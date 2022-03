A qué hora debe presentarse Pedro Castillo en el Congreso ante moción de vacancia

Pedro Castillo se presentará ante el Pleno del Congreso este lunes 28 de marzo, día de la votación de moción de vacancia contra el presidente.

Este lunes 28 de marzo es la votación de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, una iniciativa del congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien consiguió que su propuesta tuviera 50 firmas, de las 26 que necesitaba para poder presentarla.

El jefe de Estado aseguró que estará en el Pleno para defenderse de la vacancia presidencial. “Estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno”, dijo el último viernes en un evento en Puno.

Para el presidente peruano hay “una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”.

También aseguró que un sector empresarial busca culparlo por el alza de los precios de productos de primera necesidad. “Algunos empresarios que no andan en este país (estarán) diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan y del pollo, generando una crisis para que este lunes haya una razón en el Congreso para ver de qué manera lo vacan al presidente”, manifestó.

El Pleno, mediante sus redes sociales, informó sobre la citación para que acuda o el mandatario o su defensa. “Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del Pleno que se realizará el lunes 28 de marzo de 2022 a las 3:00 pm. En dicha sesión se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República”, escribieron.

En el Parlamento, Pedro Castillo tiene que responder por los presuntos actos de corrupción en los cuales se ha visto envuelto su Gobierno, como es el caso Sarratea.

Para concretar la destitución del jefe de Estado, la oposición necesita 87 votos en el Congreso de la República.

Ya hubo una primera moción de vacancia presidencial, impulsada por Patricia Chirinos, de Avanza País, pero no alcanzó los votos necesarios para vacar al jefe de Estado. Con 76 votos en contra, el Congreso rechazó el pedido que buscaba declarar “permanente incapacidad moral” contra el mandatario a pesar de los votos de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular.

Presidente Pedro Castillo ya estuvo en el Congreso de la República. Foto: Andina

¿HAY VOTOS PARA LA VACANCIA?

Jorge Montoya, vocero y congresista de Renovación Popular, se mostró confiado en que la moción de vacancia presidencial presentada contra Pedro Castillo conseguirá más votos de los que se registraron en la votación por la admisión a debate, cuando 76 parlamentarios respaldaron la iniciativa.

“Hay una solidez mayor que la decisión inicial. Vamos a llegar a sobrepasar los votos que la admisibilidad definitivamente. No he hablado con el oficialismo de este tema. Ellos cambiarán su posición si es que hay algo serio que les afecte y eso puede pasar en los días que faltan”, declaró a RPP Noticias.

El legislador también se mostró en contra de la propuesta del expresidente Francisco Sagasti de adelantar elecciones por medio de recolección de firmas.

“La vacancia es un mecanismo para sacar al presidente y es más rápido. Lo otro (propuesta de Sagasti) es que se quiere sacar al presidente en un año. Ahora es fácil hacerlo con una vacancia si es que se toma esa decisión”, concluyó.

