Rebeca Escribens rompe en llanto tras sorpresa de su hijo mayor por el Día de la Madre: “Todo lo que soy se lo debo a él”

Rebeca Escribens llora tras emotiva sorpresa de su hijo desde el extranjero. Ammérica Hoy

Rebeca Escribens vivió un momento de gran emotividad durante la última edición del programa ‘América Hoy’, en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre. La conductora no pudo contener el llanto al recibir una sorpresa preparada por su hijo mayor, Diego Hernández, quien actualmente reside en España y desde hace meses no podía compartir presencialmente con ella.

El emotivo episodio comenzó cuando Escribens recibió en el set una enorme caja de regalo. Al abrirla, encontró varias cajas más, una dentro de otra, hasta llegar finalmente a una pequeña caja que contenía un mensaje especial: “Mira la pantalla”. Intrigada, la conductora dirigió su atención al monitor del estudio, donde apareció Diego Hernández en un mensaje grabado desde el extranjero.

PUBLICIDAD

Diego, quien es arquitecto y vive en Europa, dedicó unas palabras de cariño y reconocimiento a su madre. “Hola, viejita, feliz Día de la Madre, sabes que usualmente no soy de hacer este tipo de cosas”, expresó al iniciar el video.

“Ahora que estamos un poquito más lejos, quería aprovechar para darte la sorpresa y alegrarte un poco más el día. Te quiero muchísimo, cada día más, eres la persona que más admiro en el mundo y creo que un ejemplo para cualquiera... Te amo con todo mi corazón, espero que pases un día hermoso y te mando un abrazote”, concluyó.

PUBLICIDAD

Conmovida hasta las lágrimas

Las palabras de Diego tocaron profundamente a Rebeca Escribens, quien, visiblemente conmovida, se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto, recibiendo el apoyo de sus compañeras en el estudio. La conductora, madre de dos hijos, compartió con la audiencia la importancia de Diego en su vida, recordando que lo tuvo cuando era apenas una adolescente de 16 años.

“Mis hijos no salen, no hablan porque no les gusta, pero han logrado... Mi hijito, el hombre que me hizo la mujer que soy, que me enseñó a ser mamá, que me enfrentó a la vida... todo lo que soy se lo debo a él, mi primer hijo a los 16 años, y bueno, mi segundo cachorro hermoso T... que hoy tiene 16... Gracias, hijito lindo, te amo, mi amor, qué orgullosa me siento de verdad, gracias”, dijo Escribens, de 48 años, emocionada y agradecida.

PUBLICIDAD

Durante la transmisión de ‘América hoy’, la presentadora recibió un conmovedor homenaje de su hijo mayor, Diego, quien le expresó su amor y admiración a la distancia en el Día de la Madre. América Hoy

La conductora destacó la relación especial que mantiene con Diego, fruto de los retos y aprendizajes vividos desde la adolescencia. “Él me enseñó a ser mamá, a enfrentarme a la vida y a crecer”, afirmó. Rebeca Escribens resaltó que, a pesar de la distancia, el vínculo de amor y admiración entre ambos se mantiene intacto.

La reacción de Rebeca Escribens, sincera y llena de emoción, conecta con muchas madres que, como ella, han enfrentado retos y alegrías a lo largo de su recorrido personal y profesional. El Día de la Madre se vivió así en ‘América hoy’ con un homenaje que trascendió la pantalla y dejó huella en la audiencia.

PUBLICIDAD

No se queda callada

Rebeca Escribens también es conocida por su carácter frontal. Recientemente, dejó en claro su postura ante la posibilidad de compartir set con Christian Domínguez en ‘América Hoy’. La conductora advirtió en vivo que no está dispuesta a trabajar con el cumbiambero y que, de concretarse su ingreso, preferiría retirarse del programa. “Avísenme si entra para yo salir porque sino de verdad nos vamos a jalar los pelos”, expresó, resaltando su cercanía con Melanie Martínez, exesposa de Domínguez, a quien conoce desde hace muchos años.

Durante la conversación en el magazine, Escribens criticó directamente la actitud de Domínguez y recordó que en el pasado lo enfrentó en televisión, calificándolo de “hipócrita” y “conchudo” por opinar sobre infidelidades pese a su historial de escándalos. Reconoció que sus palabras pueden sonar duras, pero justificó su reacción por la conducta del cantante y la exposición mediática de sus hijos.

PUBLICIDAD

Rebeca Escribens calificó a Christian Domínguez de hipócrita y aseguró que no trabajaría con él en 'América Hoy'.

Además, defendió a Melanie Martínez, destacando su discreción y prudencia frente a las polémicas generadas por su expareja. “Ha estado callada durante muchos años, cuidando a sus hijos y protegiendo el estado emocional de su hija”, afirmó, marcando así una firme distancia con Domínguez y su posible presencia en el programa.