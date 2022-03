Néstor Villanueva entierra su matrimonio con Florcita y es captado con bailarina dentro de su camioneta

Néstor Villanueva captado con joven bailarina dentro de su camioneta. (Foto: Captura de Willax)

¡Se acabó todo! Aunque Néstor Villanueva confesó hace unas semanas que deseaba recuperar su matrimonio, el programa Amor y Fuego lo captó en una comprometedora situación, pues fue ampayado con la bailarina Sofía Cavero, a quien invitó a subir a su camioneta.

De acuerdo al programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el aún esposo de Flor Polo llega a una casa ubicada en Surquillo al rededor de la 1:03 a. m. del martes 22 de marzo. Sin embargo, no llega solo, él se encontraba acompañado por un amigo y la mujer que luego se volvería protagonista de esta historia.

En un primer momento ellos bajan juntos del carro con botellas de licor en la mano, ingresan al domicilio y luego salen con vasos para subirse a la camioneta. Al parecer decidieron hacer una especio de ‘privadito’ dentro del vehículo, aunque la bailarina y el cantante se sentaron juntos en la parte posterior.

Asimismo, luego de varios minutos, la persona que los acompañaba, baja de la camioneta e ingresa a la casa, esto con la intención de dejarlos juntos. Es en ese momento que el reportero que estuvo cubriendo este ampay señala que ‘el carro se volvió rana’.

Sin embargo, este no fue el único detalle que llamó la atención de los investigadores, pues cuando ellos abren las puertas del carro para ingresar durante a la casa, ella aparece sin la correa de su pantalón, mientras que Néstor Villanueva se había quitado la camisa que tenía en un primer momento.

“Seguían pasando las horas, cuando de pronto parece que algo se quemaba dentro, vean como se empañan las lunas, ay no la versión lorcha de Titanic en Surquillo”, mencionan en la nota.

En otro momento, Néstor Villanueva se percata que lo estaban grabando, por lo que decide abrir la puerta de su camioneta y luego estacionarse en otro lugar, además de cubrir el parabrisa delantero para que nadie lo pueda grabar.

Ellos se quedaron dentro del carro hasta las 7:00 a. m., hora en que Sofía Cavero pidió un taxi para irse del lugar. En ese sentido, el cumbiambero también abandonó el lugar como si nada hubiera pasado esa madrugada.

SOFÍA CAVERO ROMPE SU SILENCIO

En una breve entrevista con el programa Amor y Fuego, Sofía Cavero se mostró bastante sorprendida al saber que la habían grabado con Néstor Villanueva. Ella señaló que solo compartía una amistad con el cumbiambero, por lo que nadie tenía que preocuparse de lo que pase entre ellos.

“ La verdad no sé, me quedo fría porque no pensé que me iban a llamar. Voy a terminar mis clases y cualquier cosa me vuelves a llamar. No es nada para alarmarse o algo así, como quieren hacerlo ver ”, comentó la joven.

Néstor Villanueva no lucha más por su matrimonio. El cantante de cumbia decidió realizar una 'fiesta' dentro de su camioneta con una joven bailarina.

