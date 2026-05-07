El Perú tendrá su propio banco de ADN: así funcionará la base de datos genética que la PNP usará para identificar delincuentes

Fernando Rospigliosi (centro) firma la ley del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos junto a Óscar Arriola (izquierda) y Juan Carlos Lizarzaburu (derecha) en el Palacio Legislativo para fortalecer la seguridad ciudadana. (Congreso de la República)

El presidente en funciones del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, firmó la autógrafa de la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG), una base de datos reservada que permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) almacenar y comparar perfiles de ADN para identificar delincuentes, esclarecer crímenes y localizar personas desaparecidas. La ceremonia se realizó en la sala de Embajadores del Palacio Legislativo el 5 de mayo de 2026.

“Ahora la Dirección de Criminalística cuenta con todos los elementos normativos a su favor para seguir avanzando en una labor fundamental como es la lucha contra la delincuencia”, afirmó Rospigliosi Capurro durante el acto, al que asistieron el congresista Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP), coautor de la propuesta, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y altos mandos policiales.

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Un importante avance en la lucha contra la criminalidad en Perú: se aprueba la ley del Banco de Datos Genéticos. Esta medida permitirá identificar delincuentes y exonerar inocentes de manera irrefutable mediante el uso de muestras de ADN en las investigaciones policiales.

La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 30 de abril con 81 votos a favor, 21 en contra y 2 abstenciones, y acumula los proyectos de ley 7631/2023-CR y 10504/2024-CR, de autoría de Rospigliosi y Lizarzaburu. El Parlamento aprobó además la exoneración de segunda votación con 81 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención.

Qué es y cómo funciona el BNDPG

El BNDPG se define como una base de datos de carácter reservado para el registro, tratamiento, almacenamiento, uso y protección de perfiles genéticos obtenidos mediante el análisis de ADN no codificante. El sistema permitirá comparar muestras biológicas recogidas en escenas del crimen, procesos penales e investigaciones policiales o fiscales, así como en casos de personas desaparecidas.

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De acuerdo con el texto aprobado, el banco genético facilitará la identificación humana, el esclarecimiento de delitos, la vinculación de evidencias con posibles autores, la identificación de cadáveres y la ubicación de personas desaparecidas. La norma establece que el uso de esta información deberá respetar la dignidad humana, la intimidad personal, la igualdad, la no discriminación, la gratuidad y la seguridad de los datos.

La normativa especifica que únicamente con autorización expresa se incorporarán perfiles de quienes no estén siendo investigados o procesados penalmente, reforzando la protección de derechos (El Peruano).

La administración del BNDPG recaerá en la Dirección de Criminalística de la PNP a través de un consejo de administración presidido por el director de Criminalística e integrado por dos expertos en genética forense. Ese órgano tendrá la responsabilidad de emitir protocolos y lineamientos para garantizar la custodia, seguridad y procesamiento de los perfiles genéticos, con el apoyo de un Consejo Técnico de especialistas en la materia.

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A quiénes se les tomará muestras

La toma de muestras biológicas será obligatoria para personas investigadas o imputadas en procesos penales, internos de establecimientos penitenciarios con o sin sentencia, y servidores públicos vinculados a funciones criminalísticas. En cambio, se requerirá consentimiento informado previo y por escrito para el registro de perfiles de víctimas de delitos y de ciudadanos que deseen incorporarse al banco de forma voluntaria.

Rospigliosi precisó durante la ceremonia que el banco genético no almacenará información indiscriminada de la ciudadanía. “Esto se refiere únicamente a casos que están en investigación y, cuando no corresponde, el ADN se destruye, sin que quede registro alguno”, remarcó.

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El banco de ADN usará perfiles genéticos no codificantes para esclarecer crímenes y respaldar investigaciones policiales y fiscales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanciones por uso indebido

La ley incorpora nuevos delitos en el Código Penal contra la identificación genética de personas. Quien falsifique, sustituya, oculte o altere material genético humano, evidencias o perfiles incorporados en el BNDPG recibirá una pena privativa de libertad de entre cinco y siete años.

Las voces en la ceremonia

El congresista Lizarzaburu subrayó que la norma cerrará espacios de impunidad y abrirá la puerta a la cooperación internacional. “Nos permitirá contar con información clave y avanzar hacia la interoperabilidad con registros de ADN y policías de otros países”, señaló.

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El Congresista Juan Carlos Lizarzaburu (bancada APP) indicó que la integración de un sistema nacional de datos genéticos coloca al país en línea con otras naciones de la región que ya cuentan con instrumentos para identificar personas y esclarecer delitos complejos. (Congreso de la República)

El comandante general Arriola recordó que, años atrás, el Perú debía enviar muestras biológicas al extranjero por limitaciones técnicas, y calificó el banco genético como una herramienta que dotará de mayor rigor científico al trabajo conjunto entre la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. “Esto permitirá que el sistema en su conjunto alcance un mayor grado de certeza, basado en la ciencia, para la imposición de sanciones”, enfatizó.

El Comandante General de la PNP, Óscar Arriola, habla en la ceremonia de firma de la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos en el Palacio Legislativo de Perú el 5 de mayo de 2026. (Congreso de la República)

Un debate que no fue unánime

La aprobación de la ley no estuvo exenta de cuestionamientos. Durante el debate en la Comisión de Constitución y Reglamento, en octubre de 2025, la congresista Ruth Luque del Bloque Democrático Popular expresó su rechazo a la iniciativa al considerar que el banco quedará bajo el control exclusivo de la PNP, sin participación técnica ni supervisión del Ministerio Público ni del Instituto de Medicina Legal. Luque también advirtió que el texto aprobado no distingue entre quienes cometen delitos y quienes son víctimas de ellos.

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El Perú se suma a más de 64 países

Al menos 64 países cuentan con legislación especializada en perfilamiento genético para fines forenses, entre ellos Chile, Canadá, México y España, según consta en el texto de la iniciativa.

Fernando Rospigliosi, presidente en funciones del Congreso, firma la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, una base de datos reservada que fortalecerá la lucha contra la delincuencia en Perú. (Congreso de la República)

A nivel regional, Argentina opera desde hace años el sistema GENis, un software de código abierto para el almacenamiento y comparación de perfiles genéticos en investigaciones judiciales, adoptado también por la fiscalía de la Ciudad de México y el único laboratorio forense de la República Dominicana.

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La base de datos de INTERPOL, por su parte, contiene más de 280.000 perfiles aportados por 87 países miembros y permite obtener resultados de búsqueda en minutos.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, junto a congresistas y altos mandos de la PNP, firma la autógrafa de la ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos para la lucha contra la delincuencia. (Congreso de la República)