Sofía Cavero, bailarina del ampay a Néstor Villanueva, niega ser trans: “Si lo fuera, estaría orgullosa”

Sofía Cavero, la joven bailarina que fue ampayada subiendo a la camioneta de Néstor Villanueva, rompió su silencio tras los maliciosos comentarios que se han empezado a viralizar en las redes sociales acerca de su género sexual.

Como se recuerda, un comentario de Rodrigo González en el programa Amor y Fuego generó que se empiece a especular que la bailarina en el pasado había sido travesti y que hoy en día se había convertido en una mujer transexual.

En una entrevista con el diario El Popular, la ex actriz de cine para adultos aclaró que dichos comentarios vienen afectando su carrera como artista, además de la buena reputación que goza Néstor Villanueva, pues muchos han empezado a atacar al cantante de cumbia por las imágenes difundidas en el magazine de Willax televisión.

“ Me incomoda porque me están atacando demasiado, el bullying con esto, yo normal, porque siempre he sido paradora en mis cosas, pero ya incomoda esta situación, tengo que aclarar que soy mujer . Me estresa que hablen así, no tienen pruebas y hablan y hablan y no me parece”, señaló.

Ella también aclaró que no es mamá soltera como se viene viralizando en las redes sociales. Por este motivo pidió a los cibernautas que dejen de atacarla, esto debido a que ya le causa mucha incomodidad tener que salir a aclarar en todo momento su sexualidad y otras cosas.

“ Quiero declarar que soy mujer porque le dejo mal a Néstor y también a Flor y a todo mundo, porque te imaginas que dicen ‘Néstor brindado con un travesti’ y ‘Un travesti conversando con Néstor’ ósea se ve mal , lo van a tildar de otra cosa, sus hijos pueden ser afectados. No me gusta que me estén diciendo que esto que lo otro, no me gusta”, añadió.

Para finalizar, Sofía Cavero precisó que las imágenes emitidas en Amor y Fuego junto a Néstor Villanueva solo muestran que ellos estaban brindando, aclarando que dentro de su camioneta no hubo un encuentro íntimo y que si se veía en los videos que se movía era porque le estaba mostrando algunos pasos de baile.

“Solamente que yo estaba en un plan como una discoteca, estaba en la casa brindando y después en el auto también brindando, escuchando música y hablándole de mis proyectos musicales bailando, por el eso el auto se mueve el auto, porque estaba bailando como cualquier chica puede hacerlo , pero no que estaba haciendo otras cosas. No hubo acercamiento íntimo ni nada de besos”, sentenció.

SOFÍA CAVERO EXPLICA POR QUÉ SE ANIMÓ A GRABAR VIDEOS PARA ADULTOS

“Hace un tiempo atrás una productora me llamaba y yo me animé a grabar con ellos, firmé un contrato en la cual era una actriz, hicimos unos formatos muy buenos y accedí, acepté la propuesta”, indicó para El Popular.

“ No es fácil grabar con alguien que no es tu pareja, además accedí porque él joven decidió protegerse . Eso me sirvió para poder construir mi casa, apoyar a mi familia, a mi hijo sobre todo que lo hago estudiar para que sea mucho más grande que yo”, agregó.

