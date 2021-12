Moción de vacancia contra Pedro Castillo se verá hoy en el pleno el Congreso

Pedro Castillo. Foto: Presidencia.

Llegó el ‘Día D’ para Pedro Castillo. El pleno del Congreso de la República debatirá hoy la admisión de la moción de vacancia presidencial en contra del presidente de la República por permanente incapacidad moral. El pleno del Parlamento atenderá este pedido desde las 9:00 a.m.

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, manifestó que este martes 7 de diciembre se verá este pedido presentado hace dos semanas en mesa de partes del Parlamento luego que se lograran las 29 firmas que se necesitan para que el documento pase a debate.

Consultada por si ella quiere vacar al presidente, respondió a Canal N: “Yo no voto. Yo dirijo. Yo no opino al respecto. No creo que de los 130 congresistas haya un ánimo de vacar al presidente. Yo creo que lo que se requiere es transparencia, comunicación, trabajar por la gobernabilidad y poner paños fríos en estos momentos”.

Para tal efecto, se fijaron los tiempos de debate: 10 minutos para sustentación de la moción de vacancia y otros 10 minutos para que los grupos parlamentarios fijen posición.

De acuerdo al artículo 89-A del Reglamento del Congreso señala que para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos el 40% de congresistas hábiles.

¿CÓMO VAN LOS VOTOS?

Hasta donde se sabe que los votos de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular suman 43 votos y se esperaba que puedan tocar con los de Acción Popular y Alianza para el Progreso, sin embargo tras la reuniones que estos dos partidos sostuvieron con el presidente Castillo no contarían con el apoyo de estas bancadas.

Precisamente, César Acuña manifestó ayer que no apoyarán la moción de vacancia, mientras que Acción Popular aún se encuentra en conversaciones con la bancada para hacer una votación en bloque.

“El acuerdo por mayoría fue que la bancada no va a apoyar la admisión de la vacancia. Si bien no fue una posición unánime, el acuerdo fue por mayoría, pero igual todos van a respetar”, dijo el vocero Elvis Vergara.

María del Carmen Alva, por su parte, indicó que no cree que en el Parlamento haya “un ánimo de vacar al presidente de la República”.

Asimismo, los 37 integrantes de la bancada de Perú Libre votarán en contra de la moción de vacancia. Su líder, Vladimir Cerrón manifestó que “estamos seguros que tras el diálogo, tras el consenso, aún teniendo nuestras diferencias y aún teniendo esta democracia algunos defectos, debemos apostar por ella. Estamos seguros que el día de hoy la intención de vacancia ya ha fracasado, ya es historia, producto de que las fuerzas políticas hemos consensuado hacer un frente contra el otro frente que siempre ha estado empecinado en boicotear este gobierno”, declaró al finalizar la reunión de su agrupación con el jefe de Estado.

CASTILLO ESPERA

Tras sostener las reuniones con los líderes de cada bancada congresar, a excepción de Renovación Popular y Fuerza Popular, el presidente de la República se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Pueblo peruano: esta noche hemos concluido una fructífera sesión de diálogo con los líderes de los partidos políticos del Congreso. Juntos hemos asumido una responsabilidad histórica: la de unir fuerzas para construir una patria capaz de garantizar una vida digna para todos”, escribió en su cuenta en la red social Twitter.

Durante los encuentros, se trataron temas como lucha contra la pandemia, reactivación económica y fortalecimiento de la institucionalidad.

