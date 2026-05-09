Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 9 de mayo de 2026

Un grifo en Lima, Perú, muestra surtidores de gasolina, GNV y GLP con precios digitales visibles, flanqueado por los logos de Petroperú, Primax y Repsol, reflejando el panorama actual del mercado de combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de la gasolina en Perú ha mostrado un comportamiento ascendente, impulsado por factores externos como la inestabilidad en el mercado global del petróleo y la marcada dependencia del país de combustibles importados. Esta dinámica ha provocado aumentos reiterados en los grifos, afectando a conductores particulares y a los sectores del transporte público y de carga. El incremento del costo del combustible repercute en los gastos logísticos y en la movilidad urbana, lo que a su vez incide en el precio final de productos y servicios básicos.

El impacto del alza en la gasolina se siente con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos, que deben destinar una parte importante de su presupuesto al transporte y la compra de alimentos. Esta presión sobre la economía familiar reduce el poder adquisitivo y limita el acceso a bienes y servicios esenciales. Frente a este panorama, gremios y organizaciones sociales demandan medidas estatales como la reducción de impuestos y la implementación de subsidios focalizados, con el objetivo de mitigar el efecto sobre la economía doméstica y asegurar la disponibilidad de productos fundamentales.

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Tarifas diferenciadas en Lima y regiones

La plataforma Facilito, administrada por OSINERGMIN, se convirtió en una herramienta clave para los conductores tras el alza de precios. Permite comparar valores en tiempo real, una función relevante ante la dispersión tarifaria existente.

En el Cercado de Lima, el gasohol regular oscila entre 18,29 y 22,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se ubica entre 19,49 y 24,99 soles. El diésel, esencial para el transporte y la industria, presenta precios de 21,58 a 26,19 soles en el mismo distrito.

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Otras zonas muestran un comportamiento similar. En Puente Piedra, distrito de Lima Norte, el gasohol regular se vende entre 18,69 y 21,99 soles, el premium entre 19,69 y 23,99 soles y el diésel alcanza valores de 21,57 a 25,99 soles.

En Lima Sur, Villa El Salvador reporta el gasohol regular más accesible, con precios de 17,84 a 22,99 soles, y el premium entre 19,04 y 24,99 soles. El diésel en esta zona varía de 21,95 a 25,99 soles.

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Un automovilista carga gasolina con dificultad tras el reciente aumento de precio, mostrando signos de desesperación en una estación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Juan de Lurigancho, distrito de Lima Este, el gasohol regular va de 17,62 a 24,99 soles, el premium de 18,65 a 25,99 soles y el diésel de 20,97 a 26,99 soles.

El diésel más económico se ubica en Villa El Salvador a 20,80 soles, mientras que el gasohol regular más bajo está a 17,84 soles. En el Callao, los precios mínimos son de 21,40 soles para el diésel y 18,18 soles para el gasohol de 90 octanos.

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La tendencia al alza también se observa en otras regiones. En Cusco, el diésel se negocia entre 24,39 y 25,99 soles por galón, y en Ica, particularmente en el distrito de Santiago, el gasohol regular llega a 18,27 soles. Estas cifras reflejan el peso de los costos logísticos y la distribución hacia zonas alejadas o de difícil acceso.

Un hombre muestra frustración y preocupación al llenar el tanque de su automóvil debido al drástico aumento en el precio de la gasolina, reflejado en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre el ahorro de la gasolina

El ahorro de gasolina en Lima se ha vuelto una necesidad frente al encarecimiento sostenido del combustible. Realizar un mantenimiento periódico del vehículo, como revisar el motor, cambiar filtros y controlar la presión de los neumáticos, ayuda a mantener la eficiencia y a evitar un consumo excesivo. Un auto en óptimas condiciones mecánicas no solo gasta menos gasolina, sino que reduce el riesgo de averías y gastos inesperados.

