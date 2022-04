Magaly Medina, la reina de los ampays: La exitosa fórmula de una periodista que no terminó su carrera

Magaly Medina no terminó su carrera de periodismo. (Foto: ATV)

Magaly Medina, considerada como la reina de los ampays y uno de los pocos monstruos televisivos que siguen en la palestra, ha contado en muchas ocasiones que no terminó la carrera de periodismo. Sin embargo, resaltó que la experiencia en la cancha le enseñó a nutrirse y a ser lo que es hoy. No solo gracias al aprendizaje de grandes maestros del periodismo, sino también por el carácter que tiene y esas ganas de no dejarse amilanar ante un mundo que - en ese tiempo - era solo de hombres.

Y aunque ha logrado gran éxito en la pantalla durante sus 24 años de carrera, su tratamiento de la noticia siempre ha sido fuertemente criticado. Aquí un repaso de su carrera y la formula que la hizo exitosa.

MAGALY MEDINA: ¿CÓMO FUE SU INICIO EN LA TV?

La conductora de TV inició su carrera trabajando en algunos medios escritos como Ojo y Correo. En la Revista Oiga tuvo su primer acercamiento con la farándula, donde opinaba sobre distintos perrsonajes de la farándula. Desde aquel momento, su nombre ya era comentado, gracias a su pluma afilada.

Su primera aparición en TV fue en 1990, en el programa de debates Fuego Cruzado, donde criticó duramente la carrera de Augusto Ferrando. Luego fue convocada para ser parte de la sección de espectáculos de El Noticiero de ATV. Después de ganar experiencia con pequeños bloques y excelentes resultados en el rating, la comunicadora se hizo a cargo de un espacio que llevaría su propio nombre, el cual logró posicionarse como uno de los más vistos de la televisión peruana, hasta el día de hoy en cada una de sus versiones.

Magaly Medina celebra este año 25 años de carrera. (Foto: Instagram)

¿HASTA QUE AÑO ESTUDIÓ MAGALY MEDINA?

Si bien es cierto, Magaly Medina tiene más de dos décadas de trayectoria, muchos no han periodo la oportunidad de cuestionarla por no haber culminado la carrera. La conductora contó en más de una ocasión que le faltaron 2 años y medio de la carrera, ella estudiaba en la hoy Universidad Jaime Bausate y Meza.

¿POR QUÉ MAGALY MEDINA NO TERMINÓ LA CARRERA DE PERIODISMO?

En una entrevista para Andrea Llosa, Magaly Medina contó que está muy agradecida con su padre, pues - pese a ser una persona machista, y creer que las mujeres solo debían quedarse en la cocina- al saber que ella quería estudiar, sacó dinero de dónde pudo para pagar su educación en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza.

Sin embargo, no pudo concluirla porque quedó embarazada de su único hijo. La periodista cuenta que tuvo que casarse obligada por su padre , pese a que ya había terminado con su pareja. Desde aquel momento, Magaly Medina tuvo que salir adelante sin el apoyo económico de su progenitor.

Como se recuerda, dos años después, la periodista se separó del padre de su hijo, pues no quería que estudiara ni trabajara, hecho que ella no estaba dispuesta a permitir.

UN CAMINO DIFÍCIL

En conversación con Infobae, la comunicadora contó que no fue nada fácil ejercer el periodismo en aquellos años, y que incluso vivió mucha desigualdad, pues no se le otorgaba determinadas comisiones a mujeres por ser consideradas vulnerables. Hecho que a Magaly Medina le molestaba mucho.

“El hecho de ser mujer no me iba a hacer sentir menos en el mundo de periodismo. La carrera de comunicaciones estaba lleno de hombres cuando yo empecé. En ese entonces fue difícil, pero yo me hice en ese mundo de igual a igual, y creo que lo sigo haciendo ahora”, indicó Magaly Medina, resaltando que nunca faltaron los prejuicios por ser mujer.

“Empoderarse en esa época fue complicado, pero estar en bastantes redacciones me ayudó bastante”, acotó.

Magaly Medina confiesa que fue muy difícil iniciar su carrera de periodista por ser mujer. (Video: Infobae)

¿MAGALY MEDINA EN CONTRA DE LAS MUJERES?

A lo largo de este tiempo, Magaly Medina no solo ha sido criticada por el tratamiento de las noticias, sino también por supuetamente estar en contra de las mujeres, pues a la hora de criticar o dar su opinión no tiene ningún reparo en si es hombre o mujer.

Si bien es cierto, la conductora señala que le es más fácil para ella moverse en un mundo de hombres, pues lo ha hecho desde principios de su carrera, eso no quiere decir que esté en contra de su género. Magaly Medina resalta que solo trata por igual a mujeres y a hombres, y no va a dejar de opinar al respecto por el hecho de que la protagonista de su noticia sea una dama.

“La hipocresía de las mujeres es una cosa que la hemos tenido siempre, no estamos acostumbrados a decirle a la gente - hombre o mujer - las cosas tal cual. Claro, es cierto, hay formas de decirlas, pero en televisión es diferente. En la TV todos somos fieras de un mismo circo y nadie tiene por qué sentirse ofendido o no. Porque justamente nos ponemos en vitrina (ante el público) para que nuestra actuación sea valorada. Tenemos que aprender a soportar todo. Dicen, ‘soy mujer, por qué me criticas’. Sí, eres mujer, pero eres artista, te pones en el candelero y ¿quieres que nadie te diga nada?”, señaló a Infobae.

Hombres y mujeres por igual. La conductora aclara que no dejará de criticar a las mujeres cuando lo crea necesario. (Video: Infobae)

EL MOSTRUO TELEVISIVO Y SU ÉXITOSA FÓRMULA

Magaly Medina es reconocida por ser la reina de los ampays y líder de opinión. Si bien es cierto, inició con sus noticias “sin confirmar”, poco a poco fue regulándose, entregando a su público contenido sobre la vida íntima de la farándula con material audiovisual como soporte, teniendo un equipo de investigación para ello.

Y aunque se ha ganado el odio de muchos y la críticas de otros, la pionera en este rubro sigue logrando grandes picos de rating, sobre todo cuando presenta un ampay. Esta semana, Magaly Medina remeció el mundo del espectáculo al difundir un video de Aldo Miyashiro besando a su exreportera. Como se recuerda, el actor está casado con la actriz Érika Villalobos.

¿Pero cómo Magaly Medina llegó a esta fórmula que la hizo tan exitosa? La conductora contó a Infobae que vio en la TV un nicho que no era explotado en la TV, por lo que no dudó en abarcarlo. Aunque esto le haya costado “defraudar” a muchos de sus amigos.

“Cuando empecé a hacer espectáculos en TV mis amigos de antaño se sintieron defraudados por mi. Dijeron que cómo era posible que me envolviera en algo tan fangoso como el espectáculo. Yo creo que un comunicador no le tiene que hacer ascos a nada, yo lo escogí, yo quise ese camino. Vi que había un hueco que no se cubría, lo tomé, como he tomado muchas oportunidades en mi vida y no me arrepiento”, contó la periodista, quien en el 2012 anunció su retiro, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que anunciara su regreso.

“Juré que nunca más volvería a hacer espectáculo, me tuve que comer mis palabras porque el dueño de mi canal me convenció que debía volver a hacerlo. Y finalmente, siempre me ha gustado la adrenalina televisiva y es lo que estoy haciendo”, dijo.

La conductora de TV confesó que muchos de sus amigos se sintieron defraudados cuando entró al mundo del espectáculos. (Video: Infobae)

