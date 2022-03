Martín Arredondo niega haber acosado sexualmente a Mónica Cabrejos: “Me someteré a las pericias e investigaciones”

Martín Arredondo desmiente haber acosado a Mónica Cabrejos cuando trabajan juntos. (Foto: Captura de Willax)

Mónica Cabrejos ha hecho más de una revelación en su nuevo libro. La conductora de televisión no solo reveló que sufrió una violación por parte de un amigo que la invitó a su casa en Asia, sino que cuando era coconductora del programa Enemigos Públicos, también fue acosada sexualmente.

Aunque la escritora no reveló el nombre de su supuesto agresor, Rodrigo González señaló que se trataba del productor Martín Arredondo, por lo que de inmediato le pidió que ingrese al set de Amor y Fuego para que aclare lo que sucedió hace unos 10 años atrás.

En un primer momento, el periodista aseguró que trabajó con Mónica Cabrejos en el programa Enemigos Públicos y que ellos se conocieron cuando estaba soltero, por lo que pidió que no involucren a su familia. “Han involucrado a mi esposa y ella no tiene nada que ver acá, y a mis hijos”, acotó.

Asimismo, Martín Arredondo señaló que todo lo que ha señalado Mónica Cabrejos en su libro es totalmente falso, por lo que se encuentra decidido a someterse a cualquier investigación que pueda abrir el Poder Judicial o el Ministerio de la Mujer para dejar su nombre totalmente limpio.

“Ante este hecho que es delictivo, porque está hablando de un delito involucrando mi nombre, y eso va generar repercusiones no solo en mi familia, sino también en mi trabajo, lo que queda es someterse a las pericias, investigaciones, a todo donde me llamen, al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer, me someto a todas las pruebas”, aseguró.

En otro momento, el productor de televisión dejó en claro que la decisión de sacar a Mónica Cabrejos de Enemigos Públicos no solo fue de él, sino que durante varios días lo discutieron con otras dos personas: Aldo Miyashiro y Jorge Saquijada.

“ Le avisamos con anticipación que no le íbamos a renovar el contrato. Fue con mucho tiempo, se evaluó por muchos días y se decidió entre los tres, yo se lo comuniqué ”, explicó.

Además, Martín Arredondo dio a conocer que desde ese día nunca más volvió a hablar con Mónica Cabrejos, pues ella decidió no volverle a dirigir la palabra por haberle comunicado que ya no estaría en el programa.

NO LA VA A DENUNCIAR POR DIFAMACIÓN

Martín Arredondo también señaló que no le va a enviar ninguna carta notarial a Mónica Cabrejos para que se retracte, pues ella en su libro no menciona su nombre, por lo que no existe un sustento legal para que él pueda iniciar acciones legales.

“Qué hago haciendo una advertencia... ‘que te voy a denunciar por difamación’... ¿qué hago? Si finalmente ya está dañada mi imagen, no existe un ejercicio en el cual yo pueda reconstruirme ahora, ya está tirado el tema ”, indicó.

Ex productor de Enemigos Públicos rechazó tajantemente haber acosado sexualmente a Mónica Cabrejos como ella dio a conocer en su libro.

