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Se confirmó el rival de River Plate para los octavos del Apertura: así están los cruces de playoffs tras la eliminación de Defensa

El certamen está llegando a su fin y los duelos de playoffs van tomando forma. La derrota del Halcón terminó por confirmar al rival del Millonario, que jugará el domingo en el Monumental. Los detalles

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Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
(Fotobaires)

La novena fecha del Torneo Apertura llegará a su fin este lunes con tres encuentros. En primer turno, Defensa y Justicia perdió con Gimnasia de Mendoza y quedó eliminado. El Halcón estaba obligado a ganar para clasificar a los octavos, por lo que el gran beneficiado fue Unión de Santa Fe que se mantuvo en el octavo lugar de la Zona A. De este modo, se confirmó que River Plate enfrentará a San Lorenzo en la próxima ronda, a disputarse el domingo 10 de mayo en el estadio Monumental (con horario a definir).

Los otros dos compromisos que darán por terminada la primera fase del torneo serán: Vélez-Newell’s (19:15) y Estudiantes de Río Cuarto-Instituto (21:30). El Fortín está obligado a ganar por seis goles de diferencia para superar a Boca en el segundo lugar. En el caso de la Gloria deberá hacerlo por siete tantos para superar al Tatengue y adueñarse del último boleto a la siguiente fase.

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Estos serían los cruces de octavos de final hoy

Vista aérea de un bracket de torneo de fútbol mostrando los cruces del Torneo Apertura 2026, con el logo LPF y trofeo central, sobre un estadio lleno de aficionados.
Así serían los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábado 9 de mayo (con horario a definir)

  • Independiente Rivadavia vs. Unión
  • Talleres vs. Belgrano
  • Boca Juniors vs. Huracán
  • Argentinos vs. Lanús

Domingo 10 de mayo (con horario a definir)

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  • Estudiantes vs. Racing
  • Rosario Central vs. Independiente
  • River Plate vs. San Lorenzo
  • Vélez vs. Gimnasia

El sábado comenzó la última fecha del Torneo Apertura, que determinará cuáles serán los 16 clasificados a los octavos de final rumbo a pelear por el título del primer semestre en el fútbol argentino. Hubo seis duelos estipulados en este inicio del fin de semana, aunque se destacó el clásico entre San Lorenzo e Independiente y la presentación de Boca Juniors.

La grilla tuvo su inicio en el estadio Claudio Fabián Tapia con la derrota de Barracas Central ante Banfield. Además, Lanús -ya clasificado- igualó sin goles con Deportivo Riestra. En la continuidad, el Xeneize le ganó a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En contraposición, el estadio Nuevo Gasómetro recibió una final por la clasificación a la próxima ronda. El Rojo de Gustavo Quinteros ganó y accedió a la siguiente instancia, mientras que el Ciclón de Gustavo Álvarez avanzó de fase de todos modos.

Uno de los rivales directos de ambos era Unión, que jugó a la misma hora contra Talleres en Santa Fe. El Tatengue y la T igualaron 1-1. En el cierre de la jornada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Platense y recuperó la cima de la Zona A.

Este domingo se definió el grueso de los clasificados a los octavos del final. La jornada contó con una dramática definición por el boleto a la siguiente instancia con cuatro partidos a la misma hora: Rosario Central-Tigre, Racing-Huracán, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento.

El Canalla igualó ante el elenco de Victoria y lo dejó son chances de pasar a la siguiente fase. Lo mismo le ocurrió a Sarmiento que fue goleado por Belgrano. El Lobo, por su parte, hizo su trabajo y le ganó al Bicho de la Paternal para terminar sexto. En tanto, la Academia y el Globo no pasaron del cero y ambos clasificaron.

Además, Independiente Rivadavia, ya clasificado en el primer lugar de la Zona B, empató 1-1 con Aldosivi, que cerró el certamen sin victorias. Por último, River Plate cayó 1-0 ante Atlético Tucumán, aunque su clasificación como segundo del grupo ya estaba confirmada.

EL CRONOGRAMA DE LA ÚLTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA

Sábado 2 de mayo

Barracas Central 1-2 Banfield

Lanús 0-0 Deportivo Riestra

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors

San Lorenzo 1-2 Independiente

Unión 1-1 Talleres

Platense 0-2 Estudiantes

Domingo 3 de mayo

Aldosivi 1-1 Independiente Rivadavia

Rosario Central 1-1 Tigre

Racing 0-0 Huracán

Gimnasia 2-0 Argentinos Juniors

Belgrano 4-0 Sarmiento

River Plate 0-1 Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

Gimnasia de Mendoza 2-1 Defensa y Justicia

19:15 - Vélez vs. Newell’s

21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Así están las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual

*Los ocho primeros de cada zona avanzan a los octavos de final

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