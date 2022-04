Ethel Pozo se solidariza con Érika Villalobos tras ampay a Aldo Miyashiro: “Es muy doloroso”

Ethel Pozo se pronunció por primera vez sobre el ampay de Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Aunque muchos esperaban que Ethel Pozo soltara un par de lágrimas por el ampay de Aldo Miyashiro, lo cierto es que la conductora de América Hoy se mostró indignada por el episodio de infidelidad sin la necesidad de llorar ante cámaras. La hija de Gisela Valcárcel se pronunció por primera vez sobre las comprometedoras imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina.

Este jueves 21 de abril, la también presentadora de En Esta Cocina Mando Yo se comunicó con el magazine a través de una videollamada, ya que se encuentra en España junto a Valeria Piazza para formar parte del Barcelona Bridal Fashion Week. Por supuesto, Janet Barboza no perdió la oportunidad para preguntarle si vio el ampay, a lo que Ethel contestó que sí.

“Felizmente por algo pasan las cosas y no estuve en el país, sino hubiera tenido que hacer mi trabajo y dar mi opinión. Yo lamento la deslealtad profundamente porque de chica yo lo he vivido, cuando a mi mamá le fallaron. Cuesta reconstruir una familia, no es imposible pero sí difícil. Lo lamento muchísimo”, comentó en un inicio.

SORPRENDIDA POR CONFESIÓN DE MIYASHIRO

Por otro lado, se mostró más que impactada por las declaraciones de Aldo Miyashiro, quien hizo un mea culpa y reconoció haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos. “Es la primera vez que veo eso. Siempre decimos que el hombre o mujer lo niegan hasta la muerte, ahora él lo ha reconocido. No lo he visto, pero lamento la deslealtad. Soy amiga de Érika, es difícil”.

“Da mucha pena. Está en todo TikTok (el ampay), es imposible no verlo pero siempre hay que pensar en los niños. En la época que le pasó a mi mami (Gisela) no había redes sociales, y me afectó tremendamente ver cómo se reían en los programas de espectáculo. Imagínate ahora, los niños van al colegio… Es muy doloroso la verdad ”, finalizó.

Ethel Pozo se mostró indignada por el episodio de infidelidad de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV / América Hoy

ÉRICKA VILLALOBOS SOSPECHABA DE ALDO MIYASHIRO

Durante una entrevista que tuvo con Andrea Llosa en el año 2019, la actriz peruana relató que cuando recién se casó con el integrante de La Banda del Chino descubrió que era noctámbulo, por lo que casi nunca dormía junto a ella y se dedicaba a hacer cualquier otra cosa fuera de su hogar.

Para ella, esta etapa en su vida fue bastante difícil, ya que imaginaba lo peor cuando su esposo salía de casa para estar al lado de sus amigos. “Al principio salía con sus amigos, eso es difícil de entender. Una se imagina lo peor siempre, cuando alguien sale en la noche y regresa en la madrugada (Andrea: está con otra) es lo primero que piensas, pero después ya me acostumbré y entendí”, manifestó.

Asimismo, la actriz reconoció que en más de una ocasión intentó ‘pescar’ a Aldo Miyashiro siéndole infiel, pero nunca lo logró porque siempre lo encontraba compartiendo con sus amigos. “Todas las veces que yo lo quise pescar, estaba con sus amigos, a él le gusta salir con sus amigos (…) Después entendí” , añadió la artista en la entrevista con Andrea Llosa.

Lamentablemente, sus sospechas se volvieron ciertas tres años después. Aldo Miyashiro fue captado por las cámaras de Magaly Medina besando a Fiorella Retiz, exreportera de su programa nocturno, en el departamento de Óscar del Portal. Esto sucedió luego de disputar una pichanga con sus amigos.

En varias ocasiones la actriz de televisión pensó que Aldo Miyashiro le era infiel porque salía de su casa por las madrugadas.