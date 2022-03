Isabel Acevedo envía carta notarial a Christian Domínguez y confirma que terminó con él por críticas hacia su relación

Isabel Acevedo arremete contra Christian Domínguez y le manda carta notarial. (Foto: Instagram)

¿Todo era mentira? Isabel Acevedo se presentó en el programa Magaly Tv: La firme para hablar sobre los verdaderos motivos del fin de su relación con Christian Domínguez. De acuerdo al cumbiambero, ellos terminaron porque la bailarina no quería que vea al hijo que tuvo con Karla Tarazona.

La influencer negó las acusaciones del animador de América Hoy y señaló que ella terminó con él debido a que se cansó de los constantes ataques que recibía su relación sentimental, además que ya había empezado a desconfiar en él.

“ Yo terminé con él porque me cansó, yo me canse de cargar su mochila, yo le dije, pero él me quiere responsabilizar por sus actos que como padre debería asumir, en cambio dice que todo fue por el tema del niño ”, dijo.

Asimismo, Isabel Acevedo reveló que otro de los motivos del fin de su relación con el cumbiambero fue los constantes ataques que recibía por parte de Karla Tarazona, pues cada vez que ella podía salía a hablar en televisión que ella se metió en su relación y esto no cambió con el pasar de los años.

En otro momento, la ‘Chabelita’ confesó que llegó a desconfiar en Christian Domínguez, al punto de llegar a agarrar su celular para revisar las conversaciones que tenía mediante Instagram con algunas chicas. Ella sostuvo que si bien no confirmó una infidelidad, si notó que había ciertos coqueteos con mujeres que no conocía.

“ Yo encontré algunos mensajes, no sé quién era esa chica, pero en Instagram encontré, estaba coqueteando . Luego una persona allegada me dijo que estaba coqueteando con una persona que no es su pareja actuar, aparte, la madre del hijo de Christian también era una pelea constante”, acotó.

Además, la bailarina señaló junto a su abogado que le enviaron una carta notarial al conductor de televisión para que se rectifique, pues lo que dijo en televisión no eran los verdaderos motivos de su separación luego de tres años de relación sentimental.

Isabel Acevedo desmintió las recientes revelaciones de Christian Domínguez, quien aseguró que terminó su relación con la 'Chabelita' porque se interponía entre él y su hijo.

ENCONTRÓ RELOJ DE PAMELA FRANCO

Isabel Acevedo señaló que el día que ampayaron a Christian Domínguez con Pamela Franco, recién el cumbiambero se animó a revelar que estaban separados. Asimismo, a los días fue a recoger las cosas que tenía en el departamento del cumbiambero y se llevó una sorpresa.

“Salió a decir que había terminado conmigo y yo recién me enteré en la televisión, no hubo mutuo acuerdo para decir que habíamos terminado. Yo lo había terminado pero igual tuvo que decirme”, comentó.

“Mi ropa estaba en su casa, él quería que yo viva con él pero mi mamá me decía ‘no vas a ir hasta que él se divorcie’. Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos ”, añadió.

