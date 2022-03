Magaly Medina se quiebra al escuchar audio del hijo de Génessis Alarcón tras pelea con Andy Polo: “Por favor mamá, que no te pegue”

Magaly Medina se quiebra al escuchar llanto del hijo de Andy Polo. (Foto: ATV)

La conductora de TV Magaly Medina difundió un extenso audio que probaría que Andy Polo sí maltrató a su aún esposa Génessis Alarcón, acusación que hizo la joven en el programa Magaly TV La Firme y que el futbolista se encargó de desmentir en una entrevista para Día D. La periodista se mostró muy mortificada con el deportista, a quien - según dijo - se le habría querido “lavar la cara”.

La popular Urraca indicó que este audio prueba que Andy no estaba imposibilitado a moverse a causa de una lesión, pues se le escucha perseguir a su expareja, quien intenta defenderse y correr para esconderse junto con sus pequeños hijos. Mientras que a los menores se les escucha gritar, atemorizados de lo que pueda pasar con su mamá.

“En el audio que escucharemos hoy (21 de marzo) se va a notar punto a punto cómo la persigue, sube sus escaleras con ella al segundo piso. En esta grabación se escucha incluso el sonido de los pasos y de ella diciéndole ‘no me sigas’ y subiendo las escaleras”, explicó la conductora de TV, quien tuvo como invitada a Génessis una vez más.

Con la autorización de la involucrada, la conductora pidió que se emita el audio, un desgarrador material cuyo punto más sensible fue la intervención de los pequeños, a quienes se les escucha llorar, gritar y hasta expresar su miedo a que le puedan hacer daño a su mamá. “Por favor mamá, que no te pegue”, dijo uno de los niños, palabras que lograron conmover a la conductora de TV. Mientras que la abogada de Alarcón, Claudia Zumaeta, no pudo contener el llanto.

TERRORÍFICO AUDIO

Tras culminar el audio, Magaly Medina señaló que es “terrorífico” escuchar a los pequeños. “Qué horror por Dios”, indicó Magaly Medina emitiendo un profundo respiro. “¿Y viene a decir que es mentira?”, acotó Génessis Alarcón entre lágrimas.

“Es realmente, Claudita, cálmate (a la abogada de Génessis que se conmueve con el audio). Yo sé, es revelador, es de terror, es terrorífico, se me rompe el corazón de escuchar a ese niñito “mamá, te va a pegar”. Osea, hablando así (bajito). Ahí es cuando tú llamas al 911″, dijo la periodista bastante conmovida.

Alarcón señaló que es ahí cuando decide escribir a su amiga para que llame al 911, porque ella no contaba con chip para hacer la llamada.

“De verdad que esto es terrible, a mi, si él (Andy Polo) dice estaba inmovilizado, yo no podía, pero se ve claramente que te sigue. Él dice otra cosa.. ¿y esto que es?. Yo creo que si una reportera que va entrevistarlo escucha todo esto, por lo menos le preguntas, le repreguntas, como una persona que dice estar inmovilizada puede estar siguiendo y maltratada físicamente, y se escucha”, acotó Medina.

MAGALY MEDINA ARREMETE CONTRA DÍA D POR ENTREVISTA AANDY POLO

La conductora Magaly Medina desató toda su artillería contra Día D luego que emitiera una entrevista que le hizo a Andy Polo, donde el futbolista intenta dejar como mentirosa a la madre de sus hijos, Génesis Alarcón. La periodista no dudó es despotricar contra el espacio de ATV y señalar que se le intentó limpiar la cara.

“Andy Polo dio una extensa entrevista en el programa Día D, de este canal, entrevistado por una reportera que evidentemente no se informó bastante y no comparó la larga investigación que nosotros hicimos y apenas le dio un párrafo a la abogada de Génessis de toda una larga entrevista”, inició Magaly Medina antes de presentar a Génessis Alarcón.

“Claro, la intención ha sido limpiarle la cara al jugador de fútbol, evidentemente él niega cualquier agresión porque hoy día Universitario de Deportes acaba de anunciar el video oficial de la incorporación de Andy Polo, así que tenían que tener un medio de información donde él dijera y se limpiara de las acusaciones fuertes que le ha hecho Génessis Alarcón, la madre de sus dos hijos y su esposa aún”, acotó la conductora.

