Florcita Polo entierra su matrimonio con Néstor Villanueva y pide entre lágrimas que dejen de vincularlos

Florcita Polo pide que dejen de relacionarla con Néstor Villanueva. (Foto: Captura de ATV y América Tv)

No hay marcha atrás. Florcita Polo dejó en claro que no retomará su relación con Néstor Villanueva y pidió que dejen de vincularlos, pues ya no le importa lo que él haga con su vida ahora que se encuentra separados. Además, dejó en claro que no retrocederá en su decisión de pedir el divorcio.

En la entrevista que tuvo con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz señaló que ya se reunió con su abogada para iniciar muy pronto el trámite de divorcio. Por este motivo, ella le solicitó a su aún esposo que lleguen a un acuerdo en la conciliación para no batallar en el Poder Judicial.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él, hace tres meses estoy separada de él. Lo que haga el señor con su vida, no me interesa. Yo quiero estar tranquila, enfocada en mis cosas. Estoy viendo los trámites del divorcio con mi abogada ”, comenzó diciendo.

De otro lado, Florcita Polo ignoró el pedido que le hizo Néstor Villanueva, quien en el programa América Hoy sostuvo que se encontraba dispuesto a acudir a terapia de trabaja para intentar salvar su matrimonio y así recuperar a su familia.

“Nosotros estábamos en una crisis desde antes de los ampay. En su momento pensamos en ir a terapia, pero creo que ya no hay marcha atrás, yo me siento bien así como estoy... Yo le pedí muchas veces que cambie, pero no me hizo caso. Entonces por el bien de mis hijos decidí alejarme”, expresó.

Asimismo, Magaly Medina le consultó si había visto las recientes declaraciones de Néstor Villanueva en América Hoy, donde apareció llorando admitiendo que cometió más de un error en su matrimonio y que lucharía por recuperar su amor.

De manera inmediata, Florcita descartó haber visto lo que dijo su aún esposo en el magazine de América Televisión, indicando que ella se encuentra enfocada en su trabajo y sus hijos, por lo que restó importancia a lo que haya declarado en medio de lágrimas.

“Prefiero no verlo, prefiero estar enfocada en otras cosas. Estoy trabajando muchísimo. Estoy agotada, cansada y estresada de este tema. La semana pasada para mí no ha sido fácil descansar, dormir y no pensar en las cosas, sobre todo mis hijos, tengo un hijo de nueves años que se da cuenta de las cosas ”, indicó.

En otro momento la engreída de Susy Díaz indicó que no aguanta más la presión mediática que hay sobre ella tras el ampay del que fue protagonista Néstor Villanueva, pues diferentes programas de televisión la han buscado para saber su opinión, aunque ella no quiere decir nada al respecto por respeto a sus hijos

“Yo tengo que salir adelante. Como le decía a un amigo cercano que tengo, ya no puedo más, ya no puedo. Es para mí es muy fuerte esta presión, por eso pido que dejen de molestarme, ya no me vinculen con él”, sentenció.

Florcita Polo volvió a referirse a Néstor Villanueva y aseguró que su matrimonio no se acabó por ningún ampay, sino por una fuerte crisis de pareja.

