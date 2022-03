Néstor Villanueva rompe en llanto y le pide perdón a Flor Polo Díaz: “Vayamos a terapia por nuestros hijos”

Néstor Villanueva le pidió a su aún esposa una última oportunidad para salvar su matrimonio. (Foto: Captura América TV)

Néstor Villanueva se presentó este miércoles 30 de marzo en el set de América Hoy para pedirle perdón a Flor Polo Díaz tras ser ampayado por las cámaras de Amor y Fuego con Sofía Cavero, exactriz de película para adultos, en una situación bastante comprometedora dentro de una camioneta.

Sobre las imágenes, el cantante explicó que no pasó nada íntimo con la bailarina porque, según él, ni siquiera la conoce. Además, indicó que pasaron varias horas dentro del vehículo solo para dormir, ya que no había otro sitio donde descansar en ese momento. Sin embargo, su justificación no convenció a las conductoras del magacine.

“O sea, ¿tú andas subiendo desconocidas a tu camioneta y pasan allí cinco o seis horas?”, le dijo Janet Barboza, a lo que Brunella Horna añadió otro comentario para poner en aprietos al aún esposo de Florcita: “No conoces a esta señorita cuando ha habido un ampay bien claro y que has estado hasta las 7 a.m. con ella”.

Néstor Villanueva reafirmó su versión y se mostró molesto con las dudas de las presentadoras. “Es la opinión de ustedes contra la mía, yo tengo la verdad. Yo estoy diciendo mi versión, estoy contando las cosas como son. En ningún momento han visto nada malo”.

LE PIDE UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD A FLORCITA

Luego de explicar su ampay, Néstor Villanueva aprovechó las cámaras para pedirle perdón a la hija de Susy Díaz, ya que considera que todavía están a tiempo de salvar sus más de 10 años de matrimonio. Durante su discurso, el cumbiambero no pudo evitar romper en llanto.

“Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio, niego que se haya terminado por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperarla, quiero recuperar a mi familia y pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados. La estoy pasando mal sin ellos ”, señaló entre lágrimas.

Asimismo, destacó que este es solo uno de los muchos baches que han atravesado durante su relación, por lo que mantiene la fe en que ella lo perdone. “Hemos superado muchos problemas en la intimidad de nuestro hogar, siempre he visto por mis hijos y por mi familia. La sigo amando, siempre he respetado mi relación”.

“Estoy en eso (buscar ayuda profesional), vengo varios días y semanas con ayuda de amigos pastores. Le he dicho que vayamos a terapia, que encontremos soluciones, que nos demos una oportunidad aunque sea solo una, por el bien de nuestros hijos ”, añadió.

Néstor Villanueva rompe en llanto y le pide perdón a Flor Polo Díaz. (VIDEO: América TV / América Hoy)

A PUNTO DE DIVORCIARSE

La hija de Augusto Polo Campos no piensa volver a perdonar a expareja y está más que decidida en firmar el divorcio lo antes posible. En el programa En Boca de Todos, Florcita reveló que ya inició todos los trámites para disolver su matrimonio.

Asimismo, que el padre de sus hijos puede hacer con su vida privada lo que desee y que nunca va a hablar nada malo de él. Sin embargo, confirmó que las imágenes con la bailarina Sofía Cavero sí le afectaron.

“El señor puede hacer con su vida lo que desee. Yo lo respeto, no voy a hablar nada mal de él. Yo estoy todos los días sacando a mis hijos adelante y todo esto afecta su tranquilidad emocional. Me siento un poco afectada por ellos. Me decepcionó (el ampay) mucho por mis hijos”, comentó Flor Polo.

