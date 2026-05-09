Elecciones municipales y regionales en Perú: más partidos en campaña, cédula más extensa y un despliegue inédito

Este reportaje noticioso aborda el proceso electoral municipal y regional en Perú con miras a 2026.

El próximo 4 de octubre, Perú se prepara para unas elecciones municipales y regionales que movilizarán a millones de ciudadanos a las urnas. La cita electoral, una de las más grandes de los últimos años, permitirá que la población elija a nuevos alcaldes y gobernadores regionales en todo el país. La dimensión de la jornada se reflejará incluso en el tamaño de la cédula de votación, que será mayor que la utilizada en la elección anterior del 12 de abril.

Más partidos que en primera vuelta presidencial

El contexto político de Perú ha estado marcado por una oferta partidaria diversa. José Tello Alfaro, especialista en derecho electoral, explicó que actualmente existen 55 partidos políticos habilitados para participar en los comicios. Esta cifra representa uno de los panoramas más fragmentados en la historia reciente del país, lo que aumenta la complejidad del proceso y la competencia por los principales cargos regionales y municipales.

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La diversidad de partidos y movimientos regionales ha generado expectativas sobre el nivel de pluralidad en los próximos gobiernos locales. “Nunca antes habíamos tenido una oferta tan dispersa en el ámbito subnacional”, señaló Tello Alfaro. El analista explicó que la dispersión podría traducirse en una mayor negociación política tras la elección, tanto en los concejos municipales como en los consejos regionales.

Un fiscalizador del JNE examina la lista de electores impresa para la segunda vuelta del 7 de junio. El material contiene la misma información del padrón usado en los comicios de abril. (ONPE)

Desarrollo de la logística de cara al 4 de octubre

La logística electoral también ha demandado una inversión significativa. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió a fines de abril 1 millón 370 mil soles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la organización de los comicios. Estos recursos buscan garantizar la implementación de todas las etapas electorales, desde la capacitación de miembros de mesa hasta la impresión de materiales y la difusión de información oficial.

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El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trabajan coordinadamente para asegurar la transparencia y eficiencia del proceso. Las autoridades han resaltado la importancia de la participación ciudadana, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones enfrenta desafíos. La percepción pública sobre la integridad electoral ha mostrado fluctuaciones en el último lustro, lo que obliga a reforzar los protocolos de supervisión y fiscalización.

Trabajadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú monitorean y discuten los resultados de las elecciones regionales proyectados en un gran mapa del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos cargos están en disputa en las elecciones de octubre?

La dimensión del proceso se refleja también en la cantidad de cargos en disputa. Están en juego más de 1.800 alcaldías y 25 gobernaciones regionales, además de miles de regidurías y consejerías. Esta amplitud implica que la cédula de votación será notablemente extensa, ya que debe incluir los nombres y símbolos de todas las agrupaciones y candidatos habilitados. Según declaraciones de Tello Alfaro “la ciudadanía encontrará una cédula de considerable tamaño, lo que requerirá atención y paciencia para marcar su preferencia correctamente”.

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Un trabajador de la ONPE revisa una hoja de resultados electorales y opera una laptop, junto a una urna transparente, simbolizando la transparencia en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE ha lanzado campañas informativas para orientar a los votantes sobre cómo ubicar a sus candidatos y evitar votos nulos o blancos. Parte de la estrategia institucional consiste en difundir videos, simuladores y material gráfico a través de plataformas digitales y medios tradicionales. La expectativa es reducir la tasa de error en el llenado de la cédula, que en procesos anteriores ha superado el 10% en algunas jurisdicciones.

La ONPE ha reforzado los requisitos con el fin de prevenir problemas logísticos como los ocurridos en la primera vuelta. Foto: MercoPress

En cuanto a la participación, las autoridades proyectan una asistencia superior al 75%, tomando como referencia los últimos procesos subnacionales. El voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, y quienes no acudan deberán pagar una multa establecida por el Jurado Nacional de Elecciones. Además, los ciudadanos mayores de 70 años y aquellos con discapacidades podrán solicitar facilidades para ejercer su derecho al sufragio.

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Seguridad durante el proceso electoral

La seguridad en la jornada electoral constituye otro de los ejes de trabajo del gobierno. El Ministerio del Interior ha coordinado el despliegue de fuerzas policiales en los locales de votación, así como la elaboración de protocolos sanitarios para garantizar la salud de los participantes. Se prevé la movilización de más de 50.000 agentes en todo el país.

Un aspecto a considerar es la fiscalización del financiamiento de las campañas. El JNE y la ONPE han reforzado los controles sobre el origen y destino de los fondos utilizados por las organizaciones políticas. Se han implementado mecanismos para monitorear la publicidad, los aportes y los gastos de campaña, con el objetivo de prevenir irregularidades y asegurar la equidad entre los competidores.

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La víspera de la elección ha estado marcada por debates públicos, presentación de planes de gobierno y recorridos de campaña en las principales ciudades. Los candidatos han centrado sus mensajes en temas como seguridad ciudadana, gestión de servicios públicos e inversión en infraestructura. Según cifras del MEF, la inversión pública a nivel subnacional representa más del 60% del presupuesto de los gobiernos regionales y municipales, lo que convierte esta elección en un punto clave para el desarrollo local.

A pocos meses de la votación, el país experimenta un clima de expectativa, con ciudadanos y autoridades atentos a los preparativos. El JNE ha insistido en la importancia de informarse sobre los candidatos y programas, mientras que diversas organizaciones de la sociedad civil han organizado foros y debates para promover un voto informado. El proceso culminará el 4 de octubre, cuando millones de peruanos decidirán el rumbo de sus ciudades y regiones para los próximos cuatro años.

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