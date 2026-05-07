Universitario realizó su última práctica antes de viajar a Chile para enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026

El conjunto de Universitario de Deportes viajó a Chile con la mira puesta en la cima del Grupo B, decidido a mantener el buen momento tras su reciente triunfo y ante la expectativa de miles de seguidores crema (Universitario de Deportes)

Bajo la supervisión de Jorge Araujo, Universitario de Deportes llevó a cabo su última sesión de preparación en el estadio Monumental, afinando detalles tácticos y físicos antes de su viaje a territorio chileno.

El equipo limeño buscará sumar tres puntos claves que le permitan tomar el liderazgo del Grupo B, en una zona donde todos los equipos igualan con cuatro unidades tras tres fechas disputadas.

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El duelo frente a Coquimbo Unido, programado para este jueves 7 de mayo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, representa una oportunidad para la escuadra peruana de consolidar su buen momento tras la victoria sobre Nacional de Montevideo y acercarse así a los octavos de final del certamen continental.

Universitario trabajó en el Monumental antes de partir a Chile

Universitario afinó detalles en el Monumental antes de viajar a Chile, en una práctica enfocada en lo táctico y físico que busca sostener el impulso tras su último triunfo en el Grupo B del torneo continental. (Universitario de Deportes)

La mañana de este miércoles, el plantel de Universitario de Deportes se reunió en el estadio Monumental para su último entrenamiento previo al compromiso internacional. La práctica estuvo enfocada en ejercicios tácticos y definición, según informó el comando técnico liderado por Jorge Araujo. La delegación viajó horas después a La Serena, ciudad cercana a Coquimbo, donde el equipo realizará su concentración final antes del partido.

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El conjunto crema busca mantener la confianza adquirida tras la reciente victoria 4-2 sobre Nacional de Montevideo, resultado que permitió escalar posiciones en la tabla del Grupo B. Actualmente, Universitario se ubica en el tercer puesto, igualado en puntaje con Deportes Tolima, Nacional y Coquimbo Unido, todos con 4 puntos y una diferencia de goles ajustada.

En el duelo anterior disputado en Lima, Coquimbo Unido se impuso por 2-0 con goles de Cristián Zavala y Nicolás Johanson, lo que derivó en el cambio de entrenador en Universitario. Tras la salida de Javier Rabanal, Jorge Araujo asumió el cargo y logró un repunte inmediato en el rendimiento del equipo.

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Cómo seguir el partido y la hora de inicio

Universitario afrontará su reto en Chile este jueves a las 19:00 en Perú, con cobertura televisiva y streaming que garantizarán acceso en toda Sudamérica y otras regiones. (Universitario de Deportes)

El enfrentamiento entre Universitario y Coquimbo Unido corresponde a la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y se llevará a cabo este jueves 7 de mayo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El partido comenzará a las 19:00 horas en Perú, mientras que en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay el pitazo inicial será a las 21:00 horas. En España, el encuentro podrá verse desde las 2:00 horas del viernes.

La transmisión oficial estará a cargo de ESPN en toda Sudamérica, con disponibilidad en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Para quienes prefieran la opción digital, el encuentro estará disponible en Disney Plus Premium, permitiendo el acceso desde dispositivos móviles y Smart TV para usuarios con suscripción activa.

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En Argentina, también se podrá seguir por TNT Sports, mientras que en Colombia y otros países de la región la señal pertenece igualmente a ESPN.

Posibles alineaciones y antecedentes recientes

Universitario apostaría por un esquema defensivo reforzado para enfrentar a Coquimbo Unido, en un duelo con antecedentes recientes que favorecen al equipo chileno en la fase actual. (Universitario de Deportes)

Para este compromiso, el técnico Jorge Araujo apostaría por un esquema de cinco defensores y dos delanteros, según las proyecciones del cuerpo técnico. La posible formación de Universitario incluiría a Vargas en el arco; Polo, Fara, Riveros, Santamaría y Carabalí en defensa; Concha, Murrugarra y Pérez en el mediocampo; con Flores y Valera en ataque.

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Por su parte, Coquimbo Unido formaría con Sánchez bajo los tres palos; Salines, Gazzolo, Fernández y Cornejo en la línea defensiva; Camargo y Galani en el doble pivote; Zavala, Chandía y Azócar como mediapuntas; y Johanson como delantero central.

El historial reciente entre ambos equipos es breve: empataron 1-1 durante la Noche Crema 2024, mientras que en la segunda fecha de la presente Copa Libertadores, Coquimbo ganó 2-0 en el Monumental. Los chilenos llegan al duelo tras dos tropiezos consecutivos: 0-3 ante Tolima en el torneo continental y 1-3 frente a Colo-Colo por la liga local.

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