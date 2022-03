Karla Tarazona explota contra América Hoy: “Usan el nombre de mi hijo para hacer rating”

Karla Tarazona se molestó con América Hoy. (Foto: Instagram)

Karla Tarazona no pudo contener su molestia ante la polémica que se ha generado entre su expareja Christian Domínguez con Isabel Acevedo y explotó durante la emisión del programa que conduce en Panamericana Televisión, “D’ Mañana” este 23 de marzo.

Asimismo, no dudó en arremeter contra el magazine matutino América Hoy y sus conductores, entre los que se encuentra el cumbiambero. Como se recuerda, todo comenzó en el espacio de América Televisión el último lunes cuando tocaron el tema del perdón y el cantante confesó que no perdonaría a la bailarina de haberlo alejado de su pequeño hijo y que fue el motivo de su ruptura.

Desde entonces, ambos han brindado declaraciones por su lado, pero todo parece indicar que lo que más le molesta a Karla Tarazona es que su primogénito de 6 años, fruto de su relación con el artista nacional, sea el núcleo del problema y que sea mencionado constantemente.

“El tema de pareja queda en un segundo plano; sin embargo, sí me parece una falta de respeto que estén utilizando, incluido el padre mismo, el nombre de mi hijo para estar en este tipo de pleitos. Si tú te quieres pelear con una persona, hazlo, pero una criatura no tiene por qué estar metido en medio de esta bronca”, expresó la animadora frente a las cámaras de su programa.

Asimismo, explotó contra el espacio conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna por seguir nombrando a su hijo asegurando que lo hacen para incrementar su rating, puesto que es un tema muy mencionado en varios canales televisivos.

“Lo hecho, hecho está, pero que estén utilizando el nombre de mi hijo en un programa para hacer su rating y andarlo mencionando como se les da la gana, yo no se los voy a permitir ni siquiera al propio padre” , sentenció.

En otro momento, le consultaron a Karla Tarazona el tiempo exacto en que se alejó Christian Domínguez. Sin embargo, evitó responder y volvió a recalcar que no permitirá que se siga mencionando el nombre del menor. “Repito, eso ya son temas atrás. Ya pasados los años, me parece irrelevante que a estas alturas se tenga que meter a mi hijo (...) No le voy a permitir a nadie que malogre la felicidad de mi hijo”.

Karla Tarazona explota contra América Hoy. VIDEO: Panamericana TV / D' Mañana

KARLA TARAZONA SE REFIERE LO DICHO POR CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Karla Tarazona fue abordada por un reportero de Amor y Fuego, quien le preguntó sobre las declaraciones de Christian Domínguez. La conductora se mostró bastante incómoda con la situación, pues se ha empezado a tocar un tema que guarda relación con su pequeño Valentino.

“Para todos los que me decían loca, yo dije, el tiempo da las mejores respuestas. Yo le abrí las puertas de mi casa, recién había dado a luz y sin importar eso, pasó todo lo que pasó... Entonces, no podría tenerle cariño tampoco a una criatura y tampoco se lo pedí jamás”, señaló en Amor y Fuego el pasado 22 de marzo.

“La prioridad de uno siempre van a ser los hijos, y ya estamos en una edad en donde nadie tiene por qué manipularte, decidimos a quién le hacemos caso y a quién no”, agregó.

