Ernesto Bustamante de Fuerza Popular: “No creo que prospere la moción de vacancia contra Pedro Castillo”

Ernesto Bustamante de Fuerza Popular

Ernesto Bustamante, congresista de la bancada de Fuerza Popular, aseguró que cambiar constantemente de ministros no es el camino correcto para una buena gobernabilidad. Además, sostuvo que no prosperará la moción de vacancia contra Pedro Castillo.

Estas declaraciones las brindó para el diario La República, en donde también rechazó que la población quiera adelantar las elecciones, propuesta que puso en la palestra el ex presiente Francisco Sagasti.

“(Pedro Castillo) debería gobernar los cinco años, eso sería lo correcto y oportuno. Constitucionalmente también es posible que hayan mociones de vacancia, como las ha estado habiendo. Pero yo no creo que prospere la moción de vacancia que se verá el lunes”, indicó.

Sin embargo, el parlamentario aseguró que el jefe de Estado debe tomar con “modestia” que una vacancia no tenga los votos suficientes para sacarlo del cargo, pese a los cuestionamientos.

“Él no puede pasarse los siguientes cuatro años con una moción de vacancia cada dos meses. Así no se puede gobernar. Si él tiene un gabinete, no voy a decir de consenso, pero por lo menos bien escogido [...] entonces tendrá un Gobierno bueno”, exhortó.

Antes de concluir, Ernesto Bustamante, reiteró que es “inútil” y una pérdida de tiempo que se sigan presentando mociones de vacancia que no van a prosperar.

PEDRO CASTILLO IRÁ AL CONGRESO ESTE 28 DE MARZO

Recordemos que Pedro Castillo aseguró que irá este lunes 28 de marzo al congreso en donde se debatirá si prospera o no la moción de vacancia en su contra. Durante un evento escolar, el mandatario manifestó que “él va a donde lo llamen”.

“Yo tengo que ir a donde me citen, si me citan a la punta del cerro, a la punta del cerro iré, si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir, porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, sostuvo tras visitar un instituto educativo en Lurigancho Chosica.

Sin embargo durante otra actividad, el mandatario indicó que no pueden “perder el tiempo” en agendas ajenas a su gestión, ya que el país necesita seguir avanzando.

“Cuando nosotros estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos no podemos distraernos en agendas ajenas al país, mientras estamos destinando el esfuerzo y el presupuesto para la educación, otros responden con otros términos en la calle”, aseveró Castillo durante su discurso en la ceremonia de inicio de clases del Año Escolar 2022 en la IEI 527 Niño Jesús de Praga, en el distrito de Pachacámac.

“No podemos perder el tiempo en algunas confrontaciones, nosotros hemos venido a cerrar las brechas en educación, esta infraestructura que es una deuda inmensa”, enfatizó.

Recordemos que hace unos días, se realizaron marchas a favor de la vacancia de Pedro Castillo, ante esto el mandatario manifestó sentirse seguro porque es el pueblo el que lo respalda, pese a los poderes que quieren verlo afuera.

“Algo raro ha pasado en el país. Años atrás los pobres marchábamos y lo hacíamos en la calle para reivindicarnos. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa”, dijo el Jefe de Estado en en su visita a un colegio de Lurigancho-Chosica a donde llegó a inspeccionar el inicio de clases.

EN CONTRA DEL INDULTO A FUJIMORI

Algo que también marcó la pauta esta semana, fue las declaraciones de Pedro Castillo sobre la decisión del Tribunal Constitucional al concederle la libertad a Alberto Fujimori. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado rechazó dicha medida y aseguró que apelarán.

“La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional”, expresó en Twitter, tras saberse los tres votos a favor y tres en contra de la libertad del condenado por las matanzas de Barrios Altos (15 muertos, incluido un niño de 8 años) y de La Cantuta (10 muertos).

SEGUIR LEYENDO