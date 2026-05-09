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Congreso blinda otra vez a Patricia Benavides: Archivan denuncia por presunta corrupción en la Corte de Lima

Subcomisión desestima denuncia contra la exfiscal de la Nación por presuntamente haber ofrecido beneficios indebidos para obtener fallos que paralicen las investigaciones disciplinarias de la anterior JNJ

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Patricia Benavides fue destituida por la anterior JNJ, pero regresó luego de que la nueva composición anulara dicha decisión. EFE/ Paolo Aguilar
Patricia Benavides fue destituida por la anterior JNJ, pero regresó luego de que la nueva composición anulara dicha decisión. EFE/ Paolo Aguilar

El Congreso de la República volvió a blindar a la fiscal suprema Patricia Benavides al mandar al archivo otra denuncia constitucional presentada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Se trata de la denuncia constitucional 572 donde se acusó Benavides por cohecho activo específico. Esto por supuestamente haber interferido en la Corte Superior de Justicia de Lima a fin de obtener fallos favorables en el proceso de amparo que inició contra la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia en 2023.

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Como se recuerda, en marzo de 2023, cuando la anterior JNJ inició una investigación preliminar contra la entonces fiscal de la Nación por el desmantelamiento del Equipo Especial Cuellos Blancos y la remoción de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, Benavides emitió un mensaje calificando la decisión como “nula”. Luego inició una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional y, en paralelo, interpuso una demanda de amparo en el Poder Judicial.

Jueza supernumeraria es investigada disciplinariamente por las medidas cautelares sin sustento a favor de Patricia Benavides. Ha sido citada por el EFICCOP. Foto: composición Infobae
Jueza supernumeraria fue investigada disciplinariamente por las medidas cautelares sin sustento a favor de Patricia Benavides. Foto: composición Infobae

Dicha demanda recayó en el despacho de la jueza supernumeraria Jacqueline Tarrillo Meneses. La referida magistrada provisional no solo admitió de manera célere el amparo, sino que concedió dos medidas cautelares exprés paralizando las investigaciones disciplinarias contra Benavides.

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Según la denuncia constitucional, todas estas decisiones judiciales habrían respondido a un “plan” de Patricia Benavides para frenar a la JNJ. A través de su hermana Enma Benavides, habría contactado a la entonces presidenta de la Corte de Lima, María La Rosa, a quien le habría ofrecido favorecer en una investigación fiscal a cambio de que la jueza Tarrillo falle a su favor.

Blindaje

El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declara improcedente de la denuncia constitucional contra Patricia Benavides por presunto cohecho.

Como argumento para desestimar la denuncia se menciona que la jueza Jacqueline Tarrillo al final archivó la demanda de Benavides. No obstante, se omite que ello ocurrió luego de que explotara el escándalo de la operación Valkiria.

Patricia Benavides suspendida por mentir ante la JNJ. Foto: JNJ
Patricia Benavides suspendida por el CAL por mentir ante la JNJ. Foto: JNJ

El informe también minimiza las dos medidas cautelares exprés que otorgó, alegando que estas fueron anuladas por la Sala Constitucional. Aquí se pasa por alto que cuando se anuló la primera cautelar, los jueces superiores fijaron pautas que Tarrillo tenía que acatar al resolver nuevamente; sin embargo, las ignoró y otorgó una segunda cautelar.

El informe de la Subcomisión también menciona como “argumento que termina por debilitar la denuncia” y descartar un escenario de corrupción el hecho de que la actual JNJ rechazó la propuesta de destitución contra la jueza Jacqueline Tarrillo Meneses. Infobae dio cuenta de esta decisión en un informe.

Los congresitas que votaron a favor del informe que blinda a Patricia Benavides son:

  • Lady Camones Soriano
  • Congresista Montoya Manrique
  • Arturo Alegría García
  • Patricia Juárez Gallegos
  • Digna Calle Lobatón
  • Francis Paredes Castro
  • Ana Segarra Zaboya
  • Karol Paredes Fonseca
  • Martha Moyano Delgado
  • María Taipe Coronado
  • Patricia Chirinos Venegas

Únicamente voto en contra del informe el congresistas Pasión Dávila.

Sin impedimentos

Recientemente, el Poder Judicial levantó el impedimento de salida del país contra Patricia Benavides debido a que venció el plazo de 18 meses y la Fiscalía no solicitó una ampliación. Se le impuso dicha medida en el marco de la investigación por presuntamente liderar una organización criminal.

Incluso, recientemente, la Fiscalía de la Nación envió a Benavides al exterior en comisión de servicios.

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