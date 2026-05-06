Perú

Lluvias y desastres naturales en Perú: MTC instalará 52 puentes modulares en zonas afectadas

El Ministerio de Transportes informó que las estructuras metálicas serán colocadas en regiones con problemas de acceso tras fuertes lluvias, huaicos, deslizamientos y crecidas de ríos

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la instalación de 52 puentes modulares en distintas regiones del país con el objetivo de recuperar la conectividad y mejorar el tránsito en zonas afectadas por lluvias, deslizamientos y otros eventos naturales. La medida busca atender áreas donde el paso vehicular se ha visto restringido por daños en la infraestructura vial o por condiciones geográficas complejas que dificultan el traslado de personas y mercancías.

La adquisición de estas estructuras metálicas estará a cargo de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, que ya lanzó las convocatorias para concretar la compra. Según informó la entidad, los nuevos puentes permitirán responder de forma más rápida ante emergencias ocasionadas por fenómenos climáticos que afectan constantemente a diversas provincias del Perú.

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Puentes modulares del MTC buscan restablecer el tránsito en regiones afectadas

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De acuerdo con el MTC, estas estructuras serán instaladas en puntos estratégicos donde actualmente existen problemas de accesibilidad y riesgos para el tránsito vehicular. El objetivo principal es garantizar el desplazamiento seguro de ciudadanos, transporte de carga y circulación de productos en localidades impactadas por lluvias intensas y desastres naturales.

El ministerio precisó que los 52 puentes modulares tendrán longitudes que irán desde los 24 hasta los 60 metros, característica que permitirá adaptarlos a diferentes necesidades viales en el territorio nacional. Además, destacó que este tipo de infraestructura tiene la ventaja de ser de rápida instalación, lo que facilita recuperar el tránsito en corto tiempo frente a situaciones de emergencia.

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Del total de estructuras anunciadas, 20 puentes serán adquiridos en el marco del Plan Multisectorial ante lluvias intensas y peligros asociados 2025-2027, iniciativa impulsada para prevenir y reducir impactos ocasionados por fenómenos climatológicos en distintas regiones del país. Los otros 32 puentes modulares formarán parte de las acciones de atención inmediata ante escenarios de daño y peligro inminente.

La entidad indicó que estas intervenciones permitirán reducir el aislamiento de poblaciones que suelen quedar incomunicadas tras huaicos, deslizamientos o crecidas de ríos. En varios puntos del país, especialmente en zonas rurales y alejadas, la interrupción de carreteras afecta el traslado de alimentos, medicinas y servicios esenciales.

Otro aspecto resaltado por el sector es que los puentes modulares pueden ser implementados con mayor rapidez que las estructuras convencionales. Esta característica resulta clave durante temporadas de lluvias intensas, cuando las vías quedan bloqueadas y las autoridades requieren soluciones temporales o permanentes para restablecer el tránsito.

Las convocatorias para la compra de estas estructuras metálicas ya se encuentran publicadas en el portal del SEACE del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE). A través de este proceso se definirá la adquisición de los puentes que serán distribuidos en diferentes regiones del país.

ENFEN alerta que El Niño Costero podría empeorar en los próximos meses y extenderse hasta 2027

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)

El ENFEN informó que la alerta por El Niño Costero sigue vigente en el Perú y advirtió que el fenómeno podría intensificarse durante los próximos meses. Aunque actualmente se mantiene en una categoría débil, especialistas señalaron que entre junio y julio existe una alta probabilidad de que pase a una intensidad moderada. Además, las proyecciones indican que sus efectos podrían continuar hasta enero de 2027, un periodo más largo de lo que se esperaba inicialmente.

La entidad también explicó que hacia finales de este año, especialmente entre noviembre y diciembre, podría registrarse un nuevo aumento en el calentamiento del mar. A esto se suma el cambio de condiciones en el océano Pacífico central, donde se espera el paso de una situación neutra a una más cálida desde junio. Este escenario podría provocar temperaturas más altas en la costa peruana y alterar el comportamiento de las lluvias en varias regiones del país.

Sobre los posibles impactos, el ENFEN indicó que entre mayo y julio se esperan lluvias dentro de niveles normales y, en algunos casos, superiores a lo habitual en la costa norte, aunque de manera focalizada. También advirtió efectos en la pesca, ya que la captura de anchoveta seguirá limitada en algunas zonas por la presencia de especies juveniles. Mientras tanto, otras especies marinas, como el bonito, continuarían disponibles en gran parte del litoral peruano debido a los cambios en la temperatura del mar.

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