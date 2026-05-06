Suheyn Cipriani ha sido incluida en el Top 10 de favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars, según páginas especializadas en certámenes de belleza.

Suheyn Cipriani, modelo, presentadora e influencer peruana, ha sido seleccionada por una de las páginas especializadas más importantes del mundo para integrar el Top 10 de favoritas rumbo al Miss Grand International All Stars.

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El certamen, que reúne a participantes con experiencia internacional y grandes logros en el mundo de la belleza, se realizará en Bangkok, Tailandia, del 16 al 30 de mayo.

La inclusión de Cipriani en este prestigioso ranking internacional consolida su posición como una de las candidatas con mayores posibilidades de traer la corona al Perú. El evento, dirigido por Nawat Itsaragrisil, reunirá a delegadas de países como Venezuela, Filipinas, Indonesia, Ghana, Armenia, México, República Dominicana y Ecuador, todas con trayectorias destacadas en certámenes de belleza.

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Suheyn Cipriani en el Top 10 de las favoritas en el certamen ‘Miss Grand International All Stars’. IG

Suheyn Cipriani: perfil y trayectoria internacional

Suheyn Cipriani no es una desconocida en el circuito internacional. La modelo, de 29 años, fue coronada Miss Eco International 2019, un título que le abrió las puertas a nuevos escenarios y la posicionó como referente de la belleza peruana. Además de su experiencia en certámenes, Suheyn es presentadora de televisión y de podcast, actualmente estudia Psicología y es reconocida por su carisma y facilidad para conectar con la audiencia.

La organización del Miss Grand International All Stars, a través de sus redes oficiales, destacó la autenticidad, la seguridad en sí misma y la pasión que Cipriani lleva a cada presentación. “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y podcast, estudia Psicología y tiene experiencia en desfiles nacionales e internacionales. Trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”, señala la publicación oficial.

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Suheyn Cipriani, representante de Perú, posa para una foto oficial antes de su participación en el Miss Grand International All Stars.

Perú rumbo al Miss Grand International All Stars

La designación de Suheyn Cipriani como representante nacional fue celebrada por seguidores y figuras del mundo de la belleza, quienes destacaron el regreso de Perú a este formato especial que reúne lo mejor de las últimas ediciones. El evento ‘All Stars’ es una edición inédita que convoca a candidatas con trayectoria comprobada y habilidades que van más allá de la belleza física: comunicación, autenticidad y compromiso social.

El certamen toma impulso con la presencia de delegadas de alto perfil, entre ellas Miss Venezuela, Filipinas, Indonesia, Ghana, Armenia, México, República Dominicana y Ecuador. La competencia incluirá pruebas de traje típico, desfile en ropa de baño, entrevistas y presentaciones personales, con una gala final programada para el 30 de mayo en Tailandia.

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Apoyo en redes y expectativas de la comunidad de belleza

El anuncio de la participación de Suheyn Cipriani generó una ola de mensajes de apoyo y felicitaciones en redes sociales. Cuentas especializadas y seguidores del Miss Grand resaltaron no solo su belleza, sino también su capacidad para desenvolverse ante las cámaras y su experiencia en escenarios internacionales.

Cipriani agradeció las muestras de cariño y reafirmó su compromiso de dejar en alto el nombre del Perú: “Confianza, autenticidad y pasión son las claves con las que enfrento este nuevo reto. Llevo a mi país en el corazón y daré lo mejor de mí para representar a todos los peruanos”.

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¿Cuándo es el Miss Grand International All Stars?

El Miss Grand International All Stars inicia el 16 de mayo y se extenderá hasta el 30 de mayo, fecha de la gala final en Bangkok. Durante dos semanas, las candidatas participarán en diversas competencias y actividades, como entrevistas, desfiles y eventos sociales, donde serán evaluadas en aspectos como oratoria, proyección y compromiso con causas sociales.

La edición All Stars promete ser una de las más competitivas y mediáticas hasta el momento, con delegadas que combinan experiencia, belleza y una sólida presencia en redes y medios.

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Un certamen con enfoque renovado

La edición All Stars del Miss Grand International busca reconocer a candidatas que además de belleza, destaquen por habilidades de comunicación, impacto social y autenticidad. La organización, liderada por Nawat Itsaragrisil, ha promovido una visión más inclusiva y moderna en los últimos años, apostando por perfiles multifacéticos y preparados académicamente.

La presencia de Suheyn Cipriani se enmarca en este nuevo enfoque, posicionando a la candidata peruana como una de las favoritas no solo por su apariencia, sino por su formación, carisma y capacidad de liderazgo.

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Son 58 candidatas al Miss Grand International All Stars. IG