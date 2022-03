Pedro Castillo: El fantasma de la vacancia presidencial que lo acecha desde el primer día de su gobierno

Pedro Castillo afronta una moción de vacancia presidencial. | Foto: Agencia Andina

A pocas horas de que Pedro Castillo Terrones asumiera la presidencia de la República, desde el Congreso, el fantasma de la vacancia presidencial ya tomaba forma y era una opción para las bancadas opositoras que rechazan la presencia del profesor, rondero y dirigente sindical en el sillón presidencial.

Recordemos que cuando apenas cumplía tres días en el cargo, la parlamentaria Adriana Tudela, de la bancada Avanza País, manifestó el 1° de agosto que era probable que se impulse una moción para remover a Castillo “Creo que la vacancia sí es una posibilidad” , dijo entonces. Por esa misma fecha, Jorge Montoya, de Renovación Popular, afirmó que la vacancia presidencial era “una opción al final de la lista” y que esperaba que el mandatario no apoye la idea de convocar a una Asamblea Constituyente.

Por otro lado, las marchas de un sector de ciudadanos, que antes pedían la nulidad de las elecciones, ahora cambiaban sus carteles impresos y exigían una vacancia. Sin embargo, la poca fuerza que podían tener estas manifestaciones se fueron diluyendo con los cambios de gabinete, aunque en noviembre de ese año, algunas denuncias periodísticas sobre las presuntas reuniones extraoficiales de Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea, en Lince, volvieron a animar al fantasma de la vacancia.

PRIMER INTENTO DE VACANCIA

En noviembre, Patricia Chirinos, anunció en el Pleno que presentaría una moción de vacancia. En un principio, no recibió el respaldo de los partidos opositores a Castillo, quienes consideraron que aún no era el momento. Pese a ello, el día de la votación de la admisión, las bancadas de Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y unos pocos legisladores de otras tiendas políticas sumaron 46 votos a favor de la admisión de la moción sin lograr su objetivo (52 votos), ya que 76 votaron en contra y hubo 4 abstenciones.

“Como hemos visto las cosas, este intento fallido de vacancia no va a ser el último. Claramente, en la agenda de la oposición está continuar con eso. El problema es que estamos en un punto en el cual, mientras tengas los votos, lo demás no importa. Las causas y las motivaciones detrás de la vacancia son materia de interpretación. Los aliados que han ayudado al Gobierno en esta primera prueba (APP, AP, PP) no son los más confiables. Son las mismas bancadas que en algún momento apoyaron a Vizcarra y al día siguiente le clavaron el puñal. Es muy probable que termine sucediendo lo de la vacancia nuevamente ”, auguró por entonces Paolo Sosa-Villagarcía, uno de los autores del libro El profe: Cómo Pedro Castillo se convirtió en presidente del Perú y qué pasará a continuación, en entrevista con Infobae.

SEGUNDO INTENTO DE VACANCIA

El 14 de marzo de este año, el fantasma de la vacancia volvió a asomarse, pero esta vez sí consiguió los votos para que se apruebe la moción (76 a favor, 41 en contra y una abstención) lo que obliga al presidente o su abogado a que acuda al Parlamento hoy lunes 28 de marzo para responder los cuestionamientos en su contra.

Aunque los propios congresistas de las bancadas de oposición que impulsan la vacancia han reconocido que alcanzar los 87 votos que se requieren en el Congreso para vacar a Castillo es poco probable, en los últimos días, han intentado mostrarse más seguros en su objetivo y hasta han afirmado que sí llegarán al número de votos necesarios.

Para Eloy Marchán, periodista de Hildebrandt en sus Trece y fundador del portal El Foco, “es muy difícil que este lunes vaquen a Pedro Castillo. Para que esto suceda, tendría que aparecer una denuncia muy fuerte y comprometedora en su contra. En las últimas semanas se venía rumoreando que había un audio o video que comprometería al presidente, pero hasta la información que manejo, eso aún no existe. Lo de este lunes sería una presentación del presidente, pero sin una consecuencia de vacancia”.

Además, consideró que la oposición hoy se encuentra fraccionada hasta en tres grupos: una oposición radical con parlamentarios de Avanza País y Renovación Popular; un segundo grupo con algunos integrantes de Fuerza Popular que incluso estarían a favor de que Pedro Castillo se quede los cinco años (entre ellos Ernesto Bustamante); el tercer grupo estaría conformado por un sector de legisladores de Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos Perú que “están y no están con el gobierno”.

“El problema es que no hay una oposición real, y entre ellos mismos hay disputas”, indicó.

¿CUÁNTAS VACANCIAS MÁS?

Para promover una moción de vacancia presidencial se requieren apenas de 26 firmas, que hacen que el Pleno tenga que votar si se admite o no a trámite la moción de vacancia, para lo cual se requieren, en promedio 52 votos, un número que no es muy difícil de alcanzar por la oposición. Esto quiere decir que es más que probable que en el futuro se sigan promoviendo más vacancias presidenciales en el Congreso, aunque, por ahora, no lleguen a los 87 votos necesarios para que esta se concrete y Castillo sea obligado a dejar el poder.

Pese a que hoy no se cuentan con los votos, Eloy Marchán considera que es posible que esto cambie: “Castillo es un presidente que comete muchos errores, amoral, que no diferencia lo público y lo privado,y que tiene debilidad por rodearse de la mediocridad. Yo creo que tarde o temprano se va a dar la vacancia” .

Agregó que lo que podría hacer que el Congreso termine optando, en el futuro, por la vacancia es el desarrollo del caso que implica a la lobbista Karelim López, el cual se encuentra en una etapa inicial, pero que haría que las personas más cercanas a Castillo (Bruno Pacheco, y sus sobrinos) declaren en su contra. Para entonces, el fantasma de la vacancia podría mutar a verdugo.

SEGUIR LEYENDO