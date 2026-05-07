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‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

La serie colombiana anuncia su primer show en vivo en Lima: entérate cuándo y cómo comprar tus entradas en preventa.

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‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles. IG

La fiebre de ‘La Reina del Flow’ finalmente aterriza en Lima con un espectáculo musical en vivo que promete ser uno de los eventos más esperados del año. El show, que ya agotó entradas en España y otras ciudades, reunirá a parte del elenco original de la exitosa serie colombiana en un formato que mezcla música en directo, coreografías y visuales impactantes para transportar a los fans al universo de la telenovela.

El concierto, adaptación escénica de la ficción que marcó un antes y un después en la televisión latinoamericana, se realizará el sábado 12 de septiembre en Multiespacio Costa 21, en San Miguel. Las expectativas están al máximo y la preventa de entradas está a punto de comenzar.

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¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ‘La Reina del Flow’ en Lima?

La preventa exclusiva para el espectáculo ‘La Reina del Flow en Concierto’ comenzará este jueves 14 y viernes 15 de mayo, únicamente para clientes con tarjetas BBVA, quienes podrán acceder a un descuento especial. La compra se realizará a través de la plataforma de Teleticket.

La venta general de entradas se habilitará a partir del sábado 16 de mayo, también por Teleticket, para todos los fanáticos que deseen asegurar sus lugares en este evento único.

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La preventa del concierto de 'La reina del Flow' inicia este 14 y 15 de mayo por Teleticket. IG
La preventa del concierto de 'La reina del Flow' inicia este 14 y 15 de mayo por Teleticket. IG

Un elenco de lujo: actores confirmados para el show

El espectáculo contará con la participación del elenco oficial de la serie, encabezado por Carlos Torres (Charly Flow), María José Vargas (Yeimy Montoya), Juan Manuel Restrepo (Pez Koi), Kevin Bury (Cris Vega), Juan Palau (Drama Key) y Jay Torres (Yoni Trejos). La presencia de estos actores garantiza una experiencia fiel al espíritu de la producción, con interpretaciones de los temas más emblemáticos de la banda sonora.

Cada canción será parte de una experiencia cargada de talento, emoción y nostalgia, permitiendo a los asistentes revivir los momentos más icónicos de la serie en un formato pensado para el directo.

La Reina del Flow en concierto llegará a Lima en 2026 como parte de su gira latinoamericana.
La Reina del Flow en concierto llegará a Lima en 2026 como parte de su gira latinoamericana.

Un fenómeno global: la historia y el legado de ‘La Reina del Flow’

Estrenada originalmente por Caracol Televisión y convertida en fenómeno mundial gracias a Netflix, ‘La Reina del Flow’ narra la historia de Yeimy Montoya, una joven compositora que busca venganza y justicia tras pasar 17 años en prisión por culpa de Charly Flow, su gran amor y traidor. La mezcla de drama, música urbana y personajes carismáticos hizo de la serie un suceso sin precedentes, con tres temporadas y millones de visualizaciones.

La banda sonora original, compuesta por éxitos urbanos, trascendió la pantalla para instalarse en las listas de reproducción y fiestas de toda Latinoamérica y España, consolidando el fenómeno de la ficción colombiana.

Así será el show en Lima: música, visuales y emociones en vivo

‘La Reina del Flow en Concierto’ ha sido calificado como la adaptación más ambiciosa de una telenovela al formato escénico en vivo. El público podrá disfrutar de música en directo, coreografías, visuales de alto impacto y la presencia de los personajes favoritos de la serie.

El show promete transportar a los asistentes al corazón del universo de Yeimy Montoya y Charly Flow, con una puesta en escena que ya ha conquistado escenarios como el Movistar Arena en Madrid.

La experiencia está pensada tanto para fans de la serie como para quienes buscan un espectáculo musical diferente, con una producción de primer nivel y la garantía de una noche inolvidable.

El show adaptará los grandes hits de la banda sonora en una experiencia escénica única para los fans peruanos.
El show adaptará los grandes hits de la banda sonora en una experiencia escénica única para los fans peruanos.

Un show que trasciende generaciones

El espectáculo ‘La Reina del Flow en Concierto’ es una oportunidad única para los fanáticos de la serie y la música urbana de disfrutar en vivo los temas que marcaron una época.

El éxito internacional de la telenovela, premiada con un Emmy Internacional y vista en más de 180 países, asegura que la llegada del show a Lima será uno de los acontecimientos más destacados del año en el entretenimiento local.

La cita es el sábado 12 de septiembre en Multiespacio Costa 21, en San Miguel, donde la energía, el talento y las emociones de ‘La Reina del Flow’ harán vibrar a todo el público peruano.

El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG
El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG
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