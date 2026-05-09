Perú

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

El izquierdista Roberto Sánchez se acerca al balotaje presidencial del 7 de junio con una ventaja de 15.748 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, según el cómputo oficial de la ONPE con el 99,2% de actas procesadas. Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,16% y espera conocer a su rival oficial

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Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez con sombrero y Rafael López Aliaga, señalándose. Fondo con bandera de Perú, papeletas de voto y multitud.
Una ilustración en acuarela muestra a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga en un tenso debate, señalándose mutuamente mientras sus partidarios y banderas peruanas los rodean, reflejando una apretada contienda electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El izquierdista Roberto Sánchez se consolida como el inminente rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, según el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con el 99,2% de las actas contabilizadas.

La diferencia entre Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, que pugnan por el segundo lugar, es de apenas 15.748 votos, una brecha que se mantiene estable mientras restan por resolver 653 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y una adicional pendiente.

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Los datos oficiales de la ONPE ubican a Keiko Fujimori en primer lugar con 2.857.233 votos válidos (17,16%), seguida por Roberto Sánchez con 1.998.360 votos (12,00%) y Rafael López Aliaga con 1.982.612 votos (11,91%). La brecha entre el segundo y el tercer candidato, de menos de 16 mil sufragios con el proceso prácticamente concluido, convierte a Sánchez en el favorito para acompañar a Fujimori en el balotaje, aunque el resultado oficial solo lo confirmará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a mediados de mayo.

Acuarela: Keiko Fujimori sonriente, Roberto Sánchez con sombrero y Rafael López Aliaga con gorra "R" y micrófono, todos en primer plano.
Retrato en acuarela de los candidatos peruanos Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, destacando sus perfiles en el ámbito político nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién es Roberto Sánchez, el probable rival de Fujimori

Roberto Sánchez es el candidato presidencial de Juntos por el Perú, una agrupación de izquierda que ha construido su campaña sobre propuestas de justicia social, reducción de la desigualdad y fortalecimiento del Estado. Su perfil contrasta radicalmente con el de Fujimori, lo que anticipa un balotaje marcado por una confrontación ideológica de fondo entre dos visiones opuestas del país.

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Sin embargo, su camino hacia la segunda vuelta no ha estado exento de polémicas. La encuestadora IPSOS Apoyo advirtió que su antivoto subió de 39% al 44% en las últimas semanas, en parte por decisiones de campaña cuestionadas, como la mención de Antauro Humala como posible integrante de su equipo y la propuesta de designar al exfiscal José Domingo Pérez como ministro de Justicia. Según Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS, “Sánchez está cometiendo errores no forzados” que le restan apoyos entre los votantes moderados e indecisos.

Keiko Fujimori sonríe detrás de un podio, a la derecha, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten frente a una pancarta en acuarela.
Ilustración acuarela de Keiko Fujimori en un podio, mientras Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga discuten acaloradamente con una pancarta de "Segunda Vuelta: Disputa Abierta" de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rafael López Aliaga amenaza con desconocer los resultados

El mayor foco de tensión política en este proceso electoral proviene del candidato Rafael López Aliaga, quien desde el mismo día de las elecciones generales del 12 de abril denuncia un fraude sin haber presentado pruebas contundentes. El candidato de Renovación Popular anunció el viernes que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales, independientemente de si el ganador es Fujimori o Sánchez, si el JNE no acepta su exigencia de revisar todo el proceso electoral.

“La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias; si es necesario movilizar al pueblo lo haremos”, afirmó López Aliaga en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima.

En un mitin en Jesús María, el político Rafael López Aliaga se dirige duramente a Keiko Fujimori, acusando un inexistente fraude en las elecciones y asegurando que perderá por cuarta vez. Finaliza su discurso convocando a una marcha hacia el Jurado Nacional de Elecciones.

El ultraderechista anunció que pedirá al Tribunal Constitucional que declare “nulo en parte o todo el proceso” y que acudirá ante organismos internacionales, sin precisar cuáles. También convocará movilizaciones ciudadanas y recordó como antecedente la Marcha de los Cuatro Suyos, que en el año 2000 contribuyó a la caída del gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual candidata de Fuerza Popular.

López Aliaga insiste además en que se anulen los votos de las mesas de la serie 900, utilizadas principalmente en zonas remotas del país, donde el candidato de Renovación Popular obtiene una votación residual, ya que su caudal electoral se concentra principalmente en Lima. Las autoridades electorales y la Asociación Civil Transparencia han descartado que las irregularidades detectadas en la primera vuelta alteren el resultado final.

Ilustración de un trabajador sentado en un escritorio, revisando documentos y usando una laptop. Junto a él, una urna de votación transparente con el logo ONPE.
Un trabajador de la ONPE revisa una hoja de resultados electorales y opera una laptop, junto a una urna transparente, simbolizando la transparencia en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El JNE proclamará resultados oficiales

El Jurado Nacional de Elecciones estimó que podrá proceder con la proclamación de los resultados finales en la quincena de mayo, aproximadamente un mes después de los comicios generales. Una vez proclamados, comenzará formalmente la campaña para el balotaje del 7 de junio, en el que los peruanos deberán elegir entre dos proyectos políticos radicalmente distintos.

Fujimori, que ya inició su campaña de cara a la segunda vuelta, apuntó directamente contra Sánchez al afirmar que el candidato izquierdista “querrá quedarse en el poder durante treinta años bajo un modelo similar al del chavismo en Venezuela”. La candidata de Fuerza Popular también aseguró que, de ganar, cumplirá únicamente el mandato de cinco años establecido por la Constitución peruana, que prohíbe la reelección inmediata.

Con el proceso prácticamente cerrado y el JNE a punto de confirmar los dos finalistas, el Perú se encamina hacia una segunda vuelta que, según las encuestas de IPSOS, se perfila como una de las más reñidas e inciertas de las últimas décadas, con ambos candidatos en un empate técnico y el antivoto como factor determinante del resultado final.

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