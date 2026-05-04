Economía

Galperin le contestó a Coscu y redobló la apuesta en la polémica por las jubilaciones

“Si no trabajaste nunca en tu vida y tenés más de 65 años, no sos jubilado”, posteó en X el empresario. La respuesta del streamer

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El cruce entre Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y Coscu (Martín Pérez Disalvo), streamer y figura digital, se ubicó en el centro de la conversación pública en Argentina.

La discusión surgió a partir de la viralización de un recorte televisivo que mostró a una jubilada relatando sus dificultades para cubrir gastos básicos, lo que generó una ola de reacciones y polémica en redes sociales.

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La respuesta de Galperin, quien utilizó un emoji de carita sonriente, desencadenó cuestionamientos y críticas, principalmente por parte de Coscu, que lo acusó de burlarse de la situación de la mujer. El empresario tiene una fortuna personal de más de USD 7.500 millones y es el segundo argentino más rico, según Forbes.

El video que circuló por redes sociales fue emitido originalmente por Todo Noticias, donde una mujer mayor contó en cámara que no podía afrontar los gastos mensuales con su haber jubilatorio. La entrevistada explicó que el precio de los medicamentos la afectaba de manera directa y que necesitaba la ayuda de sus hijos para sostenerse. Además, aclaró que nunca tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.

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Coscu Marcos Galperin
Coscu cuestionó la actitud de Galperin y destacó el valor del trabajo doméstico no remunerado en su respuesta en X

El recorte se difundió en la cuenta de X (ex Twitter) de Mati Smith (@Trumperizar), con el texto:

“- Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación 😡 + ¿Y de qué trabajaste???

  • Nunca trabajé 🤡

Kukismo en estado puro”

El video, acompañado por la frase “Haberlos dejado feriado”, sumó miles de visualizaciones en pocas horas.

Sobre este tuit, Galperin respondió el 3 de mayo con un emoji de “carita sonriente” (😂). El gesto, simple en su forma, cobró dimensión al ser interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la mujer que protagonizaba el video. Esta reacción de Galperin acumuló miles de interacciones y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

Captura de pantalla de un hilo de Twitter que muestra un tuit de Marcos Galperin. Incluye un recuadro de video con el rostro de una mujer mayor con gafas
La imagen muestra un tuit de Marcos Galperin compartiendo un video viral de una jubilada que admite "nunca trabajé", generando un intenso debate en redes sociales sobre el sistema previsional. (Red social X)

En ese contexto, Coscu decidió manifestarse con un tuit dirigido a Galperin: “Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa...”

La intervención de Coscu reflejó el tono de indignación que predominó en buena parte de los comentarios, y aportó una perspectiva sobre la situación histórica y social de las amas de casa que durante años realizaron tareas no remuneradas. Su mensaje obtuvo un alto nivel de repercusión, con más de 29 mil “me gusta” y cientos de respuestas en la plataforma.

La discusión continuó cuando Coscu publicó un segundo mensaje, esta vez citando el tuit original de Galperin. “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”

Este segundo tuit profundizó el debate y fortaleció la posición crítica hacia Galperin, quien no realizó declaraciones adicionales ni respondió públicamente a los cuestionamientos. El intercambio puso en evidencia la sensibilidad social respecto al trato y reconocimiento de los adultos mayores, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida del poder adquisitivo.

Captura de pantalla de un tuit de Coscu criticando a Marcos Galperin. Se observa el texto de Coscu y el tuit citado de Galperin con un emoji de risa
El popular streamer Coscu criticó públicamente al empresario Marcos Galperin por un comentario en redes sociales sobre una jubilada sin aportes. (Red social X)

La situación de la jubilada, cuyo testimonio originó la controversia, funcionó como catalizador para que distintas voces manifestaran preocupación por las condiciones de vida de este sector. El episodio evidenció también cómo una reacción en redes sociales puede escalar rápidamente y convertirse en un tema de impacto mediático, involucrando a figuras de alto perfil y generando tendencia en plataformas digitales.

El cruce entre Galperin y Coscu no sólo expuso posturas individuales, sino que reflejó la tensión social vinculada a la distribución de la riqueza, el valor del trabajo doméstico y el rol de las figuras públicas en la esfera digital. Los usuarios, a través de miles de comentarios, alimentaron el debate sobre el costo de vida y la desigualdad, señalando la responsabilidad de quienes ostentan visibilidad y poder económico.

El episodio se instaló en la agenda pública, con repercusiones que trascendieron las redes y alcanzaron a medios y espacios de debate político y social. La viralización del video y las respuestas de ambos protagonistas generaron un efecto multiplicador, permitiendo que la discusión sobre la situación de los jubilados y el rol de los empresarios y referentes digitales se mantuviera en el centro de la escena.

La secuencia de tuits y respuestas ilustró la manera en que la interacción digital puede amplificar debates que atraviesan a la sociedad argentina, en particular en momentos de incertidumbre económica. Durante las horas posteriores, la polémica se mantuvo vigente en X, con nuevas intervenciones de usuarios, periodistas y otros actores públicos que sumaron su opinión sobre lo ocurrido.

El episodio entre Galperin y Coscu se sumó a una serie de discusiones recientes donde la reacción de figuras reconocidas en redes sociales tuvo consecuencias inmediatas en la conversación pública, reafirmando la capacidad de estos intercambios para instalar temas y generar repercusión más allá del universo digital.

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