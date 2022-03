Congreso: Oposición no tendría los votos necesarios para vacar a Pedro Castillo

Oposición no tendría los votos necesarios para vacar a Pedro Castillo. Foto: Andina.

Pedro Castillo continuará a cargo de la Presidencia del Perú por un tiempo más debido a que la oposición dentro del Congreso de la República no alcanzaría los votos necesarios para que la moción de vacancia en su contra prosiga su curso. El impulsador de la medida, el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, adelantó que no percibe al apoyo suficiente para destituir al mandatario.

Como se recuerda, esta es la segunda vez que se intenta vacar de la presidencia a Castillo. En la primera oportunidad, promovida por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, tampoco se alcanzaron los 52 votos para que el jefe de Estado sea citado al Congreso a responder un pliego interpelatorio.

“Más que una opinión, es una situación política del momento. O sea, el balance de fuerza del momento está dando ese resultado, que no da los votos para la vacancia. En el momento que se dé, se dará. No lo tenemos en este momento. Es real”, dijo Montoya en una entrevista a Exitosa.

De acuerdo al vocero de Renovación Popular, la votación para brindarle la confianza al gabinete ministerial de Aníbal Torres, el pasado miércoles 9 de marzo, definió las posturas de las bancadas al respecto con el Ejecutivo. “Se sabe quienes son los aliados del gobierno y quienes la oposición”, expresó.

En especial, Jorge Montoya señaló a Acción Popular de estar de lado del gobierno de Pedro Castillo. Esto también en relación a las confesiones de la empresaria Karelim López, quien acusó a algunos congresistas de la lampa a pertenecer a una organización criminal encabezada por el presidente de la república.

“Definitivamente, (Acción Popular) está de lado del Gobierno. Ellos sabrán qué va a pasar con su partido. Tienen cosas que aclarar. No lo han aclarado. Son situaciones muy parecidas a las que vive el partido de gobierno. Las cosas hay que aclararlas en el momento. Si uno es inocente, hay que decirlo. Si es culpable, que prepare su defensa. No se puede quedar en el limbo”, manifestó.

El parlamentario esperaba que la discusión de la admisibilidad de la moción se diera ayer jueves en una segunda sesión del pleno; sin embargo, la primera sesión se prolongó y la admisión de la moción quedó pendiente.

Por ello, el Congreso citó para el próximo lunes 14 de marzo a las 9:00 horas, a una nueva sesión del pleno donde se verá, entre otros temas, la admisión del pedido de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Así lo anunció la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (APP), al término de la sesión del 10 de marzo.

“Se cita al pleno del Congreso para el lunes 14 de marzo a las 9:00 horas, sesión en la que se tratará, entre otros temas, la admisión del pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, indicó.

Para la admisión a debate de la moción se necesitan más de 40% de apoyo de los 130 congresistas, es decir, al menos 52 votos, que harían que el jefe de Estado o su abogado acudan al Pleno para responder los cuestionamientos. Además, para que la vacancia sea efectiva se necesitan 87 votos, un número que la oposición está lejos de alcanzar.

Por su parte, el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, criticó a Jorge Montoya por insistir con la moción de vacancia presidencial.

“Con todos sus galimatías del señor Montoya, las cosas se confunden. No sé a qué se dedica el señor Montoya. Está censurando, está pidiendo vacancia presidencial. Por qué no ha postulado a ser presidente de la República y ha ganado las elecciones limpiamente y no estar haciendo este triste show a nivel nacional. Que respete la votación de los peruanos”, manifestó el parlamentario oficialista.

