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Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá

Descubre los conciertos y eventos más esperados para celebrar el Día de la Madre 2026 en Lima, con artistas nacionales e internacionales, shows de salsa, criollo y música romántica.

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Pimpinela, Guillermo Dávila, Bartola Lima llena de emociones para el Día de la Madre: conoce los espectáculos y actividades para engreír a mamá este 10 de mayo. Foto: IA
Pimpinela, Guillermo Dávila, Bartola Lima llena de emociones para el Día de la Madre: conoce los espectáculos y actividades para engreír a mamá este 10 de mayo. Foto: IA

El próximo domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre en Perú, una fecha llena de emoción y significado para las familias peruanas. Como cada año, la capital y las principales ciudades del país se preparan para rendir homenaje a las madres con una variada agenda de conciertos, espectáculos y actividades pensadas para engreír a la reina del hogar. Si aún no sabes cómo sorprenderla, aquí te presentamos las mejores opciones para compartir momentos inolvidables.

Este mes de mayo, Lima se convierte en epicentro de la música y el entretenimiento con la llegada de artistas nacionales e internacionales que buscan hacer del Día de la Madre una fecha aún más especial. Desde la balada romántica y la salsa, hasta la música criolla y los grandes clásicos, la oferta es amplia y apta para todos los perfiles de mamá.

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Guillermo Dávila: “En concierto para Mamá”

El reconocido cantante venezolano Guillermo Dávila vuelve a Lima para ofrecer dos conciertos como parte de las celebraciones por el Día de la Madre. El intérprete de “Sin pensarlo dos veces” compartirá escenario con talentos peruanos como Lita Pezo, Amy Gutiérrez y su hijo Vasco Madueño.

Las presentaciones serán el viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/379 y prometen un show cargado de nostalgia, baladas y homenajes.

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Guillermo Dávila
Guillermo Dávila regresa a Lima el 8 y 9 de mayo para homenajear a las madres peruanas con dos conciertos especiales.

Salsa y fiesta en Kímbara VIP: Son Tentación, Barrio Fino y más

Para las amantes de la salsa, el Kímbara VIP en Lince (Av. Petit Thouars 2481) reunirá a agrupaciones como Son Tentación, Barrio Fino, Wilmer Cartagena y Septeto Acarey este sábado 9 de mayo desde las 9:00 p.m. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del local.

Son Tentación promete un repertorio con éxitos como “Tu falta de querer”, “Sin pijama”, “Soltera.com” y “Ella y yo”, mientras que Barrio Fino hará bailar a todos con sus temas más populares. Un plan ideal para mamás salseras que buscan una noche de alegría y ritmo.

Kímbara VIP: Son Tentación, Barrio Fino y más
Kímbara VIP: Son Tentación, Barrio Fino y más

Bartola: gala criolla y tradición peruana

La intérprete criolla Bartola celebrará el Día de la Madre con un espectáculo de gala el domingo 10 de mayo en el Centro de Convenciones Maracaná, en Jesús María, desde las 2:00 p.m. El evento combinará música criolla, danzas y platos típicos de la costa, sierra y selva.

Bartola deleitará al público con clásicos como “Canción de Paz”, “Sin rival”, “Cariño malo” y “Qué lindo es mi Perú”, en un homenaje que busca resaltar la identidad y los sabores peruanos. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Bartola junto a su elenco en la preparación del show de gala criollo para las mamás.
Bartola junto a su elenco en la preparación del show de gala criollo para las mamás.

Pimpinela: especial para mamás en Costa 21

El icónico dúo argentino Pimpinela vuelve a Lima para un concierto especial por el Día de la Madre. El show será el viernes 15 de mayo en Costa 21 (San Miguel) y las entradas están a la venta en Teleticket.

Lucía y Joaquín Galán prometen un setlist repleto de éxitos como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Por ese hombre” y “Valiente”, en una velada cargada de emoción, humor y sentimiento.

Pimpinela ofrecerá un show especial por el Día de la Madre este 15 de mayo en Costa 21, San Miguel
Pimpinela ofrecerá un show especial por el Día de la Madre este 15 de mayo en Costa 21, San Miguel

Tony Succar y “A Succar pa’ Celebrar”

El sábado 9 de mayo, el multipremiado productor y percusionista Tony Succar presentará el espectáculo “A Succar Pa’ Celebrar” en Costa 21, San Miguel, con invitados como Luis Enrique, Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Bartola y Jean Rodríguez. El evento será también un homenaje a la legendaria Celia Cruz, con la participación especial de Mimy Succar y Kenyi Succar.

Las entradas están disponibles en Teleticket y prometen una noche de salsa, fusión y grandes sorpresas.

Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21.
Tony Succar confirma la nueva fecha de su gran concierto de aniversario para mayo de 2026 en Costa 21.

Otras opciones y actividades para engreír a mamá

Más allá de los conciertos, Lima y otras ciudades ofrecen ferias gastronómicas, almuerzos temáticos, shows infantiles y actividades culturales para toda la familia. Muchos restaurantes preparan menús especiales y promociones para el domingo 10 de mayo, permitiendo celebrar en un ambiente cálido y seguro.

Parques, museos y centros culturales también suman actividades dirigidas a madres e hijos, como talleres de arte, visitas guiadas y sesiones de fotografía.

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