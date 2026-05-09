Jóvenes que hagan servicio militar recibirán mayor asiganción económica con nueva ley: ¿De cuánto es el aumento?

El Ministerio de Defensa informó que el aumento será del 50 % y beneficiará a 45.767 jóvenes de las Fuerzas Armadas, principalmente del Ejército - Créditos: Andina.

El Congreso aprobó la Ley N.° 32590, que establece un nuevo marco para la asignación económica mensual de quienes integran el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. La norma, oficializada recientemente y publicada en El Peruano, otorga al Ministerio de Defensa la facultad de incrementar este beneficio a partir de junio de 2026.

Si bien el texto legal no detalla el porcentaje, el propio Mindef, a través de la páia oficial del Gobierno del Perú, comunicó que el ajuste será del 50%, alcanzando a 45.767 jóvenes en todo el país.

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Esta actualización, según la cartera responsable, busca reconocer la labor y las responsabilidades asumidas por el personal acuartelado. El grueso de los beneficiarios corresponde al Ejército, con 39.521 efectivos; la Marina de Guerra suma 4.109 y la Fuerza Aérea, 2.137. El objetivo central es dignificar el servicio, mejorar la situación económica de los conscriptos y aportar al desarrollo social nacional a través de mejores condiciones para quienes cumplen este deber.

El incremento se financiará con presupuesto institucional de las Fuerzas Armadas y recursos adicionales, con un límite de S/ 20.000.000 para el año fiscal 2026 - Créditos: Andina.

El financiamiento del incremento provendrá del presupuesto institucional de las Fuerzas Armadas y de recursos adicionales autorizados por la normativa vigente. Para el ejercicio fiscal 2026, la ley establece un tope de S/20.000.000 en recursos provenientes del Decreto Legislativo 1440. La medida se implementará mediante el reglamento que emitirá el Ministerio de Defensa, conforme a las atribuciones recibidas en la nueva legislación.

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El Ejecutivo sostuvo que esta decisión responde a la necesidad de actualizar una compensación que había quedado rezagada con el tiempo y que ya no reflejaba las exigencias ni los costos actuales para quienes cumplen el servicio militar obligatorio. El Ministerio de Defensa subrayó que la dignificación de la función castrense pasa por reconocer el esfuerzo cotidiano de miles de jóvenes y garantizar condiciones de subsistencia acordes con su rol.

La Ley N.° 32590 autoriza al Ministerio de Defensa a incrementar la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado, con vigencia desde junio de 2026 - Créditos: Gobierno del Perú.

La ley forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de defensa y promover valores ciudadanos entre la juventud. Las autoridades resaltaron que la mejora en la asignación económica permitirá una mayor estabilidad y motivación para quienes integran las filas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea.

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A partir de junio de 2026, el incremento anunciado deberá aplicarse de acuerdo con el procedimiento detallado en el decreto supremo que publicará la cartera de Defensa. Diversas organizaciones y familias han recibido con expectativa esta medida, considerando que representa un avance en el reconocimiento de quienes asumen la defensa nacional y el cumplimiento del servicio militar en el Perú.

Inscripción militar en Perú

A partir de 2026, los jóvenes peruanos en edad de cumplir el Servicio Militar deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar, según la Ley N.° 29248. El proceso puede realizarse en las oficinas de los gobiernos regionales, en las sedes de las Fuerzas Armadas o a través de la plataforma virtual dispuesta por el Ministerio de Defensa. La inscripción garantiza la actualización de datos personales y la asignación correcta para el sorteo o el llamado al servicio.

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Tras una actualización en la ley, la inscripción para el Servicio Militar Voluntario es obligatoria y gratuita para jóvenes de 17 años. El Coronel FAP José Effio informa que el número de inscritos se ha triplicado en la última semana. Canal N

No cumplir con este trámite acarrea una multa de S/275, equivalente al 5 % de una unidad impositiva tributaria (UIT), sanción que se aplica a quienes omiten el registro dentro del plazo establecido. El Ministerio de Defensa recordó que esta disposición rige para varones y mujeres, y que la multa puede acumularse si persiste la omisión. El pago debe efectuarse antes de gestionar trámites civiles o administrativos, pues la falta de inscripción puede impedir la obtención de documentos oficiales.

La autoridad militar recomendó a los ciudadanos revisar las fechas y cumplir con los requisitos, para evitar sanciones y acceder a los beneficios del registro formal. El objetivo es ordenar y transparentar el proceso de incorporación al Servicio Militar.

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