Perú

Lo extorsionaban desde hace meses, denunció amenazas ante la PNP y terminó asesinado dentro de su mototaxi en Comas

Según sus familiares, Freddy Huamán (61) debía acudir en los próximos días a la Fiscalía para declarar sobre las extorsiones que venía denunciando desde hace meses

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Freddy Jesús Guamán, un mototaxista de 61 años y exdirigente en Comas, fue asesinado de nueve balazos. Semanas antes, había denunciado ser víctima de extorsión y le habían quemado su vehículo como advertencia. Su familia ahora clama por justicia. | Video: Latina

La violencia criminal volvió a golpear al transporte informal en Lima Norte. Freddy Jesús Huamán, transportista de 61 años y exdirigente de la empresa de mototaxis Comas Express S.A., fue asesinado de nueve balazos mientras esperaba pasajeros en el paradero informal Santa Rosa, en el distrito de Comas.

El ataque ocurrió el pasado jueves. Según testigos, dos sicarios llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra el conductor, conocido entre sus compañeros como “Machete”. Tras dispararle a quemarropa, los criminales huyeron en una motocicleta, dejando a la víctima agonizando dentro de su unidad.

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Aunque Huamán fue trasladado de emergencia al hospital Sergio Bernales por vecinos de los alrededores, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

Había denunciado extorsiones

Semanas antes de ser asesinado, Freddy Huamán acudió a la Policía (PNP) para denunciar que era víctima de extorsión. De acuerdo con su familia, una banda criminal le exigía el pago de 20 mil soles como “cuota inicial” y posteriormente 2 mil soles semanales para permitirle continuar trabajando cuando aún ejercía funciones dirigenciales en la empresa de mototaxis.

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Díptico. A la izquierda, una escena nocturna con una mototaxi blanca y azul, cinta policial amarilla y escombros. A la derecha, el rostro de un hombre de mediana edad
La imagen muestra el retrato de la víctima de un asesinato por extorsión en Comas, junto a la escena del crimen con un vehículo y cinta policial. (Latina)

“Él con anterioridad recibía extorsiones por el tema de cobro de cupos”, relató un familiar a Latina Noticias.

Su hija también confirmó que las amenazas eran constantes, aunque el transportista intentaba mantener a su familia alejada del peligro.

“Mi papá ha venido recibiendo amenazas de muerte y no nos quiso involucrar. Siempre fue una persona bastante independiente”, señaló.

Mototaxi fue incendiada meses atrás

La familia recordó además que el 6 de noviembre de 2024 desconocidos incendiaron la mototaxi de Freddy Jesús Huamán en la puerta de su vivienda, hecho que habría marcado el inicio de una serie de amenazas y hostigamientos.

Sin embargo, sus allegados sospechan que el crimen no solo estaría vinculado a la extorsión, sino también a presuntas disputas dirigenciales dentro de la empresa de transporte.

“Nosotros presumimos que lo mandaron a matar quienes él había denunciado y quienes lo amenazaban”, declaró un familiar.

Paradójicamente, la próxima semana la víctima debía acudir a la Fiscalía para brindar su declaración sobre las amenazas que había recibido.

Conductores paralizan labores por temor

Tras el asesinato, varios conductores de Comas Express decidieron suspender temporalmente sus labores por miedo a nuevos ataques. El paradero donde operaban las mototaxis amaneció prácticamente vacío, mientras vecinos dejaron flores en el lugar donde cayó abatido el transportista.

Además, residentes de la zona denunciaron que los cobros extorsivos continúan afectando a quienes trabajan en el transporte informal.

Las cámaras de seguridad instaladas cerca del paradero registraron parte del ataque y la fuga de los sicarios. La Policía utilizará estas imágenes para intentar identificar y capturar a los responsables del crimen que dejó en la orfandad a dos menores de edad.

Números de emergencia

En medio del aumento de asesinatos y casos de sicariato en el Perú, estos son los principales números de emergencia que pueden ser utilizados para denunciar extorsiones, ataques armados o solicitar ayuda inmediata:

  • Policía Nacional del Perú: 105
  • Bomberos: 116
  • SAMU (emergencias médicas): 106
  • Policía de Carreteras: 110
  • Defensa Civil: 115
  • Línea 111 de la PNP: atención de extorsiones y delitos graves
  • Línea 1818: denuncias de extorsión
  • Celular para denuncias: 942 841 978

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