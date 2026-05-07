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Coxsackie en Perú: Enfermedad de manos, pies y boca preocupa a padres por su duración

Autoridades sanitarias reportan un aumento de casos de virus coxsackie en niños del país. Conoce cuánto tiempo dura esta infección y qué medidas aplican para evitar su propagación en los colegios y el hogar

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Niña llorando con erupciones rojas en manos y boca es examinada por un médico con guantes. Hay carteles informativos sobre la alerta sanitaria por Coxsackie de Perú.
Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus coxsackie, conocido por causar la enfermedad de manos, pies y boca, genera inquietud en familias peruanas tras la confirmación de brotes en varias regiones.

Según especialistas, la infección suele afectar principalmente a niños menores de siete años y provoca erupciones en la piel, llagas en la boca y malestar general. Entre los síntomas frecuentes destacan la fiebre elevada, dolor de garganta, congestión nasal y tos, además de lesiones que pueden confundirse con otras enfermedades virales como la varicela.

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La pediatra Lizeth Chávez, del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, explicó que el contagio del coxsackie ocurre a través de secreciones respiratorias o del contacto con objetos contaminados, por lo que compartir juguetes o utensilios en ambientes escolares facilita la diseminación del virus. El ciclo de transmisión puede asemejarse a un efecto dominó entre menores que conviven o asisten al mismo salón de clases.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la enfermedad es más frecuente durante el otoño y la primavera. La presencia de lesiones en manos, pies y boca es la característica principal, aunque en algunos casos pueden aparecer en otras zonas como el tórax, abdomen y muslos.

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La duración típica de la enfermedad oscila entre siete y diez días, periodo en el que el organismo elimina el virus de forma natural. Los niños pueden continuar contagiando mientras las lesiones se mantengan húmedas o sin cicatrizar.

Niños en un aula escolar con maestros, sentados en pupitres y escribiendo. Esferas amarillas que representan el virus Coxsackie flotan y se ven en la pizarra
Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo, prevención y respuesta

El incremento de casos de coxsackie llevó a la implementación de protocolos en instituciones educativas. Según datos oficiales, en Lima Metropolitana se registraron 144 casos en al menos 35 colegios, mientras que a nivel nacional se estima la presencia de 300 a 400 casos distribuidos en más de 80 instituciones. Las autoridades destacan que la mayoría de los afectados son menores de cinco años y escolares de primaria.

Cuando se detectan dos o tres casos en un mismo salón, se activa la suspensión temporal de clases en ese grupo durante siete días y se recomienda el aislamiento domiciliario de los infectados.

Más del 85% de los escolares afectados logra reincorporarse a las actividades sin complicaciones, gracias a estas medidas. El cierre total de escuelas no ha sido considerado necesario, ya que las investigaciones internacionales señalan que tiene poco impacto en la reducción de los contagios.

La vigilancia de los brotes prioriza el monitoreo de conglomerados escolares, sin realizar un seguimiento individual de cada paciente. El Minsa y el Ministerio de Educación (Minedu) han desarrollado campañas informativas dirigidas a docentes y padres para reforzar la prevención mediante el lavado de manos frecuente, la ventilación de ambientes y la limpieza regular de superficies con agua y lejía. Se recomienda evitar alimentos calientes, cítricos o salados para no agravar las molestias en la boca de los niños.

No existe un tratamiento específico para el virus coxsackie. Los síntomas se manejan con antipiréticos y analgésicos bajo supervisión médica, y la hidratación resulta fundamental.

Se aconseja observar signos de alarma, como fiebre persistente por más de tres días, dificultad para respirar o señales de deshidratación, y acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan.

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