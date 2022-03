Jorge Montoya seguro de vacancia a Pedro Castillo: “Vamos a sobrepasar los votos”

Jorge Montoya asegura que cuenta con los votos para aprobar la solicitud de vacancia

Jorge Montoya manifestó sentirse tranquilo y seguro sobre la moción de censura contra el presidente Pedro Castillo. El vocero de Renovación Popular, aseguró que conseguirá más votos que los que se registraron durante la admisión a debate.

“Hay una solidez mayor que la decisión inicial. Vamos a llegar a sobrepasar los votos que la admisibilidad definitivamente. No he hablado con el oficialismo de este tema. Ellos cambiarán su posición si es que hay algo serio que les afecte y eso puede pasar en los días que faltan”, dijo a RPP.

Consultado por la propuesta que hizo el expresidente Francisco Sagasti de recolectar firmas para iniciar un nuevo proceso de elecciones, el parlamentario se mostró en contra de dicho proyecto.

“La vacancia es un mecanismo para sacar al presidente y es más rápido. Lo otro (propuesta de Sagasti) es que se quiere sacar al presidente en un año. Ahora es fácil hacerlo con una vacancia si es que se toma esa decisión”, refirió.

Otro tema que no pudo dejar de responder es sobre la censura al ministro de Salud, Hernán Condori. El legislador aseguró que apoyarán el pedido a fin de sacar al titular del Minsa de su actual gestión.

“El plazo fue para revisar las respuestas y estaba condicionado a sus respuestas, al sustento que entregó el ministro de lo que habló. Él tiene que certificar sus títulos, pero no ha enviado nada y los plazos tienen límites”, manifestó.

ERNESTO BUSTAMANTE DE FUERZA POPULAR NO CREE QUE PROSPERE VACANCIA

Durante una entrevista al diario La República, Ernesto Bustamante, parlamentario de Fuerza Popular, sostuvo que el pedido de vacancia no prosperará y que Pedro Castillo debería tomar este acuerdo con “modestia”.

“Él no puede pasarse los siguientes cuatro años con una moción de vacancia cada dos meses. Así no se puede gobernar. Si él tiene un gabinete, no voy a decir de consenso, pero por lo menos bien escogido [...] entonces tendrá un Gobierno bueno”, exhortó.

Asimismo, sostuvo que para que el Perú salga de esta crisis política, no se debería cambiar constantemente a ministros y que Castillo Terrones cumpla con su gestión por cinco años.

“(Pedro Castillo) debería gobernar los cinco años, eso sería lo correcto y oportuno. Constitucionalmente también es posible que hayan mociones de vacancia, como las ha estado habiendo. Pero yo no creo que prospere la moción de vacancia que se verá el lunes”, indicó.

JORGE MONTOYA SIGUE CRITICANDO A FRANCISCO SAGASTI

El vocero de Renovación Popular sigue criticando al ex presidente Francisco Sagasti, luego que el ex mandatario propusiera la alternativa de acortar el periodo de gobernabilidad del presidente y sus congresistas a fin de salir de la actual crisis política que enfrenta el país.

Ante esto y durante conversación con el noticiero 24 Horas, el parlamentario aseguró que todo esto se trata de un plan que tiene Sagasti para presentarse a los siguientes comicios.

“Francisco Sagasti tiene su propio plan, él quiere llegar nuevamente al poder con su partido, y lo que está haciendo es generando el espacio y el tiempo que necesita él para hacerlo. Él está engañando a la población como lo ha realizado en otras ocasiones”, sostuvo Jorge Montoya.

Sin embargo, em horas de la mañana al presentarte en RPP Noticias, Montoya reconoció que se pasó ante las duras críticas que ha emitido contra Francisco Sagasti en sus últimos tuits.

“Sí puede ser que haya cometido algún exceso en los vocabularios que he empleado en ese Twitter”, dijo escuetamente.

