Pedro Castillo se presenta HOY en el Congreso para la moción de vacancia presidencial

Pedro Castillo enfrenta su segunda moción de vacanca en ocho meses de gobierno.

El pleno del Congreso de la República sesionará hoy lunes el pedido de vacancia del presidente del Perú Pedro Castillo. La moción fue presentada por el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) el pasado 8 de marzo, aduciendo una supuesta “incapacidad moral permanente”.

La convocatoria congresal, firmada por el oficial mayor, Hugo Rovira Zagal, indica que el debate y posterior votación de la moción de vacancia será a partir de las 3 p.m. Puedes seguir aquí el minuto a minuto de esta sesión extraordinaria.

Entre los argumentos que buscan destituir al mandatario están la existencia de un supuesto “gabinete en la sombra” y su presunta intención de someter a consulta popular una salida al mar para Bolivia. Además de posibles “contradicciones y mentiras del presidente en investigaciones fiscales”, así como las supuestas irregularidades en ascensos militares y policiales.

El jefe de Estado ha manifestado públicamente que acudirá esta tarde al Congreso junto con su abogado para defenderse de los cargos que sustentan el pedido. La sesión empezará con un discurso de Castillo, quien dispone de hasta una hora para responder a los cuestionamientos en su contra. Luego su abogado seguirá los pormenores del debate, con derecho a réplica. El presidente no participa de esta etapa.

La eventual destitución del mandatario requerirá el voto favorable de dos tercios del Hemiciclo, es decir 87 de los 130 miembros del Legislativo, una circunstancia que, por ahora, parece poco probable según las posturas mostradas desde las bancadas.

En principio, el gobernante cuenta con el apoyo de su partido, Perú Libre, y de Perú Democrático, Juntos por el Perú y ciertos congresistas de otras agrupaciones, que suman, al menos, 44 votos, aunque las posiciones pueden variar.

Por el contrario, Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País se han mostrado a favor de la destitución del presidente junto con miembros de otros partidos como Podemos Perú.

Si se toman en cuenta los votos de quienes apoyaron la iniciativa en primera instancia de forma unánime, el resultado corresponde a 84 votos, por lo que la destitución no saldría adelante, pero hay bancadas y congresistas que no han declarado su posición, así que las cuentas no son exactas.

PREOCUPACIÓN INTERNACIONAL

El canciller César Landa envió el sábado último un documento a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, solicitando la autorización para el ingreso de tres veedores de la Organización de Estados Americanos (OEA) al Pleno del Parlamento donde se debatirá la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo.

Se informó que dicha solicitud responde a una invitación formulada por el Gobierno del Perú, convencido de que la presencia de la OEA durante el referido debate contribuirá a la transparencia en los ámbitos nacional y regional de este trascendente procedimiento para la gobernabilidad democrática del Perú.

Distintos congresistas se mostraron en contra de esta medida. “Preocupa que funcionarios de la OEA se presten para una puesta en escena que pretende deslegitimar un proceso constitucional e intimidar a la representación nacional. El debate y la votación son públicos. La sesión del lunes puede verla cualquiera desde cualquier lugar del mundo”, manifestó Adriana Tudela en redes sociales.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por el uso que hace el Congreso de la figura jurídica de vacancia de manera reiterada y discrecional.

ELECCIONES GENERALES

La pregunta que ronda en el aire es qué pasará si finalmente la destitución por incapacidad moral del presidente sale adelante. Según el artículo 115 de la Constitución, es el vicepresidente quien debe asumir las funciones. Eso significa que Dina Boluarte ocuparía la jefatura del Estado.

Si Boluarte renuncia o se encuentra impedida, ocuparía el cargo el segundo vicepresidente, cargo vacante en el equipo de Castillo, por lo que las funciones presidenciales serían asumidas por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular).

El 80 % de los peruanos considera que lo más conveniente para el país sería convocar a elecciones generales en caso de que el presidente Castillo sea destituido en la moción de vacancia, según una encuesta publicada este domingo.

El sondeo elaborado por Instituto de Estudios Peruano (IEP) para el diario La República, muestra que el 9 % de los encuestados piensa que la vicepresidenta, Dina Boluarte, debería ser quien asuma la jefatura del Estado, en caso de que Castillo sea destituido y un 5 % opina que solo se deberían convocar elecciones presidenciales y mantener a los congresistas.

La mitad de los encuestados está a favor de deponer a Castillo, frente al 47,5 % que optaría por aprobarlo si tuviera que votar en el debate de vacancia.

