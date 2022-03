Florcita Polo Díaz confirma su postulación como regidora de La Molina : “Seguiré los pasos de mi mamá”

La hija de Susy Díaz incursionará en la política. (Foto: Instagram/@florcitapolodiaz)

Florcita Polo Díaz quiere dejar atrás su pasado con Néstor Villanueva, ampayado hace poco con Sofía Cavero dentro de un vehículo en una situación comprometedora. La hija de Susy Díaz desea concentrarse en su carrera política, ya que pronto postulará para ser regidora de La Molina en las Elecciones Municipales y Regionales, que se realizarán en octubre de este año.

En entrevista con Magaly Medina, la empresaria de 36 años empezó respondiendo al llanto del cantante de cumbia en América Hoy, donde le pidió entre lágrimas una última oportunidad para salvar su matrimonio. “Ya no quiero que me vinculen con Néstor, yo quiero seguir trabajando y sacando adelante a mis hijos, como debe ser”, precisó la madre de familia.

Luego de anunciar que ya inició los trámites del divorcio, Florcita indicó que está intentando ser fuerte para los dos hijos en común que tiene con Néstor, ya que ellos son los más afectados por la separación. Fue allí que contó con gran emoción que piensa demostrarles que no está derrumbada incursionando a la política, tal y como lo hizo su madre en su momento.

La periodista de espectáculos quedó asombrada por dicha revelación, ya que se creía que solo era un rumor de Susy Díaz. “¿De verás? ¿Dónde? ¿Vas a postular a alcaldesa?”, le preguntó incrédula, a lo que la hija de Augusto Polo Campos respondió: “Voy a seguir los pasos de mi mamá. Postularé para ser regidora. Tienen que marcar los dos corazones de Somos Perú, en la Molina. Estoy enfocada en eso (...) Mi mamá me va a ayudar” .

Asimismo, contó que retomará sus clases de actuación y se encuentra feliz por tener trabajo, el cual le permite sostener a su familia económicamente. Según dijo, es dueña de su propio negocio de ropa, es conductora en un programa junto a Luigi Carbajal, es imagen de una clínica. “Chambeo duro, este año le voy a demostrar a mis hijos que yo puedo, así no duerma”, indicó Polo Díaz.

EL DATO: Susy Díaz, madre de Florcita, llegó a ser congresista de la República como integrante del partido político Movimiento Independiente Agrario, en 1995. Aunque recibió fuertes críticas por su peculiar forma de promocionarse con el número 13 en el derrier, la exvedette logró promulgar 30 proyectos de ley de los 120 que presentó.

Florcita Polo Díaz incursionará en la política como regidora de La Molina. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

NÉSTOR VILLANUEVA NIEGA AMPAY PESE A IMÁGENES

El cantante de cumbia fue captado por las cámaras de Amor y Fuego dentro de su camioneta con Sofía Cavero, exactriz de películas para adultos. Lo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa, fue el hecho que ambos se sentaran en la parte posterior del vehículo, que no dejaba de moverse, y salieran con la ropa desordenada. Esto sucedió durante la madrugada.

Sin embargo, todo se trataría de una desafortunada confusión, según las propias declaraciones de Néstor. Y es que el cumbiambero afirmó no conocer a la mujer, puesto que ese día se vieron únicamente por un amigo que tienen en común. Sobre el hecho de quedarse varias horas con Sofía dentro del carro, indicó que durmieron allí porque no había otro lugar para descansar.

“ En ningún momento he sido infiel a mi esposa, estoy arrepentido por los errores que he cometido en mi matrimonio. No he sido infiel, lo digo y lo repito , ustedes me conocen más de 13 años en mi relación... Las imágenes se prestan para comentar muchas cosas, no conozco a la señorita, no tengo intenciones de formar una relación con nadie”, sostuvo en el magazine de América TV.

Néstor Villanueva no lucha más por su matrimonio. El cantante de cumbia decidió realizar una 'fiesta' dentro de su camioneta con una joven bailarina.

SEGUIR LEYENDO: