Pancho Rodríguez regresaría pronto al Perú e ingresaría a Esto es Guerra ¿Qué dijo Johanna San Miguel?

Pancho Rodríguez es uno de los integrantes de Esto es Guerra más querido del programa, por lo que su ausencia en el reality se ha hecho sentir esta temporada. Como se sabe, el chileno fue impedido de ingresar al Perú tras haber roto las reglas de conducta al ser extranjero.

Su participación en la fiesta de Yahaira Plasencia en plena pandemia provocó que Migraciones lo ponga en mira, determinando que incumplió con el compromiso de buen comportamiento.

Asimismo, al no poder ingresar al Perú, Pancho Rodríguez no ha dejado de luchar para volver en algún momento, pues ha indicado que su vida y trabajo se encuentra en nuestro país, por lo que desea volver lo más pronto posible.

Cabe señalar que la resolución de Migraciones precisaba que el chileno no podía ingresar durante cinco años. Al saber la sanción que le impusieron, el examigo de Yahaira Plasencia apeló a esta decisión y se encuentra esperando una respuesta.

Sin embargo, aunque no lo ha dado a conocer de manera oficial, ya podría regresar pronto al Perú, pues en sus historias de Instagram dio a entender que tenía una buena noticia que pronto compartirá con sus seguidores.

“ ¡Buen día mi gente! ¡No se imaginan cuánto he soñado con este momento! ¡No se imaginan dónde estoy! Ya les muestro!! ”, escribió el chileno.

Además, por si fuera poco, la conductora de Esto es Guerra, Johanna San Miguel, jugó con la posibilidad de que el chileno vuelva al reality. Ella indicó que una persona muy esperada (Pancho Rodríguez) podría volver pronto al programa gracias al Tribunal.

“Lo que yo me pregunto es qué contiene esa bendita tarjeta dorada”, dijo en un primer momento la conductora de televisión. “Lo que ha dicho el Tribunal es que es un beneficio directo para el equipo”, respondió María Pía Copello.

De manera inmediata, la actriz señaló que viene hablando desde hace algunos días con alguien que es especial para el programa, pero que lamentablemente no pudo volver. Johanna San Miguel dio a entender que se trataba de Pancho Rodríguez y que los ‘combatientes’ podrían tener la oportunidad de tenerlo.

“Se supone que es un beneficio. Mucho se está diciendo, pero no sé si puedo decir lo que estoy pensando, no lo he consultado con producción, pero el día de hoy he tenido comunicación con una persona que no está acá, que se fue, no pudo volver y hemos conversado un poco. La gente sabe de quién se trata. Tal vez ese beneficio si los ‘combatientes’ ganan es que ingrese esa persona tan esperada ”, comentó.

Johanna San Miguel especuló sobre el posible ingreso de Pancho Rodríguez a Esto es Guerra, pues el chileno ya podría ingresar al Perú.

PANCHO RODRÍGUEZ ENAMORADO EN CHILE

Pancho Rodríguez aseguró estar pasando el peor momento de su vida, luego de que Migraciones del Perú le impidiera regresar para que continúe con su vida. Sin embargo, no todo es dolor para el guerrero chileno. Acaba de conocer a la joven empresaria chilena, Christina Picharra, de quien está enamorado.

“Esto viviendo un momento especial pese a que estoy atravesando el peor momento de mi vida. Sin querer la vida puso una persona maravillosa y muy especial en mi camino. Ella me hace vivir este momento que estoy pasando de forma especial ”, contó.

