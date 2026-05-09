Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Alianza Lima y Sporting Cristal chocarán hoy, sábado 9 de mayo, en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este partido se llevará a cabo a las 20:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva.

Horarios del Alianza Lima vs Sporting Cristal

El partido comenzará a las 20:00 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva. En Colombia y Ecuador el horario será el mismo. En Venezuela, Chile, Bolivia y Miami, el encuentro comenzará a las 21:00 horas, mientras que en Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil el inicio está programado para las 22:00 horas.

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Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, será transmitido en vivo y de manera exclusiva por L1 Max. Este canal cubre la totalidad de los partidos de la jornada y está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que asegura su acceso en todo el país.

Para quienes optan por alternativas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir el partido en línea desde dispositivos móviles o computadoras, brindando una opción adicional para quienes no utilizan televisión por cable o satélite.

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Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones posteriores, para que los aficionados cuenten con todos los detalles de uno de los partidos más esperados de la jornada.

El partido se jugará por la fecha 14 del Torneo Apertura. Créditos: L1 Max.

¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima afronta este partido luego de superar 2-1 a CD Moquegua en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13, con tantos de Federico Girotti y Eryc Castillo. Este triunfo le permitió conservar el primer puesto en el torneo.

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Alianza afrontará el clásico de la jornada 14 sin la presencia de Luis Advíncula, quien se perderá el encuentro por suspensión tras recibir una tarjeta amarilla en el último duelo. El lateral no podrá enfrentarse a su exclub.

En contraparte, Paolo Guerrero fue incluido en la convocatoria. El delantero, que se perdió el encuentro frente a CD Moquegua por una sobrecarga lumbar, vuelve a estar disponible y podrá ser considerado por el cuerpo técnico para el partido del sábado.

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En tanto, Sporting Cristal llega tras una derrota 2-0 frente a Palmeiras por la cuarta fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, resultado que lo relegó del liderato en el Grupo F.

En Cristal no se registran bajas por lesión. No obstante, el técnico Zé Ricardo analiza realizar modificaciones en la alineación respecto al equipo que enfrentó al equipo brasileño, buscando dosificar esfuerzos y llegar en óptimas condiciones al clásico frente a Alianza.

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Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

El último enfrentamiento

El duelo más reciente entre Alianza Lima y Sporting Cristal por el torneo peruano se disputó el 6 de diciembre de 2025, en las semifinales de los playoffs de la Liga 1. El vencedor de esa llave obtenía el pase a la final para enfrentar a Cusco FC.

El encuentro de vuelta, jugado en Matute, terminó 3-3. Eryc Castillo anotó dos goles y Paolo Guerrero aportó uno para Alianza, mientras que Martín Távara convirtió tres para Cristal.

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El empate forzó la definición por penales, ya que el partido de ida también había finalizado 1-1. En la tanda decisiva, Sporting Cristal ganó 5-4. Sergio Peña falló su disparo, lo que determinó la eliminación de Alianza Lima.