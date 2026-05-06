Perú

Ganadores de la Kábala este martes 5 de mayo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Guardar
El sorteo de Kábala tiene un costo mínimo de un sol. (Infobae/Jovani Pérez)
El sorteo de Kábala tiene un costo mínimo de un sol. (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka divulgó los resultados ganadores del último sorteo de la Kábala. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 5 de mayo de 2026.

PUBLICIDAD

Resultados: 12 16 22 24 27 36.

Chao Chamba: 06 09 10 20 36 39.

PUBLICIDAD

Cuándo se juega la Kábala

Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados. Los números ganadores se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala: 30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles. 90 días si el premio es mayor al millón de soles. 180 días si el premio es menor a los 5.000 soles. Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué diferencia hay entre jugar a la Kábala en línea y en puntos físicos

Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diferencias principales entre jugar en línea y en puntos físicos en la lotería Kábala en Perú son las siguientes: Lugar y método de compra

En puntos físicos ("Puntos de la Suerte"), compras el boleto en locales autorizados (como centros comerciales o módulos en bodegas), marcas tus seis números en una cartilla física y recibes un comprobante impreso con código de barras.

En línea, accedes al sitio web oficial de La Tinka, creas una cuenta virtual, recargas saldo y eliges tus números en una cartilla virtual para luego recibir un boleto digital.

Disponibilidad y comodidad Jugar en puntos físicos requiere desplazarte al lugar de venta.

Jugar en línea permite hacerlo desde cualquier lugar con internet, usando dispositivos como móvil o tablet, con mayor comodidad y rapidez. Comprobantes y seguridad

En físico, debes conservar el boleto impreso para reclamar premios, pues es único y necesario para el cobro. En línea, las jugadas quedan registradas en tu cuenta virtual y recibirás confirmación digital, además de notificaciones por correo si ganas.

Formas de recarga y pago

En línea es necesario recargar saldo virtual mediante tarjetas, transferencia bancaria u otros métodos electrónicos.

En puntos físicos pagas directamente en efectivo al momento de comprar.

Promociones y descuentos por jugadas múltiples

En línea puedes comprar paquetes con descuentos por varias jugadas (como 10%, 20%, hasta 40% de descuento).

En puntos físicos puedes comprar jugadas múltiples, pero los descuentos y facilidades suelen ser menores o dependen del lugar.

Acceso a modalidades adicionales

En línea puedes agregar opciones como "Chau Chamba" fácilmente con un clic.

En puntos físicos también está disponible, pero se hace directamente en el local al hacer la compra.

Ambas modalidades permiten participar en todos los sorteos y modalidades de Kábala y están reguladas para seguridad y transparencia del juego.

Como cada martes,se llevó a cabo un sorteo de la Kábala. (Pixabay)
Como cada martes,se llevó a cabo un sorteo de la Kábala. (Pixabay)

¿Cómo se juega Kábala?

Para jugar el sorteo Kábala se tiene que ingresar a la página de internet, donde se podrá escoger la apuesta con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es elegir seis númerosdiferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores.

Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Kábala HoyKábaLa Tinka PerúLoterías de Perúperu-loteriasperu-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Magaly Medina ironiza sobre la “violencia” y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

La conductora inició su programa con un discurso irónico tras las declaraciones de la hija de Gisela Valcárcel. Entre risas, Magaly aseguró que nunca se ha sentido afectada por comentarios sobre su apariencia

Magaly Medina ironiza sobre la “violencia” y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

Suheyn Cipriani en el Top 10 de las favoritas en el certamen ‘Miss Grand International All Stars’

La candidata peruana deslumbra como una de las favoritas en el ‘Miss Grand International All Stars’ y representa al país en la edición más esperada del certamen.

Suheyn Cipriani en el Top 10 de las favoritas en el certamen ‘Miss Grand International All Stars’

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

La actriz peruana compartió con honestidad los motivos de la ruptura con su expareja y confesó que ahora se siente tranquila, priorizando su bienestar y disfrutando de la soltería sin presiones

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

Peruanos en guerra: Cancillería confirma que ya son 25 los connacionales que regresaron tras quedar atrapados en Rusia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el retorno al país de ciudadanos peruanos que fueron captados con falsas ofertas laborales y terminaron en medio del conflicto ruso-ucraniano

Peruanos en guerra: Cancillería confirma que ya son 25 los connacionales que regresaron tras quedar atrapados en Rusia

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

La conductora de TV respondió con un mensaje contundente tras los comentarios emitidos en vivo sobre su físico

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Carlos Bruce va por Lima: el alcalde de Surco pide licencia y se prepara para disputar el sillón metropolitano en octubre

Excanciller Hugo de Zela reafirma que José Balcázar sabía de la compra de los aviones F-16 desde febrero: “Estaba de acuerdo”

Keiko Fujimori descarta perpetuarse en la presidencia si gana las elecciones 2026: “Solo serán cinco años”

“Debe haberlo increpado”: José Jerí y su expremier exponen influencia de Vladimir Cerrón sobre Balcázar por compra de F-16

JNE denuncia por sedición y acoso al streamer Jorge Ugarte, fanático de López Aliaga que pidió un “golpe” y amenazó a Roberto Burneo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina ironiza sobre la “violencia” y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

Magaly Medina ironiza sobre la “violencia” y lanza mensaje tras polémica con Ethel Pozo: “La victimización está de moda”

Suheyn Cipriani en el Top 10 de las favoritas en el certamen ‘Miss Grand International All Stars’

Magdyel Ugaz rompe el silencio sobre su separación y revela cómo vive su nueva etapa: "Ya no estábamos en la misma sintonía"

Ethel Pozo enfrenta a Magaly Medina y denuncia “violencia” por comentarios sobre su peso: “No se habla del cuerpo ajeno”

Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’, lanza indirectas a la esposa de Pedro Aquino tras escándalo de ampay

DEPORTES

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Liga 1 responde con negativa a solicitud de FC Cajamarca para cambiar su sede de cara al duelo contra Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Diana de la Peña y el emotivo gesto tras el tricampeonato: le colocó su medalla a su abuela en la celebración

Cienciano vs Puerto Cabello 0-3: goles y resumen de la dolorosa derrota ‘papá’ por fecha 4 de la Copa Sudamericana 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano tras derrota ante Puerto Cabello por fecha 4

Universitario deposita confianza en Francisco Hervás para continuar al mando del equipo de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/27