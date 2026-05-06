Perú

Magaly Medina ironiza sobre la “violencia” y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

La conductora inició su programa con un discurso irónico tras las declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel. Entre risas, Magaly aseguró que nunca se ha sentido afectada por comentarios sobre su apariencia

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La conductora Magaly Medina responde con humor a quienes la llaman 'abuela' y aprovecha para dar un poderoso discurso sobre el empoderamiento femenino, instando a las mujeres a no victimizarse y a competir de igual a igual en el mundo laboral. ATV/ Magaly TV La Firme.

La noche del 5 de mayo comenzó con un tono marcadamente irónico en el set de Magaly Medina, quien abordó —a su estilo— la reciente polémica mediática sin mencionar de forma directa a Ethel Pozo, pero desplegando un discurso cargado de sarcasmo que dejaba en evidencia el contexto del enfrentamiento.

Lejos de optar por un descargo frontal o una rectificación directa, la conductora de espectáculos convirtió el inicio de su programa en una suerte de parodia sobre el concepto de ‘victimización’, dejando entrever su postura frente a las críticas recibidas en las últimas horas.

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Desde los primeros minutos de ‘Magaly TV La Firme’, el ambiente en el estudio se mostró distendido. Entre risas y complicidad con su equipo, Magaly comenzó a bromear. “Dices ya: ‘Abuelita, abuelita’”, lanzó entre carcajadas, generando la reacción inmediata de quienes la acompañaban en el set. “Bien irrespetuosa la gente acá”, añadió, en una intervención cargada de sarcasmo que marcó la línea de lo que vendría a continuación.

Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora no tardó en hilar su comentario con la controversia reciente, haciendo una clara alusión al término utilizado por la conductora de ‘La Granja VIP’ en su respuesta pública. “Voy a decir que me están agrediendo, ¿ah? Que eso es violencia contra la mujer. Tú no me puedes venir a decir vieja, anciana y todo lo demás. Está bien que trabajes conmigo, pero no me ofendas porque te puedo demandar, ¿ah?”, expresó.

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“La victimización está de moda”

En ese momento, el discurso dejó de ser una simple broma para convertirse en una crítica velada al uso del concepto de violencia, tema que había sido central en la respuesta de la hija de Gisela Valcárcel. Medina continuó elevando el tono irónico de su intervención.

“Y puedo pedir garantías contra mi vida porque estás atentando contra mi honor. Me estás violentando. Tú sabes que yo soy una persona que tiende a la depresión, entonces eso es una agresión”, dijo, manteniendo la misma línea sarcástica. Acto seguido, ella misma rompió el personaje con una risa que evidenciaba la intención paródica de sus palabras: “Ay, es que me está pegando la victimización que está de moda”.

Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

El momento, lejos de ser improvisado, pareció cuidadosamente construido para enviar un mensaje. Magaly Medina hizo explícita su postura al señalar que no se considera parte de quienes adoptan una posición de vulnerabilidad frente a las críticas. “Déjame intentarlo alguna vez, ya que como yo nunca lloriqueo cuando a mí me critican, cuando a mí me dicen de todo. Y a mí me han dicho barbaridades, ¿ah? Barbaridades”, afirmó.

Magaly Medina advierte que no se ofende de insultos de sus ‘haters’

En esa misma línea, la conductora hizo referencia al impacto de las redes sociales, un espacio que, según explicó, amplifica las críticas de manera desmedida. “Y ni hablemos de las redes sociales, que cuando la gente ahora, tanta gente anónima, se escuda justamente en eso para decir lo que quieren. Y uno no es culpable de eso tampoco, aunque a mí hasta por los comentarios de los haters dicen: ‘Todo es culpa de Magali’. Todo es culpa mía”, comentó, evidenciando su percepción sobre el rol que se le atribuye en la generación de contenido polémico.

Sin embargo, el punto más revelador de su intervención llegó cuando abordó directamente la idea de la victimización como estrategia. “Así que yo no tengo derecho a victimizarme. Hoy día quería ensayar, pues cómo es victimizarse”, dijo entre risas, dejando claro que su discurso inicial había sido una representación deliberada.

Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

Habla del empoderamientoi femenino

Más allá del tono, Magaly Medina aprovechó el espacio para plantear una reflexión que conectó con su propia experiencia profesional. En un giro hacia un discurso más serio, apeló al concepto de empoderamiento femenino desde una óptica personal.

“Mujeres, empiecen por empoderarse, empiecen por saberse seguras de sí mismas. ¿Ustedes creen que alguna vez algún comentario me ha bajado la moral, me ha hecho sentirme menos?”, cuestionó, estableciendo una clara diferencia entre su forma de enfrentar las críticas y la de otras figuras públicas.

La conductora fue más allá al compartir ejemplos concretos de los insultos que ha recibido a lo largo de los años. “A mí me han dicho fea, horrorosa, monstruo con todas sus letras. Pero como yo nunca me he sentido ni fea, ni horrorosa, ni monstra, ¿ustedes creen que eso me va a afectar?”, afirmó, sugiriendo que la percepción personal es clave para neutralizar el impacto de los ataques externos.

Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

En ese contexto, su mensaje adquirió un matiz más estructural al referirse al mundo laboral y a la competencia entre hombres y mujeres. “En este mundo competitivo donde cada mujer tiene que estar en un puesto de trabajo, llámese el que sea, en cualquier, compitiendo con hombres de igual igual. ¿Ustedes creen que uno tiene tiempo para estar: ‘Ay, me dijo tal cosa’?”, planteó, cuestionando la relevancia que se le da a los comentarios negativos frente a las exigencias del entorno profesional.

La reflexión se volvió aún más personal cuando evocó sus inicios en el ámbito laboral, marcados por un contexto claramente dominado por hombres. “Yo cuando tenía diecisiete años trabajaba con señores que me doblaban la edad, tenían de cincuenta para arriba y yo era como una chiquitita chupe a la que le decían: ‘Anda, tráeme el café, mamita’. Yo estaba ahí para practicar, pero a mí me hacían traer el café, me hacían alcanzarle el periódico y tuve que demostrar en ese mundo de machos que yo realmente tenía talento”, relató.

Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.
Fuerte respuesta: Magaly Medina minimiza críticas y habla de empoderamiento femenino en TV. Captura: Magaly TV La Firme.

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