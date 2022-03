Florcita Polo ya inició los trámites de divorcio con Néstor Villanueva y confiesa que le afectó el ampay con Sofía Cavero

Florcita Polo no dará marcha atrás a su decisión de terminar su matrimonio con Néstor Villanueva. (Foto: Captura / Instagram)

Florcita Polo estuvo como invitada en “En boca de todos” para hablar de su separación de Néstor Villanueva y del reciente ampay que protagonizó el cantante donde fue captado dentro de su camioneta con una bailarina de nombre Sofía Cavero.

Como se sabe, la hija de Susy Díaz ha declarado en otras oportunidades que la disolución legal de su matrimonio es inminente. Sin embargo, esta tarde confesó que los trámites para su divorcio ya han iniciado y no habría marcha atrás.

“En realidad tenemos una etapa de padres. Yo estoy hace tres meses separada de Néstor, pronto ya divorciada totalmente. Solamente nos une nuestros hijos, nada más”, comenzó resaltando la empresaria de 36 años ante la consulta de Maju Mantilla si ha conversado con el músico en los últimos días tras difundirse su ampay.

Asimismo, fue Tula Rodríguez quien no perdió la oportunidad para preguntarle sobre el proceso de su divorcio. “Ya estoy empezando los trámites de divorcio” , confesó la hija de Augusto Polo Campos causando sorpresa entre los demás conductores.

En otro momento, recalcó que Néstor Villanueva puede hacer con su vida privada lo que desee y que nunca va a hablar nada malo de él. Sin embargo, confirmó que las imágenes con la bailarina Sofía Cavero sí le afectaron.

“El señor puede hacer con su vida lo que desee. Yo lo respeto, no voy a hablar nada mal de él. Yo estoy todos los días sacando a mis hijos adelante y todo esto afecta su tranquilidad emocional. Me siento un poco afectada por ellos. Me decepcionó (el ampay) mucho por mis hijos”, comentó Flor Polo.

“Fue muy fuerte para mi, muy difícil la semana pasada, estuve trabajando y he estado muy expuesta. Yo le deseo lo mejor al papá de mis hijos en su vida artística y en su vida personal“, concluyó.

Florcita Polo Díaz dice que ya inició los papeles del divorcio y habla de ampay de Néstor Villanueva. (Video: América TV)

¿DEMANDARÁ A NÉSTOR POR ALIMENTOS?

Todo que Florcita Polo estaría planeando interponer una demanda de alimentos. Esto se dio a conocer durante una entrevista de la empresaria con diario Trome, donde dejó en claro que no está enterada del ampay de su expareja y que sus abogados ya están tramitando todos los papeles necesarios para volver a ser una mujer soltera ante la ley. “Para adelante como el elefante, sin mirar atrás, sin retroceder”, dijo.

Lo que llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la responsabilidad de Néstor como padre. Si bien aseguró que el cumbiambero cumple con los gastos económicos de los menores, dejó a entrever que la cantidad que le transfiere no sería suficiente para cubrir todas las necesidades de los menores.

“Estoy en mis cosas, enfocada en mis hijos, sacándolos adelante. Y yo misma mantengo a mis hijos”, dijo en un inicio. “Bueno, el señor sí cumple, pero yo tengo que seguir sacándome la mugre, no es como tiene que ser (el aporte)... pero las cosas ya van a ser como tienen que ser”.

Cuando el reportero le preguntó si está planeando denunciarlo por manutención de alimentos, esto fue lo que dijo: “Como te dije, todo está en manos de mis abogados”. Tras ello, agradeció a su madre Susy Díaz por todo el apoyo que le está brindando. Ahora ambas viven juntas en un departamento en Salamanca.

