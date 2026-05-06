Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego: día, hora y dónde ver partido por primera ronda del Masters 1000 de Roma. Crédito: Difusión.

Ignacio Buse se presenta en una nueva plaza de alta envergadura en la élite del tenis mundial. Tras su paso por la Caja Mágica de Madrid, el limeño de 22 años buscará estrenarse con victoria en el Foro Itálico, en el marco de la primera ronda del Masters 1000 de Roma. Del otro lado de la malla, un rival que contará con el apoyo de sus connacionales, el local Lorenzo Sonego.

Ignacio Buse vs Lorenzo Sonego: día, hora y dónde ver

El camino de ’Nacho’ sobre la tierra batida del Foro Itálico iniciará ante un oponente que no le pondrá las cosas nada fáciles. El peruano enfrentará este jueves 7 de mayo al italiano Lorenzo Sonego, actual número 66 del mundo y semifinalista de este certamen en 2021.

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El duelo, válido por la segunda ronda, será una oportunidad clave para que el ‘Colorado’ mantenga su ascenso en el circuito profesional y de un golpe sobre la arcilla en Roma. Las acciones en el Campo Centrale del Foro Itálico iniciarán no antes de las 12:00 horas en todo el territorio nacional.

El tenista peruano se lució en una sesión de alto nivel con el serbio en la previa del Masters 1000 de Roma. (Video: ATP Perú)

La expectativa por este choque es alta en toda la región. Los aficionados podrán seguir cada punto en vivo a través de la plataforma Disney +, señal encargada de llevar las incidencias del torneo para todo el continente sudamericano.

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¿Cómo llegan Ignacio Buse y Lorenzo Sonego?

Ignacio Buse y Lorenzo Sonego se enfrentarán en la primera ronda del Masters 1000 de Roma en un duelo que refleja dos presentes contrastantes. El peruano, ubicado en el puesto 62 del ranking ATP, llega atravesando el momento más prometedor de su carrera profesional. En las últimas semanas, Buse ha comenzado a consolidar su presencia en los grandes escenarios del circuito, sumando experiencia y resultados que refuerzan sus credenciales como uno de los nombres emergentes del tenis latinoamericano.

Hace apenas dos semanas, Buse firmó su debut en el Masters 1000 de Madrid, una experiencia que quedará marcada en su memoria al lograr su primera victoria en este nivel ante el experimentado francés Adrián Mannarino, apodado el ‘Profesor’. El triunfo ante Mannarino representó un salto de calidad para el peruano.

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El tenista peruano venció 6-4 y 6-2 al francés Adrian Mannarino en primera ronda. (Video: ESPN)

Luego, la primera raqueta nacional exhibió madurez y carácter competitivo en su partido contra Arthur Fils, vigente campeón del ATP 500 de Barcelona y considerado una de las mayores promesas del circuito. Aunque Buse no logró avanzar más allá de la segunda ronda, su actuación ante Fils —jugador destacado por su potencia y regularidad en polvo de ladrillo— confirmó el crecimiento mental y técnico del tenista limeño en escenarios de máxima exigencia.

En el caso de Lorenzo Sonego, el presente es menos auspicioso. El jugador de Turín, quien actualmente ocupa el puesto 66 del ranking mundial, ha atravesado un primer semestre marcado por lesiones que lo mantuvieron alejado de la competencia durante cerca de dos meses. Sonego se perdió torneos clave de la gira sudamericana sobre arcilla, como Buenos Aires y Santiago, y su regreso al circuito ha estado lejos de sus mejores registros.

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En Madrid cayó en primera ronda y, más recientemente, en el Challenger de Cagliari tampoco pudo superar su debut, lo que prolongó una serie negativa de resultados y limitó su rodaje competitivo en las semanas previas al Masters de Roma.

Pese a esta racha adversa y a los problemas físicos, Sonego sigue siendo un rival a considerar en instancias de presión, especialmente jugando como local en el Foro Itálico. El italiano cuenta con experiencia destacada en torneos ATP y fue semifinalista en Roma en 2021, año en el que sorprendió a varios favoritos y se consolidó como uno de los preferidos del público local.

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Lorenzo Sonego, afectado por las lesiones esta temporada. Crédito: REUTERS/Hollie Adams.