Christian Domínguez regaña a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: “La infidelidad es injustificable”

La opinión que todos esperaban. Christian Domínguez, actual pareja de Pamela Franco, decidió enviar un contundente mensaje sobre la infidelidad tras los sonados ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, quienes pasaron la noche con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez en el departamento del periodista deportivo.

Durante la emisión de América Hoy, de este miércoles 20 de abril, el cumbiambero prefirió no emitir opinión alguna sobre el escándalo. Y es que a través de las redes sociales, su rostro fue protagonista de divertidos memes en torno a los ampays, ya que no es considerado por los usuarios como el “hombre más fiel del mundo”.

Sin embargo, Janet Barboza lo invitó a hablar tras “felicitarlo” por haber sido lo suficientemente valiente al admitir en televisión nacional que sí le fue infiel a Karla Tarazona con Isabel Acevedo, a diferencia de sus compañeros del canal. “Nuestro compañero asumió, se puso los pantalones, apechugó y enfrentó la situación”, comentó la popular ‘Rulitos’.

Al cumbiambero no le quedó otra que dar declaraciones, por lo que aprovechó las cámaras para asegurar que esconder una infidelidad es un acto terrible. “Te sientes muy mal, justamente si piensas en la familia. (La infidelidad) es injustificable. Por más que tú estés mal en una relación, eso no justifica que hagas eso (ser infiel), sobre todo si tienes familia” , sostuvo.

“Yo cuando me equivoqué, lo más doloroso fue mi hija. Eso será difícil que lo saque de su cabecita. Esa consecuencia es la más difícil de todas. Uno hay que saber afrontar las consecuencias y aprender de los errores. Los errores tan grandes te enseñan a no volver a cometerlos”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez opinó sobre los ampays de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, indicando que la infidelidad trae consigo consecuencias terribles | VIDEO: América TV / América Hoy

MARIO HART TAMBIÉN SE INDIGNÓ

El esposo de Korina Rivadeneira, quien también estuvo presente en el set, se mostró en contra de lo hecho por Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, asegurando que jamás se mostrará a favor en temas que involucren una infidelidad.

“Nosotros no sabemos lo que se vive dentro de cuatro paredes. Sin embargo, yo siempre voy a rechazar los temas de infidelidad (...) Personalmente, tengo una buena relación con Aldo y Óscar en pasillos y redes sociales. No es por meterle más leña al fuego, pero son cosas que no se pueden permitir ni aceptar”, dijo el piloto.

Más adelante, el exchico reality señaló que las esposas de los conductores, Erika Villalobos y Vanessa Quimper, son las más afectadas, por lo que se solidarizó con ellas debido al difícil momento que deben estar pasando. “La otra parte debe estar sufriendo mucho, la mujer, los hijos, la familia en general. Son imágenes vergonzosas, imagino que deben estar pasando horas terribles”, puntualizó el corredor de autos.

EL DATO: En el 2016, Mario Hart admitió que le fue infiel a su entonces pareja Leslie Shaw con Olinda Casteñeda. Pese a todas las veces que le pidió perdón, la cantante no lo perdonó y rompieron definitivamente.

ALDO MIYASHIRO ROMPERÁ SU SILENCIO

El conductor de La Banda del Chino no se presentó en la edición de este último martes 19 de abril, el mismo día que Magaly Medina difundió su ampay a nivel nacional. Sin embargo, comunicó a sus compañeros, mediante un mensaje, que dará la cara este miércoles 20 de abril, a las 11:30 p.m., para hacer su descargo público . Cabe resaltar que hasta el momento Óscar del Portal no emite ningún comunicado.

