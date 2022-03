Kyara Villanella sorprende al posar por primera vez en portada de conocida revista peruana

Kyara Villanella es portada de revista Cosas. (Foto: Instagram)

Luego de ser una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022, Kyara Villanella, ha sorprendido a todos sus seguidores al aparecer por primera vez en la foto de portada de la revista Cosas. Asimismo, brindó una entrevista donde hablará de los ataques que recibió por su coronación

Como se recuerda, la hija de Keiko Fujimori fue blanco de críticas en redes sociales al llevarse la corona, pues los usuarios no solo criticaron su belleza, sino también pusieron en tela de juicio su triunfo ya que con ella, ganaron Galea Barraza y Nilver Huarac, hijas de ‘Tomate’ Barraza y Nilver Huarac respectivamente.

Las tres fueron denominadas ‘las hijas de los famosos’ y hubo muchos cibernautas que arremetieron contra la organización para acusarla de “fraudulenta” e, incluso, una candidata denunció presuntas preferencias. Sin embargo, todo esto parece haber quedado en el pasado para la adolescente de 14 años.

A través del Instagram oficial de la revista peruana, se dio a conocer que la hija de la lideresa de Fuerza Popular será el rostro de la edición número 710. Además, respondió a las múltiples preguntas que se leerán el próximo 31 de marzo.

“En nuestra edición 710, la hija de Keiko Fujimori representará al Perú en el mundo de los certamenes de belleza. En entrevista EXCLUSIVA con COSAS, Kyara Villanella desmuestra que, a pesar de sus 14 años, sabe responder con madurez e inteligencia a la ola de acoso y bullying que ha sufrido en redes sociales, lo que la ha puesto en el ojo de la tormenta”, se lee como descripción en el post.

Pese a que la revista decidiera cancelar la opción de comentarios, en menos de tres horas ha obtenido más de 2 mil ‘Me encanta’ por parte de los fanáticos que están interesados en saber lo que tiene que decir Kyara Villanella.

Cabe resaltar que Kyara Villanella aseguró frente a cámaras que participó en el certamen precisamente para hacerse un nombre propio en el medio, pues no quiere ser reconocida por ser la hija de la excandidata presidencial Keiko Fujimori. “Hay muchas razones por las que yo me uní a este concurso. Como ya saben, porque quería florecer mi belleza interior, pero también porque no quiero ser reconocida como la hija de (Keiko Fujimori)”.

(Foto: Instagram)

DEFENDIÓ A SU ABUELA SUSANA HIGUCHI

Luego de ser coronada como la ganadora, se viralizó una imagen que dejaría muy mal parada a la hija de Keiko Fujimori en Twitter. En la captura de pantalla se puede leer un mensaje que le habría dejado Kyara a otra participante del certamen durante una videollamada por Zoom: “Ahora sí te recontra ca*** conmigo. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen”.

Aunque dicha imagen circuló en redes el mismo día que fue oficializada como la nueva reina junto a Gaela Barraza, Mía Loveday y Alondra Huarac, la joven influencer decidió guardar silencio. Debido a ello, muchos creyeron que la captura de pantalla no era más que una treta para desestimar su triunfo.

Sin embargo, en una reciente entrevista la también hija de Mark Villanella confesó que sí se peleó por Zoom con otra candidata del certamen de belleza, pero lo hizo para defender a su abuela Susana Higuchi, fallecida el 8 de diciembre de 2021 a los 71 años.

“Lo que pasó en el Zoom que se hizo… donde entró una de las chicas y dejó un comentario sobre mi abuela (la señora Susana Higuchi) que recién está fallecida y eso me dolió más”, admitió.

Supuesta amenaza de Kyara Villanella a otra participante. (Foto: Captura Twitter)

SEGUIR LEYENDO