Magaly Medina enfurece con Gisela Valcárcel por atacar sus ‘ampays’: “Su doble moral es absoluta”

A Magaly Medina no le gustó para nada que Gisela Valcárcel salga a criticar los ampays que ha realizado en los últimos meses, pues considera que la ‘Urraca’ invade la intimidad y privacidad de las personas, así ellos se encuentren siéndoles infiel a sus esposas como fue el caso de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal.

La conductora de Magaly Tv: La firme no tuvo reparos en salir a recordarle que a lo largo de los años la popular ‘Señito’ ha tenido en sus programas a diferentes personas que han sido protagonistas de escándalos de infidelidad y que en más de una ocasión ellos aprovecharon el momento para generar rating.

“ ¿De qué circo romano hablamos? ¿de los que se hacen en tu programa o en el programa de tu hija, que tú también produces? Los circos romanos que has armado dándote de santurrona son bien conocidos en este país , porque en tu programa se han dado las mayores infidelidades, en esos realities, ahí parejas establecidas que han comenzado a bailar, terminaron en grandes romances y grandes sacadas de vuelta”, dijo.

Magaly Medina no dudó en señalar que ella siempre se ha mostrado bastante critica a lo que sale a decir Gisela Valcárcel porque sabe perfectamente que no es honesta en sus palabras y eso lo demuestra en el contenido que hace en sus programas.

“Ella armó su circo romano, ella explota ese tipo de cosas con su cara de santa, pero de santa no tiene nada, su doble moral es absoluta, por eso yo siempre me he quejado de la hipocresía de Gisela Valcárcel , nunca ha sido honesta, siempre tiene un discurso y hace otro”, acotó.

Asimismo, la polémica periodista resaltó que fue la misma Gisela Valcárcel la que ventiló las infidelidades que sufrió por parte de Roberto Martínez y Javier Carmona, esto debido a que ellos nunca pudieron atraparlos pese a que estuvieron muy cerca en más de una ocasión.

En otro momento resaltó que en América Hoy contrataron a Janet Barboza para que haga el ‘trabajo sucio’ y así Ethel Pozo no se vea involucrada en escándalos. “No respeta familias, echa barro con metralleta”, criticó la periodista.

MAGALY MEDINA LE RECUERDA QUE NUNCA DEFENDIÓ A KARLA TARAZONA

Magaly Medina también recordó el el romance de Christian Domínguez con ‘Chabelita’, cuando Karla Tarazona estaba embarazada de su hijo Valentino. Y es que Ethel Pozo señaló que ellos sabían que el cumbiambero sacaba los pies del plato pero nadie le dijo nada dentro de El Gran Show.

“ Todo el mundo sabía y ahora la hija, Ethel Pozo, recién aparece diciendo que en ese tiempo ‘todos lo vimos’, sí, todos lo vimos pero nos hicimos de la vista gorda ”, dijo Magaly Medina.

“¿Si tanto respetas a la familia, las buenas costumbres, vas y paras eso, le dices ‘esto se para aquí o hablo con tu mujer’, pero le convenía eso, le convenía que la gente hablara, los rumores, hasta que por fin el romance salió y ¿qué hizo? los presentó como flamantes novios, qué le interesaba la Tarazona con el bebé recién nacido... y ahora viene a hablarme de circos romanos... circos romanos los tuyos”, agregó.

Magaly Medina le recordó a Gisela Valcárcel que los mayores escándalos de infidelidad de la farándula se dieron en sus programas.

