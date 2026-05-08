Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los equipos durante la fecha 14 del Torneo Apertura.

Este viernes 8 de mayo comienza la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Con la primera fase cerca de su cierre, los equipos intentan sumar puntos clave para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones. En esta nota podrás seguir cómo varían las posiciones a lo largo de la jornada.

Tabla de posiciones de Liga 1 2026 en la fecha 14 del Torneo Apertura

Alianza Lima lidera la tabla del Torneo Apertura de manera solitaria con 32 puntos, seguido de Los Chankas con 29. Un poco más atrás, se encuentra Universitario de Deportes con 24 unidades.

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Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras la fecha 13.

Programación de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Viernes 8 de mayo

- UTC vs FC Cajamarca (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Sábado 9 de mayo

- CD Moquegua vs ADT (13:00 horas / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Atlético Grau vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Domingo 10 de mayo

- Sport Huancayo vs Juan Pablo II (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Comerciantes Unidos vs Melgar (15:15 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Cusco FC vs Los Chankas (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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Lunes 11 de mayo

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- Sport Boys vs Universitario de Deportes (20:30 horas / estadio Nacional / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Así se jugará la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima vs Sporting Cristal: el partido de la fecha

Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizan uno de los clásicos más destacados del fútbol peruano. Más allá del contexto, estos encuentros suelen dejar partidos inolvidables. En esta ocasión, los ‘blanquiazules’ buscan afianzar su liderazgo y acercarse al título del Apertura, mientras que el club del Rímac apunta a recuperarse tras una etapa de resultados irregulares.

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Alianza Lima llega a este compromiso tras vencer 2-1 a CD Moquegua con goles de Federico Girotti y Eryc Castillo en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 13, resultado que le permitió mantenerse como único líder del torneo.

Por su parte, Sporting Cristal viene de caer 2-0 ante Palmeiras por la cuarta jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores. Este resultado le hizo perder la punta del Grupo F.

Las anotaciones para el triunfo del 'verdao' contra los 'rimenses' en Matute. (Video: Conmebol)

Dónde ver la fecha 14 del Torneo Apertura 2026

Los partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 serán transmitidos en vivo y de forma exclusiva por L1 Max, canal que posee los derechos de todos los encuentros de la jornada y está disponible en operadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando cobertura en todo el país.

Para quienes prefieren opciones digitales, los compromisos pueden seguirse a través de la aplicación Liga 1 Play, que permite ver las transmisiones en línea desde dispositivos móviles o computadoras.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial con información previa, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas clave y declaraciones posteriores, asegurando a los aficionados todos los detalles de la jornada.