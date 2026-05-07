Se reportan largas colas para comprar boletos a Machu Picchu

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Las extensas filas registradas en Machu Picchu Pueblo para adquirir boletos de ingreso a la ciudadela inca volvieron a evidenciar los problemas que enfrentan cientos de turistas durante la temporada alta de visitas. La situación se repite cada año entre mayo y agosto, cuando la demanda supera ampliamente la disponibilidad de entradas compradas por internet y obliga a numerosos viajeros a trasladarse hasta la localidad con la esperanza de conseguir uno de los tickets vendidos de manera presencial.

Las imágenes difundidas recientemente muestran a visitantes formando largas colas desde tempranas horas, expuestos al frío y a la incertidumbre de obtener un cupo para ingresar al principal atractivo turístico del país. Aunque existen mecanismos digitales para reservar con anticipación, muchos turistas no logran encontrar disponibilidad y optan por viajar directamente hasta Machu Picchu Pueblo para intentar acceder a uno de los 1.000 boletos habilitados para venta física.

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Persisten los problemas en temporada alta

Actualmente, el aforo autorizado contempla 5.600 entradas diarias para Machu Picchu. De ese total, 4.600 se comercializan mediante plataformas virtuales, mientras que 1.000 continúan ofreciéndose de forma presencial en el propio distrito de Machu Picchu. Esta modalidad ha sido cuestionada debido a las aglomeraciones y a la mala experiencia que genera entre los visitantes nacionales y extranjeros.

Durante un reportaje emitido por Panamericana TV, el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Rosendo Vaca, recordó que el año pasado se aplicaron medidas temporales para reducir el impacto de las filas y mejorar la atención a los viajeros. Según explicó, el objetivo era evitar que los turistas pasaran largas horas esperando en la vía pública.

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“Se tomó algunas medidas inmediatas, entre ellas agregar personal para el acompañamiento de la venta de boletos, habilitar mayores ventanillas y, sobre todo, atender la venta de los mil boletos del día y también los del día siguiente para que nuestros turistas no estén expuestos a la intemperie y haciendo esas colas”, señaló el funcionario.

En la actualidad, la capacidad permitida para el ingreso a Machu Picchu es de 5.600 visitantes por día. Foto: Google Maps

Cambios de funcionarios y retrasos en soluciones

Pese a las acciones implementadas anteriormente, la problemática volvió a intensificarse este año. De acuerdo con Vaca, uno de los factores que dificultó la continuidad de las mejoras fue la constante rotación de autoridades y responsables del sector Cultura, situación que habría frenado la aplicación de estrategias permanentes.

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“Entiendo que para este año las cosas han cambiado. El cambio de funcionarios hace exactamente esto. Ustedes saben, estábamos cambiando de ministros de Cultura a cada momento”, manifestó el titular de la Gercetur Cusco, al referirse a la inestabilidad en las designaciones dentro del sector.

Asimismo, indicó que desde la entidad regional ya se formularon recomendaciones para que se adopten medidas de contingencia inmediatas y se evite el deterioro de la atención turística en la venta de entradas. “Cada funcionario entra con un criterio. Hemos hecho la recomendación para que se prevean algunas medidas de contingencia que tienen que mejorar la calidad de servicio en la venta de boletos”, añadió.

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Debate por la venta presencial de entradas

La continuidad de la venta física de tickets también responde a acuerdos y disposiciones oficiales vigentes desde años anteriores. Según se explicó durante el reportaje, existe una resolución directoral emitida en 2022 y ratificada en 2024 que mantiene la comercialización de los 1.000 boletos en Machu Picchu Pueblo.

La medida ha sido respaldada por sectores de la población local, que anteriormente realizaron protestas para impedir que toda la venta se concentre en plataformas virtuales. Esto debido a que numerosos turistas permanecen en el distrito mientras esperan conseguir una entrada, lo que genera movimiento económico en hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos de la zona.

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La permanencia de la venta presencial de entradas también está vinculada a normas y acuerdos oficiales aprobados en años previos. Foto: CuscoPerú

No obstante, la modalidad continúa siendo motivo de críticas. Diversas voces consideran que la venta presencial crea expectativas difíciles de cumplir y obliga a muchos viajeros a asumir gastos adicionales sin garantía de obtener un ticket. Aun así, las autoridades locales y entidades vinculadas al turismo sostienen que el desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre la experiencia del visitante, la capacidad de carga de Machu Picchu y la estabilidad social y económica de la zona.