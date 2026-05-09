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Ducelia Echevarría: el radical cambio de su vida tras dejar los realities y alejarse de la televisión

Lejos de la polémica televisiva, la exchica reality apuesta por la vida en el campo, el trabajo con animales y la gestión de su marca de cerveza, mostrando una faceta más auténtica y cercana a sus raíces.

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Ducelia Echevarría cambia la televisión por el campo y el emprendimiento artesanal. IG
Ducelia Echevarría cambia la televisión por el campo y el emprendimiento artesanal. IG

Ducelia Echevarría, conocida por su fuerte carácter y destacadas participaciones en realities como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, ha dado un giro radical a su vida tras alejarse de las pantallas. Durante su paso por la televisión, Ducelia no solo fue considerada una de las mejores competidoras de los programas de esfuerzo físico, sino también una de las más polémicas del género. Fiel a su estilo frontal, no dudó en enfrentarse tanto con sus compañeros como con la propia Johanna San Miguel, conductora del espacio en ese momento. Además de ser reconocida por no tener pelos en la lengua.

Ese temperamento la convirtió en protagonista de intensos momentos de televisión y en una figura seguida por miles de espectadores. Sin embargo, desde hace buen tiempo, la también madre de una niña decidió alejarse del ruido mediático para enfocarse en nuevos horizontes: el emprendimiento y el mundo digital.

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Un cambio de vida en Pozuzo

Lejos del glamour y las discusiones televisivas, Ducelia se instaló en su tierra natal, Pozuzo, donde encontró la tranquilidad y el contacto directo con la naturaleza. En sus redes sociales, comparte activamente su día a día en el campo, donde participa en labores agrícolas, cuida animales y retoma actividades que realizaba desde niña junto a su familia. Vestida con ropa de trabajo y rodeada de vacas, caballos y terneros, la exchica reality muestra una rutina opuesta a la exposición mediática que protagonizó durante años.

Para Ducelia, este cambio fue una decisión consciente en busca de una vida más auténtica y alineada a sus valores personales. “Mi paso por la televisión fue una etapa muy enriquecedora que me permitió crecer personal y profesionalmente, me permitió desarrollar disciplina frente a nuevos retos. Sin embargo, con el tiempo sentí la necesidad de explorar un camino más propio, por lo que decidí alejarme de las cámaras para enfocarme en mi emprendimiento, un proyecto que hoy me apasiona porque me permite construir desde cero, conectar de manera más cercana con las personas y apostar por una propuesta auténtica alineada a mi nuevo estilo de vida”, afirma.

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La exparticipante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ cambió su vida en TV por el campo. IG
La exparticipante de ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ cambió su vida en TV por el campo. IG

Su emprendimiento

Ya lejos de los estudios y las cámaras, Ducelia Echevarría se ha consolidado como emprendedora con ‘Duchela’, su marca de cerveza artesanal producida en Pozuzo. Inspirada en la riqueza de su tierra, lanzó su negocio apostando por ingredientes locales como camu camu y maracuyá. Sus conocimientos universitarios en Turismo y Administración le han permitido gestionar y expandir el proyecto, ajustando la propuesta de valor a las preferencias del público.

En sus inicios, ‘Duchela’ ofrecía ocho sabores distintos, pero la experiencia directa en ferias y el contacto con los clientes le enseñaron a seleccionar las variedades más demandadas. “El contacto directo con el público te permite saber qué está pidiendo la gente”, comenta Ducelia.

Ducelia Echevarría impulsa ‘Duchela’, su cerveza hecha en Pozuzo. IG
Ducelia Echevarría impulsa ‘Duchela’, su cerveza hecha en Pozuzo. IG

A la par de su negocio, Ducelia ha encontrado en las redes digitales un canal para conectar con su audiencia bajo una nueva faceta. A través de sus plataformas, comparte consejos de vida, experiencias rurales y los retos del emprendimiento, manteniendo la autenticidad y franqueza que la caracterizó en televisión.

Un presente lejos de la polémica

Aunque sigue siendo recordada como una de las competidoras más controversiales y directas de los realities, Ducelia Echevarría disfruta hoy de una vida más tranquila y dedicada a sus proyectos personales y familiares. Su historia es ejemplo de reinvención y de cómo es posible transformar la experiencia mediática en una oportunidad para crear una vida alineada a los propios intereses y valores.

Lejos de las cámaras y el escándalo, Ducelia apuesta hoy por el trabajo en el campo, el emprendimiento y la interacción digital, consolidando una etapa marcada por la conexión con sus raíces.

Ducelia Echevarría: de figura polémica en realities a emprendedora en Pozuzo. IG
Ducelia Echevarría: de figura polémica en realities a emprendedora en Pozuzo. IG

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