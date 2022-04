Magaly Medina a Fiorella Retiz tras indirecta: “La única mentira era lo que vivías con Aldo Miyashiro”

Magaly Medina contestó la indirecta de Fiorella Retiz en su programa de espectáculos. (Fotos: Instagram)

“Está como Gisela Valcárcel”, así comparó Magaly Medina a Fiorella Retiz cuando se percató que la exreportera de La Banda del Chino se había pronunciado en redes sociales. La noche del miércoles 27 de abril, la mujer ampayada con Aldo Miyashiro envió un contundente mensaje como respuesta a la ola de críticas que recibe por ser la manzana de la discordia en el matrimonio de Érika Villalobos.

“Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen. Atte: Marilyn Monroe”, escribió Retiz en su cuenta oficial de Instagram, llamando la atención de los usuarios y, por supuesto, de la conductora de Magaly TV LA Firme, quien no dudó en responderle en plena transmisión en vivo de su programa.

Mensaje de Fiorella Retiz. (Foto: Instagram/@fiorellaretiz)

“Vaya, está como Gisela Valcárcel. Todavía tiene la caradura de poner las cosas verdaderas. Las cosas verdaderas son las que han salido a la luz. ¿Qué mentira se ha dicho en estos días? La única mentira era la que ella vivía con un romance extramatrimonial con Aldo Miyashiro” , comentó en un inicio la presentadora.

Luego, le recordó que Miyashiro fue quien mintió al negar un romance clandestino entre Óscar del Portal y Fiorella Méndez. “Es el colmo que tengas las ganas de postear estas cosas, a menos que me diga que su historia de amor es real y lo que se dijo sobre eso (el ampay) es mentira. Nada es mentira, todo se descubre, así como pasó cuando Miyashiro tuvo la frescura de negar lo de Óscar del Portal”.

Magaly Medina no se queda callada y le responde a Fiorella Retiz tras indirecta sobre las mentiras | VIDEO: ATV / Magaly TV LA Firme

ALDO MIYASHIRO Y SU FUTURO EN AMÉRICA TV

A los dos días de haberse emitido su ampay en el programa de Magaly Medina, el conductor de La Banda del Chino dio la cara para admitir su infidelidad y pedir perdón a su esposa Érika Villalobos. También para asegurar que estaba dispuesto acatar cualquier sanción de América Televisión por el escándalo de infidelidad.

“Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner, la que sea. Yo siempre he hablado de la necesidad que tenemos a veces de transmitir desde acá y poner una cara y por dentro sentir otra cosa. No sé cuando volveré, pero espero volver, cuídense mucho”, fueron sus palabras finales en su última aparición.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

Al respecto, la ‘Urraca’ indicó que, al parecer, Miyashiro no fue despedido como muchos exigían en redes, y que solo recibió una amonestación por parte del canal de Pachacamac. Quien sí habría sido separado sería Óscar del Portal, presentador de Fútbol en América que ha sido relacionado sentimentalmente con Fiorella Méndez.

“No sé que hará en Perú porque creo ya perdió su trabajo en América. En sus redes sociales, él ha borrado que trabajaba allí. Según nuestros informantes, a él lo habrían sacado y a Miyashiro solo le habrían dado una sanción. Siempre la pita se rompe por el lado más débil”, sostuvo.