¿Adabel Guerrero, muy cerca de un empresario tras confirmar su separación?: “Están desde hace dos meses”

La separación de Adabel Guerrero y Martín Lamela tras 17 años juntos se confirmó luego de extensos rumores en el mundo del espectáculo (Video: Puro Show, Eltrece)

El final de la relación entre Adabel Guerrero y Martín Lamela, después de 17 años juntos y una hija en común, se convirtió en una de las noticias más resonantes del mundo del espectáculo en los últimos días. Lo que comenzó como un rumor alimentado por versiones de infidelidad y supuestos terceros en discordia, terminó siendo confirmado por el propio Lamela a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que fue contundente. Este lunes, la actriz reafirmó la noticia y habló por primera vez del tema. Unas horas antes, el nombre de ella había sido vinculado al del empresario Rodrigo Alenaz.

“En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja”, afirmó el empresario, alejado del mundo mediático, quien decidió poner fin a las especulaciones y, con una foto junto a su hija Lola, explicó: “No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, quería aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”. Lamela pidió respeto y privacidad, sobre todo para proteger a su hija del revuelo mediático.

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Rodrigo Alenaz, un hombre vinculado al mundo de los autos y director de una competencia de karting, estaría muy cerca de Adabel Guerrero

Hasta ese momento, Guerrero había optado por el silencio o por negar cualquier crisis, incluso cuando los rumores de infidelidad comenzaron a circular con fuerza. En Los profesionales de siempre (elnueve), la bailarina fue terminante: “Nada que ver, es un invento. Con mi marido tenemos idas y vueltas, siempre en un matrimonio de 20 años pasan cosas. Por ahí alguien escuchó algo que yo me quejé de Martín y ya están diciendo que me estoy separando”. Sin embargo, el anuncio de Lamela cambió el escenario y dejó en evidencia que la relación estaba rota y que la convivencia había llegado a su fin.

En paralelo a la confirmación del quiebre, comenzaron a aparecer datos sobre un supuesto nuevo romance de Adabel, lo que generó todavía más interés por parte de la prensa y del público. El nombre de Rodrigo Alenaz, un hombre vinculado al mundo de los autos y director de una competencia de karting, se instaló rápidamente como el “nuevo amor” de la bailarina. Según Pampito en Puro Show (Eltrece), la relación viene desde hace al menos dos meses y Alenaz habría sido una presencia constante en las funciones de Sex, la obra en la que actúa Guerrero.

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La reacción de Adabel Guerrero, incómoda y evasiva ante preguntas sobre su nueva relación, sorprendió a la prensa y al público

Pero lo que más llamó la atención fue la actitud de Adabel cuando fue consultada por estos rumores. Conocida por su simpatía y por su predisposición a hablar con la prensa, esta vez la artista sorprendió a todos con su silencio y su incomodidad. Las imágenes mostradas en Puro Show la retrataron evitando dar declaraciones, apurada y visiblemente nerviosa, algo poco habitual en ella. “Incomodísima. Seguramente porque dimos en la tecla. Ella no hace estas cosas. Ella siempre para, frena, da la nota”, analizaron en el piso, convencidos de que la reacción de Adabel tenía que ver con la veracidad de la información que estaban manejando.

La incomodidad de Guerrero contrasta con la seguridad con la que, días atrás, negaba cualquier crisis en su matrimonio. La escena de la bailarina esquivando a las cámaras y evitando responder sobre el hombre que es señalado como su nueva pareja fue leída por muchos como una confirmación tácita del romance. El conductor del ciclo fue terminante: “Recontra confirmada esta información que tenemos. El fin de semana me llegaron más datos de los encuentros que tenía Adabel con Rodrigo”.

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Según Pampito, la relación viene desde hace al menos dos meses y Alenaz habría sido una presencia constante en las funciones de Sex, la obra en la que actúa Adabel

El entorno de la artista también alimentó la versión, ya que aseguran que la relación con Alenaz no es reciente y que ambos se muestran juntos en público, tanto en las funciones de Sex como en eventos vinculados al automovilismo. De hecho, el periodista reveló que la bailarina y el empresario estuvieron juntos en el Autódromo y que se los vio muy cercanos en más de una ocasión.

El escándalo sumó un capítulo extra con la mención de Valeria Archimó, quien habría sido la responsable de presentar a la pareja. La información, que se manejaba con cautela hace semanas, terminó de instalarse cuando Lamela hizo público el final de su matrimonio. “Es una información que nos había llegado a principio de abril, pero como no sabíamos si Adabel estaba o no separada, la verdad que nosotros elegimos no contarla, pero bueno, siguió llegando información, siguieron mostrándose juntos públicamente”, confirmaron en el ciclo.

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