Florcita Polo y su reacción cuando le preguntan en vivo sobre Néstor Villanueva delante de sus hijos

Todo comenzó cuando el conductor Ricardo Rondón le pidió que mire la pantalla para que lea algunos titulares de los medios de comunicación sobre lo que dijo el cantante en los últimos días con respecto a su matrimonio. Recordemos que en horas de la mañana estuvo en América Hoy y rompió en llanto al pedirle perdón públicamente a la madre de sus hijos.

Esto tomó de sorpresa a la hija de Susy Díaz, quien al momento en que la cámara poncho su rostro, se vio como le reclamaba enojada a la producción por tocar el tema en presencia de sus hijos, quienes estaban detrás de cámaras. Pese a ello, el presentador televisivo continuó preguntándole y ella no dudó en responder evitando pronunciarse sobre lo declarado por el padre de sus pequeños.

“En realidad por respeto a mis hijos que están aquí conmigo no voy a hablar del tema señores. Estoy feliz, alegre, por el triunfo de Perú y más no voy a decir”, contestó la hija de Augusto Polo Campos poniendo punto final al tema.

Por su lado, el psicólogo Tomás Ángulo, que se encontraba en el programa afirmó que ¡el silencio dice más que mil palabras’, dejando por entendido que Flor Polo Díaz continuaría con los planes de divorcio y no cambiaría su decisión de separarse de Néstor Villanueva.

Recordemos que el último 29 de marzo, Florcita Polo confesó que los trámites para la disolución legal de su matrimonio ya iniciaron y no habría marcha atrás. Asimismo, que se encuentra enfocada en sus dos menores hijos y en sus negocios.

NÉSTOR VILLANUEVA ROMPE EN LLANTO POR FLOR POLO DÍAZ

Néstor Villanueva se presentó este miércoles 30 de marzo en el set de América Hoy para pedirle perdón a Flor Polo Díaz tras ser ampayado por las cámaras de Amor y Fuego con Sofía Cavero, exactriz de película para adultos, en una situación bastante comprometedora dentro de una camioneta.

Sobre las imágenes, el cantante explicó que no pasó nada íntimo con la bailarina porque, según él, ni siquiera la conoce. Además, indicó que pasaron varias horas dentro del vehículo solo para dormir, ya que no había otro sitio donde descansar en ese momento. Sin embargo, su justificación no convenció a las conductoras del magacine.

Luego de explicar su ampay, Néstor Villanueva aprovechó las cámaras para pedirle perdón a la hija de Susy Díaz, ya que considera que todavía están a tiempo de salvar sus más de 10 años de matrimonio. Durante su discurso, el cumbiambero no pudo evitar romper en llanto.

“Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio, niego que se haya terminado por infidelidades. Amo a mi esposa, quiero recuperarla, quiero recuperar a mi familia y pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados. La estoy pasando mal sin ellos”, señaló entre lágrimas.

“Estoy en eso (buscar ayuda profesional), vengo varios días y semanas con ayuda de amigos pastores. Le he dicho que vayamos a terapia, que encontremos soluciones, que nos demos una oportunidad aunque sea solo una, por el bien de nuestros hijos“, añadió.

