Coxsackie en Perú: Enfermedad de manos, pies y boca preocupa a padres por su duración

Una niña llora mientras un profesional médico examina las erupciones en sus manos y boca, síntomas del virus Coxsackie, en medio de una alerta sanitaria por brote en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus coxsackie, conocido por causar la enfermedad de manos, pies y boca, genera inquietud en familias peruanas tras la confirmación de brotes en varias regiones.

Según especialistas, la infección suele afectar principalmente a niños menores de siete años y provoca erupciones en la piel, llagas en la boca y malestar general. Entre los síntomas frecuentes destacan la fiebre elevada, dolor de garganta, congestión nasal y tos, además de lesiones que pueden confundirse con otras enfermedades virales como la varicela.

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La pediatra Lizeth Chávez, del Hospital de Emergencias Villa El Salvador, explicó que el contagio del coxsackie ocurre a través de secreciones respiratorias o del contacto con objetos contaminados, por lo que compartir juguetes o utensilios en ambientes escolares facilita la diseminación del virus. El ciclo de transmisión puede asemejarse a un efecto dominó entre menores que conviven o asisten al mismo salón de clases.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), la enfermedad es más frecuente durante el otoño y la primavera. La presencia de lesiones en manos, pies y boca es la característica principal, aunque en algunos casos pueden aparecer en otras zonas como el tórax, abdomen y muslos.

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La duración típica de la enfermedad oscila entre siete y diez días, periodo en el que el organismo elimina el virus de forma natural. Los niños pueden continuar contagiando mientras las lesiones se mantengan húmedas o sin cicatrizar.

Representación visual del virus Coxsackie flotando en un aula llena de niños y maestros, ilustrando su potencial de propagación en entornos educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo, prevención y respuesta

El incremento de casos de coxsackie llevó a la implementación de protocolos en instituciones educativas. Según datos oficiales, en Lima Metropolitana se registraron 144 casos en al menos 35 colegios, mientras que a nivel nacional se estima la presencia de 300 a 400 casos distribuidos en más de 80 instituciones. Las autoridades destacan que la mayoría de los afectados son menores de cinco años y escolares de primaria.

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Cuando se detectan dos o tres casos en un mismo salón, se activa la suspensión temporal de clases en ese grupo durante siete días y se recomienda el aislamiento domiciliario de los infectados.

Más del 85% de los escolares afectados logra reincorporarse a las actividades sin complicaciones, gracias a estas medidas. El cierre total de escuelas no ha sido considerado necesario, ya que las investigaciones internacionales señalan que tiene poco impacto en la reducción de los contagios.

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La vigilancia de los brotes prioriza el monitoreo de conglomerados escolares, sin realizar un seguimiento individual de cada paciente. El Minsa y el Ministerio de Educación (Minedu) han desarrollado campañas informativas dirigidas a docentes y padres para reforzar la prevención mediante el lavado de manos frecuente, la ventilación de ambientes y la limpieza regular de superficies con agua y lejía. Se recomienda evitar alimentos calientes, cítricos o salados para no agravar las molestias en la boca de los niños.

No existe un tratamiento específico para el virus coxsackie. Los síntomas se manejan con antipiréticos y analgésicos bajo supervisión médica, y la hidratación resulta fundamental.

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Se aconseja observar signos de alarma, como fiebre persistente por más de tres días, dificultad para respirar o señales de deshidratación, y acudir de inmediato a un centro de salud si se presentan.