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Un conductor frustrado se cubre el rostro dentro de su coche por la noche, con la luz de advertencia de combustible encendida en el salpicadero, simbolizando la realidad de quedarse sin gasolina en EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar los desplazamientos es otra medida clave para optimizar el uso de combustible. Utilizar aplicaciones de navegación contribuye a elegir rutas con menor tráfico y a evitar trayectos innecesarios. Compartir el auto con otras personas en recorridos similares también permite repartir el gasto de gasolina, lo que beneficia especialmente a familias y grupos de trabajo.

La manera de conducir influye directamente en el consumo. Mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones y frenadas bruscas y apagar el motor en paradas largas favorecen la eficiencia. Además, reducir el peso transportado y retirar elementos que generen resistencia, como portaequipajes, ayuda a disminuir el gasto de gasolina. Para quienes buscan alternativas, el uso de vehículos híbridos o a gas natural vehicular representa una opción para reducir la dependencia de la gasolina y controlar mejor el presupuesto destinado al transporte.

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Vehículos de transporte público y taxis repostan combustible en una estación de servicio en Lima, Perú, con los precios elevados de diésel, GLP y gasolina claramente visibles en el surtidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencia entre GLP, GNV y Diésel

El Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gas Natural Vehicular (GNV) y el diésel son combustibles utilizados en el transporte en Perú, pero presentan características distintas en cuanto a composición, eficiencia y costos. El GLP es una mezcla de propano y butano que se almacena en estado líquido y se utiliza tanto en vehículos particulares como en algunos servicios públicos. El GNV está compuesto principalmente por metano y se almacena en estado gaseoso a alta presión, siendo común en taxis y transporte urbano debido a su menor costo por kilómetro recorrido. El diésel, por su parte, es un derivado del petróleo usado mayormente en vehículos de carga y transporte pesado, ya que ofrece una mayor autonomía y rendimiento en trayectos largos.

El precio es una de las principales diferencias entre estos combustibles. El GNV suele ser la opción más económica en Perú, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes recorren grandes distancias diariamente. El GLP, aunque más caro que el GNV, sigue siendo más accesible que la gasolina. El diésel suele ubicarse en un rango intermedio, pero su eficiencia energética lo hace rentable para vehículos que requieren recorrer largas distancias o transportar cargas pesadas.

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En cuanto a la infraestructura, el GNV requiere estaciones especializadas con sistemas de compresión y cilindros adaptados en los vehículos, mientras que el GLP puede instalarse en automóviles con relativa facilidad y cuenta con una red de abastecimiento más amplia. El diésel está disponible en prácticamente todas las estaciones de servicio y no requiere modificaciones en los vehículos diseñados para su uso. Cada combustible implica ventajas y limitaciones en materia de disponibilidad, inversión inicial y mantenimiento, por lo que la elección depende del tipo de vehículo, el uso previsto y las necesidades del usuario.

¿Perú es productor de petróleo?

Perú cuenta con reservas de petróleo y mantiene una producción nacional que se concentra principalmente en la selva norte del país, en regiones como Loreto y Ucayali. Las actividades extractivas se desarrollan desde hace décadas y abastecen parte de la demanda interna de combustibles. Sin embargo, la producción local resulta insuficiente para cubrir el consumo total requerido por sectores como el transporte, la industria y la generación eléctrica.

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La limitada capacidad de refinación y la declinación de algunos yacimientos han reducido la autosuficiencia energética de Perú. El país enfrenta desafíos técnicos y ambientales que dificultan la expansión de la producción, además de condiciones geográficas complejas y una infraestructura de transporte que no siempre permite llevar el crudo de manera eficiente a los principales centros de consumo.

Una estación de servicio de Petroperú en Lima exhibe precios elevados para gasohol, diésel y GNV, impactando la economía local bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por estas razones, Perú debe importar una parte significativa del petróleo y derivados que utiliza, principalmente de mercados internacionales como Estados Unidos y países vecinos. Esta dependencia expone a la economía nacional a la volatilidad de los precios globales y a posibles interrupciones en el suministro, lo que repercute en los costos internos y en la estabilidad del mercado energético local.