El día que Janet Barboza confesó haber sido la amante de un hombre casado

En el 2019, Janet Barboza se sometió a prueba de polígrafo como parte de su participación en El Valor de la Verdad. (Foto: Latina)

La conductora de América Hoy, Janet Barboza, ha criticado ferozmente a Aldo Miyashiro por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos. Las imágenes del presentador de La Banda del Chino besando a Fiorella Retiz, exreportera del programa, han causado la indignación de diversas figuras del espectáculo, incluida la de la popular ‘Rulitos’. Óscar del Portal tampoco se ha salvado de los fuertes comentarios en su contra.

Pero la posición de Barboza no ha sido del agrado de Magaly Medina, quien decidió recordar un pasaje poco conocido en la vida de la conductora de América Televisión. “En el año 2005, Janet reveló al Perú que tenía una relación de 6 años con el que fue gerente de Panamericana y de ATV, Federico Anchorena. Y en ese tiempo, él era públicamente un hombre casado y con dos hijos, viviendo en la casa de su esposa”, sostuvo.

Aunque la ‘Rulitos’ no ha salido a defenderse de las declaraciones de Medina, es importante resaltar que Janet sí llegó a admitir en el pasado que se involucró sentimentalmente con un hombre casado . Esto sucedió en el 2019, cuando se presentó en El Valor de la Verdad, programa entonces conducido por Beto Ortiz y que otorgaba un premio de 50 mil soles a los participantes que contestaran 20 incómodas preguntas con honestidad.

LA PREGUNTA

“¿Has sido amante de un hombre casado?”, fue la sexta pregunta que recibió Janet en el programa, a lo que contestó que “sí” frente a la mirada de su pareja, Miguel Bayona. Su respuesta fue validada como “verdadera” por el polígrafo; sin embargo, la conductora no estuvo de acuerdo con la etiqueta de “amante” y explicó que no se consideraba a sí misma como “la otra”.

“Me incomoda la palabra... Yo salía con una persona que, en ese caso puntual, no se podía divorciar. Estaba separado, pero el problema viene por el tema de los bienes, que tenía en conjunto (con su esposa) como parte de su matrimonio. Es más, tengo entendido que sigue separado, pero no llegó a divorciarse nunca. Es práctico, pero es su tema”, justificó.

Barboza indicó, además, que jamás se metería en un matrimonio a costa de la felicidad de la familia. “Si se diera la oportunidad de que me guste alguien que está en su casa, con su mujer y sus hijos, o sin hijos, es algo que no lo podría hacer. Respeto mucho el tema familiar. No me gustaría hacer lo que no me gustaría que me hagan”, afirmó Janet Barboza.

Janet Barboza respondió que sí fue la amante de un hombre casado, pero justificó su polémica respuesta | VIDEO: Latina / El Valor de la Verdad

GANÓ 15 MIL SOLES

En el 2019, Janet Barboza logró contestar con éxito las 18 preguntas formuladas por Beto Ortiz en El Valor de la Verdad. Entre las cosas que reveló, fue que estuvo en amores con un hombre casado aunque no confirmó si se trataba del empresario Federico Anchorena. Este fue el cuestionario.

1. ¿Te pidió matrimonio Miguel estando casado?

Sí (VERDAD).

2. ¿Crees que Miguel te ha sido infiel?

Sí (VERDAD).

3. ¿Te dijo Evelyn Vela que Miguel se quizo ‘gilear’ a sus amigas?

Sí (VERDAD).

4. ¿Perdiste un hijo de Miguel?

Sí (VERDAD).

5. ¿Tiene Miguel problemas con el alcohol?

BOTÓN ROJO

¿Pensaste terminar tu relación con Miguel por Shirley Cherres?

Sí (VERDAD).

6. ¿Has sido amante de un hombre casado?

Sí (VERDAD).

7. ¿Te dijo Chayanne que estaba enamorado de ti?

Sí (VERDAD).

8. ¿Te ‘afanaba’ tu profesor de matemáticas en el colegio?

Sí (VERDAD).

9. ¿Fuiste testigo de los coqueteos entre Christian y Pamela antes del fin de su relación con Chabelita?

Sí (VERDAD).

10. ¿Mandaste sacar a Maricarmen Marín del programa “La Movida”?

Sí (VERDAD).

11. ¿Pensaste que te ibas a morir en el terremoto de Yurimaguas?

Sí (VERDAD).

12. ¿Casi mueres en una avioneta con Dilbert Aguilar?

Sí (VERDAD).

13. ¿Estuvieron a punto de enterrarte viva?

Sí (VERDAD).

14. ¿Te dolió que te imitara Mónica Cabrejos?

Sí (VERDAD).

15. ¿Te has subido a una combi?

Sí (VERDAD).

16. ¿Te engañó Jean Paul con la masajista de tu spa?

Sí (VERDAD).

17. ¿Eres la que lleva los pantalones en la relación?

Sí (VERDAD).

18. ¿Es Miguel el amor de tu vida?

No (VERDAD).